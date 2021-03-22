Мы часто слышим: "сила мысли", "ментальная энергия". А что это значит? Может ли человек, используя силу мысли, изменить себя и окружающую жизнь к лучшему? Способен ли он с помощью ментальной энергии защититься от неблагоприятных воздействий внешней среды?

Ученые часто сравнивают человека с реактором, вырабатывающим энергию. Корректно ли такое сравнение? И почему тогда все люди разные: одни суперактивные, а другие вялые, одни излучают положительную энергию, а другие являются энергетическими вампирами? Где он — этот заветный источник человеческой энергии? Как он пополняется? Герой фильма, доктор технических наук Константин Коротков считает, что управляя сознанием, взяв свои мысли под контроль, можно значительно повысить уровень своей энергетики и направить ее в нужное русло.

На протяжении многих лет ученый проводил уникальные опыты по изучению человеческих возможностей. Он хорошо разбирается в таких областях, как экстрасенсорика и телепатия, ритуалы древней магии и гипноз. Посмотрев фильм, вы узнаете, что такое виртуальное сознание и какие процессы происходят в мозгу влюбленного человека. Откроете для себя, чем опасны геомагнитные зоны, и какие места наиболее благоприятны для проживания человека. Получите ответ на вопрос – "Как выжить в мегаполисе?" Узнаете, вредны ли пластиковые окна, и как уменьшить вред от пользования мобильным телефоном. Поймете, чем молитва отличается от музыки, и почему готовить еду нужно только в хорошем настроении.

Одной из главных угроз современной цивилизации Константин Коротков считает стресс, под влиянием которого мы постоянно находимся. Так можно ли избавиться от стресса?