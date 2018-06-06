Прямая линия с президентом. Давайте будем откровенны.

Завтра состоится прямая линия народа с президентом РФ. . Не всем удастся задать вопросы президенту, и не у всех получится получить ответы. А вопросы-то существенные.

Давайте попробуем дополнить диалог и сформулировать ответы, исходя из действительных условий и потребностей реальной политики. Итак, «если бы я был президентом» и ко мне были бы обращены такие вопросы.

Вопрос: Господин президент! Вы действительно верите, что России по силам войти в пятерку ведущих экономик мира?

Ответ: Будем откровенны – нет. Это мечта! Мировая экономика растет по 3,7% в год, а российская – меньше чем на 2% все последние годы. Пятая страна в мировой пятерке – Великобритания – имеет ВВП, равный 2885 млрд долларов США, а Россия – 1267 млрд долларов. России надо увеличить ВВП более чем в 2 раза, чтобы занять место впереди Великобритании, но это невозможно сделать, если ее экономика отстает от мировых темпов более чем в 2 раза. За 18 лет не смогли удвоить ВВП, а за 6 лет утроить не получится.

Вопрос: Недавно вы говорили о том, что Россия готова к настоящему прорыву. А что необходимо для прорывного развития? Готова ли наша страна инфраструктурно к этому прорыву? Очевиден успех в развитии оборонно-промышленного комплекса, в то же время оставляет желать лучшего ситуация с экологией в России. Транспортная инфраструктура развивается в центральной части страны, а за Уралом новых проектов очень мало. Сможет ли оборонно-промышленный комплекс стать точкой роста для России?

Ответ: Откровенно говоря, я погорячился. Транспортная инфраструктура у нас разгромлена. Мы летаем на чужих самолетах, ездим на чужих локомотивах и автомобилях. Самолет связывает только Москву с областными центрами. Из 1320 аэропортов осталось чуть больше 300. Отменено 260 поездов дальнего следования и более 600 электричек. Муниципальных дорог нет. Речной транспорт уничтожен. Наступает кризис в электроэнергетике. К 2020 году у нас выходят из строя половина тепловых электростанций, и заменить их нечем. Очистные сооружения канализации в большинстве городов стоки не очищают, мусорные свалки покрыли всю территорию страны. Новые предприятия строить негде – нет производственной и социальной инфраструктуры.

ВПК – это не очень большой сегмент нашей экономики. В советское время работало 75 000 предприятий, которые в период приватизации были уничтожены. Сейчас нужна модернизация предприятий, но многие виды импортного оборудования под санкциями, а своего мы не производим. К примеру, металлорежущих станков в Советской России производилось 76 000 штук в год, сейчас производим только 3000 единиц. Один ВПК не осилит создания всей номенклатуры импортозамещаемой продукции, нужен прорыв в модернизации всей промышленности, а для этого надо уйти от прогнозов и работать по конкретным планам, создавать государственную экономику, потому что частная более чем неэффективна, она нанесла непоправимый ущерб стране и ее экономике…

Вопрос: Уважаемый президент! Как Россия будет выбираться из демографической ямы?

Ответ: В яме нам сидеть еще долго. Все годы реформ правительство заботилось только о создании условий обогащения жуликам и проходимцам, а народ доводили до полной нищеты налогами и поборами. По данным МОТ, в России 90% населения – бедные люди, 22 миллиона человек имеют доходы ниже прожиточного минимума. Естественно, в таких условиях народ умножаться не будет. Работы нет, зарплата низкая, жилье не дают, а купить на нищенские доходы невозможно, да еще с каждым годом уровень жизни понижается, только за последние 3 года он снизился на 11%. Не будет народ широко обзаводиться детьми – содержать не на что! Да и рожать-то некому. Молодежь, которая должна была родиться 20 лет назад, не родилась по тем же причинам. Откуда же взяться детям? Министры хотят упростить миграцию иностранцев в нашу страну, но скорее сократится приток в страну, где нищает народ.

Вопрос: Когда ипотека для молодых семей достигнет 7%?

Ответ: Уже сегодня все кредитные ставки можно сделать вполне доступными. Арифметика простая. Сегодня инфляция меньше 2%, следовательно, инфляционного ожидания в процентные ставки закладывать не надо. Ставка рефинансирования может быть 2–3%, кредитные ставки – 4–5%, в том числе ипотечные. Важно не раздувать инфляцию, не повышать налоги, не увеличивать энерготарифы, цены на бензин. Не вводить налог с продаж, не увеличивать НДС – все это только увеличивает рост цен!

