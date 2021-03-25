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Во-во… А выкладывать в инет только то, что разрешит местный начальник полиции…
Навальному не отчитались в исправительной колонии каковы результаты МРТ, которое ему там сделали. Через пару месяцев когда адвокаты устанут шариться туда, Навальному там сделают УЗИ матки
В заблокированный Суэцкий канал вызвали
спасателей, поднимавших “Курск”:
https://yandex.ru/turbo/eadaily.com/s/ru/news/2021/03/25/v-zablokirovannyy-sueckiy-kanal-vyzvali-spasateley-podnimavshih-kursk
Непредвиденная история с Суэцким каналом помогает нефти держаться. Дорогая нефть для России, где доходы бюджета наполовину зависят от экспорта нефти и газа, несомненно хороший поворот. И газовозы тоже остановлены.
П.С. кто же так помог России?
А как насчёт “бюджетного правила”?.. Согласно ему выгодно, наоборот, пендосам:)
Цена нефти за бочку $ 61,85, а была $69.
Так что для РФ пока никакого “хорошего поворота” нет.