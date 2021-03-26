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Раскапывая Ever Given

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Новые спутниковые снимки застрявшего в Суэцком канале контейнеровоза Ever Given, который до сих пор блокирует работу канала.
Несмотря на все усилия, пока что разблокировать канал не получается, убытки продолжают расти, как и скопление судов с грузами на миллиарды долларов в Средиземном и Красном морях, ожидающих, пока движение будет восстановлено.
По подсчетам, пробка в Суэцком канале затрагивает до 10-12 процентов всей мировой морской торговли.





























Вместе с убытками растет и количество мемов.











Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6656976.html
Метки: Африка, Египет, спутники, суэцкий канал, торговля, фотографии, юмор
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