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Цена будущего. За что мы будем платить техно-корпорациям. Игорь Шнуренко

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KAzKpOp2Wx4
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 38149 33491
    Вячеслав час назад

      Всё относительно… Сначала расплачиваться будут с корпорациями… А потом корпорации расплатятся с людьми…

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