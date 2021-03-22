Повелитель духа. Неочевидное-вероятное
Мы часто слышим: "сила мысли", "ментальная энергия". А что это значит? Может ли человек, используя силу мысли, изменить себя и окружающую жизнь к лучшему? Способен ли он с помощью ментальной энергии защититься от неблагоприятных воздействий внешней среды?
Ученые часто сравнивают человека с реактором, вырабатывающим энергию. Корректно ли такое сравнение? И почему тогда все люди разные: одни суперактивные, а другие вялые, одни излучают положительную энергию, а другие являются энергетическими вампирами? Где он — этот заветный источник человеческой энергии? Как он пополняется? Герой фильма, доктор технических наук Константин Коротков считает, что управляя сознанием, взяв свои мысли под контроль, можно значительно повысить уровень своей энергетики и направить ее в нужное русло.
На протяжении многих лет ученый проводил уникальные опыты по изучению человеческих возможностей. Он хорошо разбирается в таких областях, как экстрасенсорика и телепатия, ритуалы древней магии и гипноз. Посмотрев фильм, вы узнаете, что такое виртуальное сознание и какие процессы происходят в мозгу влюбленного человека. Откроете для себя, чем опасны геомагнитные зоны, и какие места наиболее благоприятны для проживания человека. Получите ответ на вопрос – "Как выжить в мегаполисе?" Узнаете, вредны ли пластиковые окна, и как уменьшить вред от пользования мобильным телефоном. Поймете, чем молитва отличается от музыки, и почему готовить еду нужно только в хорошем настроении.
Одной из главных угроз современной цивилизации Константин Коротков считает стресс, под влиянием которого мы постоянно находимся. Так можно ли избавиться от стресса?
Жыдосаксы, имея в своём распоряжении мировые СМИ, наклали и на “ментальную энергию” и на “силу мысли”, которые мошт где-то и есть, но не в бошках дебилов, которым они вдувают в уши всякий понос. Дебилы понос с чавканьем хавают, как серые с вольдемарами, и им же гадят в окружающее пространство, но от хорошего морды таки воротят, потому что хорошее требует для осмысления “силу мысли” и затрат “ментальной энергии”, которым в бошках у дебилов зацепиться не за что. Поэтому “высокие материи” это где-то в воображении у кого-то, а в реальности всё не так:).
Скорее Наоборот!!Зная ЭТО… Амеры давно стали это Использовать во всю!! Загружая ,только им НУЖНУЮ Информацию в Музыку , Пищу и Воду не говоря уже о других им известных Умениях.
До сих пор…Вспоминаю первый Макдональс в Москве и тысячи образованных Советских Людей выстроившихся как стадо баранов в эту не более, чем ЗАБИГАЛОВКУ))))
Про остальное так тянущее нас тогда западное вообще говорить не хочется….
Я дико извиняюсь, но при чём тут “сила мысли” и “ментальная энергия”?.. Всё было сделано крайне примитивно и очень точно, в аккурат на уровне обезъяньих рефлексов: яркая упаковка, отшибающие мозги ритмы и пропаганда, стимулирующая дебильское эго. Больше как бы ничего. Правда, сейчас к этому добавились психогенераторы (церкви) и “система сотовой связи” для усиления и трансляции сигнала. Так это тоже для воздействия на низменные рефлексы и подавления остатков разума и действует только на дебилов:).
Да ,уж ,меня тоже эта картинка очередей интеллигентов за котлеткой полугодовой давности и ведь не от голода,преследует .А Поле Чудес-еще большее унижение .Но русским свойственно уничижение и недооценка себя-это как деревенские робеют вначале перед интеллектуалами города ,но потом ,освоившись ,если в нем были ум и характер побеждают этих сыночков Троицких.Что создали эти свободные Троицкие -Зулейху,Гулаг -везде полуправда ,полуложь,симулякры.Это просто время пустое такое ,а вот куда свернет цивилизация-вопрос и большой?