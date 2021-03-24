Главком ВМФ России Николай Евменов сделал сенсационное заявление в интервью газете «Красная звезда». «В ближнесрочной перспективе ВМФ получит в свой состав неатомные подводные лодки типа „Лада“ проекта 677 „Великие Луки“ и „Кронштадт“. Отмечу, что их тактико-технические характеристики и возможности существенно улучшены».

Это «существенно улучшены» надо понимать так, что лодки типа «Лада» проекта 677 будут хотя бы работоспособны. Потому что флагманская лодка Б-585 «Санкт-Петербург», заложенная в 1997 году, спущенная на воду в 2004 году и сбагренная Северному флоту в 2010 году, уже 11 лет находится в опытной эксплуатации. То есть, по сути, путается под ногами у Северного флота.

Если «Великие Луки» и «Кронштадт» будут принимать участие в учебных стрельбах, а то даже и выходить на маневры, то это, действительно, будет существенное улучшение ТТХ по сравнению с недвижимым «Санкт-Петербургом» того же проекта.

Дело в том, что проект «Лада» своей целью преследовал создание лодок четвертого поколения. А они неатомные, но при этом и не дизель-электрические. В них в качестве энергетических установок должны использоваться не дизеля, а воздухонезависимые энергетические установки (ВНЭУ).

Этот тип ЭУ, известный уже лет тридцать, дает подводной лодке существенные преимущества по скрытности. Дизельные лодки для зарядки аккумуляторных батарей вынуждены всплывать с периодичностью в 3−4 дня, чтобы запустить дизельные моторы, которым для работы необходим атмосферный воздух. Лодки с ВНЭУ могут находиться под водой без всплытия до 3−4 недель. То есть у них существенно выше скрытность в сравнении с дизель-электрическими лодками.

У нас ВНЭУ нет. И это не самым лучшим образом влияет не только на эффективность подводного флота, но и на экономику страны. Дело в том, что на ряде международных тендеров наша самая малошумящая в мире подводная лодка «Варшавянка» проигрывала лишь из-за отсутствия ВНЭУ. И, как ни крути, как ни поражай покупателя высокими характеристиками, но он знает, что это лодка не четвертого, а третьего поколения. И поэтому покупает японскую или немецкую лодку, где с ВНЭУ все в порядке.

Если бы ЦКБ «Рубин», которое пытается разработать ВНЭУ на электрохимическом генераторе (ЭХГ) уже лет тридцать, наконец-то создало эту установку, то за лодками «Лада» выстроилась бы длинная очередь. Потому что лодки проекта 677, действительно, обладают существенно лучшими характеристиками, чем знаменитая «Варшавянка» проекта 636. Но вначале ими, разумеется, необходимо было бы обеспечить ВМФ России.

Проектированием «Лады» как лодки четвертого поколения ЦКБ «Рубин» занимается с конца 80-х годов. Разумеется, в рваном темпе, что связано анархией, царившей в российской промышленности в 90-е годы. Тем не менее, головная лодка была заложена в 1997 году. В результате должна была получиться прекрасная неатомная субмарина, с невиданной доселе степенью автоматизации, основанной на использовании в системах управления процессами производительных компьютеров, работающим по эффективным программам. Благодаря этому, например, удалось сократить экипаж до 35 человек.

На «Ладе» установлена совершенная навигационная система с повышенными возможностями ориентации. Уровень шумов существенно ниже, чем у знаменитой «Варшавянки». Разработчики утверждают, что в два раза. Гидроакустическая система может много из того, чего не могут сонары дизель-электрических лодок более ранних построек.

Все это прекрасно. Но нет главного, ради чего затевался проект, ВНЭУ. «Варшавянке», скажем, находящейся в Балтийском море, всплывающей через два-три дня для запуска дизеля и зарядки аккумуляторов, крайне трудно не «засветиться», учитывая большую плотность полетов патрульных противолодочных самолетов НАТО.

Шесть лет после спуска на воду первой «Лады» кораблестроители ожидали, когда же ЦКБ «Рубин» домучит свою ВЭНУ. О которой постоянно говорилось, что установка у нас будет уникальной, которой ни у кого нет в мире. Для работы электрохимического генератора необходимы сжиженные водород и кислород. И все вынуждены возить эти два газа в специальных емкостях. А нам, говорило начальство «Рубина», не надо возить жидкий водород, мы его получаем из дизельного топлива путем риформинга.

В 2010 году, когда ожидать «революционной» установки было уже невозможно и надо было освобождать производственные мощности завода и отменять изрядные денежные затраты на, по сути, хранение, субмарину спихнули на Северный флот. Для опытной эксплуатации, то есть для того же самого хранения. И дешевле было бы лодку утопить.

В 2012 году, тогдашний главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий заявил: «В существующем виде „Лада“ Военно-морскому флоту не нужна. Нам не нужны новые „мозги“ с оружием, которые сидели бы на энергетике Второй мировой войны. Зачем? Кому это надо? И оперативные свойства у нее такие же».

Но «Рубин» продолжал упорно создавать ВНЭУ. В конце концов, три года назад финансирование этой работы было прекращено. «Рубин» работал в инициативном порядке, на свои собственные средства. Затем финансирование возобновилось…

Источник в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в одной из публикаций частично раскрыл причину неудачи. ВНЭУ «Рубина» способна работать. Но при этом выделяется громадное количество теплоты, которую некуда отводить в ограниченном замкнутом пространстве лодки. Моряки, может быть, и выдержали бы, у нас люди ко всему привычны, но электроника в условиях повышенной температуры работать не в состоянии. Кстати, избыточная тепловая энергия, которую нельзя преобразовать в полезную работу, свидетельствует о том, что установка имеет крайне низкий кпд.

А между тем на «Адмиралтейских верфях» продолжали строиться еще две «Лады», заложенные в 2005 и в 2006 годах, когда еще не погасла надежда на скорое появление ВНЭУ. Б-586 «Кронштадт» и Б-587 «Великие Луки». Сейчас «Кронштадт» уже проходит швартовые испытания, а «Великие Луки» готовятся к спуску на воду. Их передача флоту запланирована на 2022 год. Вот именно они, как заявил Евменов, и будут лодками «с существенно улучшенными тактико-техническими характеристиками и возможностями».

Но ВНЭУ ведь пока еще не существует. И к 2022 году вряд ли появится. Минувшим летом генеральный директор ОСК Алексей Рахманов в интервью журналу «Национальная оборона» сообщил, что ВЭНУ «Рубином» будет создана в конце 2003 года. Однако это будет опытный образец. И если он будет сделан, то ему придется еще долго проходить различные испытания, чтобы доказать свое право быть использованным на таких опасных в аварийном отношении объектах, каковыми являются подводные лодки. Одним годом тут не ограничиться.

Ну, а лодки должны оснащаться уже не опытными, а серийными образцами. Так что ожидать появления в России подводных лодок четвертого поколения можно не ранее второй половины десятилетия. И то лишь в том случае, если «Рубин», наконец-то, домучает «проект трети века» и получит работоспособную установку. Все-таки от недоверия непросто избавиться: руководство и «Рубина», и ОСК в прошлом десятилетии не раз заявляло, что все готово, надо еще чуть-чуть подождать.

А между тем с «Адмиралтейскими верфями» подписан контракт на постройку еще трех субмарин «Лада», которые уже готовятся к закладке. Их судьба покрыта мраком и неизвестностью. Потому что Северный флот не потянет бессрочную опытную эксплуатацию шести «современных мозгов, сидящих на энергетике Второй мировой войны».

Остаётся констатировать . На этом примере . И не только ....

Современная система власти за 30-ть лет не создала ничего передового. Всё , якобы прорывные достижения , это разработки Советского Союза , которые не успели запустить в производство.

Эта же система власти не в состоянии даже покрасить то , что было создано Великой Древней цивилизацией.