Вопрос: Не стоит ли отказаться от призыва в армию? На мой взгляд, контрактная система намного лучше для обороноспособности страны.

Ответ: Мы поддерживаем эту идею. Сегодня современная армия не нуждается в живой силе, как это было 100 лет назад. Сегодня в армии воюет сложная техника, управлять которой надо учиться и долго сохранять навыки. За год срочной службы этого сделать нельзя, нужны постоянные люди на боевом дежурстве, а это позволяет сделать контрактная служба. Но контрактникам надо платить зарплату, а срочники служат бесплатно, поэтому отказываться от срочной службы пока Россия не будет. Переход на контрактную службу будет тогда, когда будут деньги. А когда они будут, никто не знает!

Вопрос: Мне 50. Через 10 лет выхожу на пенсию. Как будет выглядеть пенсионная реформа в ближайшей перспективе? И будет ли она?

Ответ: Через 10 лет вы вряд ли выйдете на пенсию даже по нынешней формуле пенсионного обеспечения. К тому же в своем указе я поставил задачу повысить продолжительность жизни до 80 лет и более, следовательно, у власти есть все основания повысить пенсионный возраст этак лет на пять. К тому же правительство разрабатывает концепцию пенсионного обеспечения, по которой о пенсии должен заботиться сам гражданин, а не государство. Работай и откладывай в банк на свою старость. Сколько положишь, столько и получишь по достижении преклонного возраста. Предвижу вопрос, что эти накопления могут сгореть в нашей финансовой системе. Могут! Форс-мажорные обстоятельства бывают во всем мире, но о надежности своих вложений должны думать вы, а не государство!

Вопрос: В своем Послании Федеральному собранию вы провозгласили борьбу с бедностью одним из главных приоритетов нового правительства, поставили задачу в ближайшие 6 лет добиться понижения уровня бедности в России как минимум в два раза. Как вы считаете, это реально?

Ответ: Да, реально! У нас 22 миллиона граждан имеют доходы ниже прожиточного минимума, который сейчас 11 000 рублей. Чтобы сократить в 2 раза число бедных, надо 11 миллионам граждан повысить доходы до уровня выше 11 000 рублей, при этом 11 миллионов граждан останутся ниже биологического уровня выживания. При этом надо решить две проблемы. Первая – это, где взять деньги на повышение доходов, и вторая – где взять товарную массу для обеспечения повысившегося спроса? Обе проблемы решаются в сфере экономики. Зарплату и пенсии можно поднять, увеличив производство товаров, а произведенные товары удовлетворят повысившийся потребительский спрос.

Вопрос: Уважаемый президент! Когда у нас перестанут так быстро расти цены на бензин? Цена под 50 рублей. Это очень много. И влияет на общую инфляцию в стране, на продукты питания, услуги, товары, ЖКХ. Ведь мы можем себе позволить низкую цену. Страна у нас добывает около 40% мировой нефти!

Ответ: У нас нет государственного контроля над ценами, поэтому их повышают все кому не лень. Само государство повышает цены на бензин через акцизы. К примеру, с 1 января акцизы были повышены на 50 копеек. Цены правительство повышает через повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Подняли минимальную оплату труда, это повышение сразу закладывается в себестоимость, а следовательно, и в цену. Необходимо перестать стимулировать инфляцию, тогда не будут расти цены, но у нас правительство, с одной стороны, борется с инфляцией, с другой – само ее создает. Дошло до того, что цены на внутреннем рынке растут даже тогда, когда на мировом рынке падают. Вывод один: необходимо прекратить стимулировать инфляцию и установить государственный контроль над ценами.

Вопрос: Что означают последние отставки губернаторов в ряде регионов РФ и новые назначения? Каким образом это скажется на развитии регионов, даст ли это эффективный толчок? Так, новым главой ЯНАО стал 30-летний Дмитрий Артюхов. Он был самым молодым управленцем в своем регионе, а теперь он самый молодой среди всех региональных руководителей страны. Назначены также врио губернатора Ненецкого автономного округа и Тюменской области. Что это – курс на омоложение власти?

Ответ: Нам важно назначить таких руководителей, которые бы даже не слышали о советской экономике. Мы поднимем страну на основе новейших управленческих решений, таких как прогнозы, электронное правительство, цифровая экономика, блокчейны, кибервалюта и другие. Молодые люди лучше это усваивают, они живут виртуальной реальностью, а для подъема экономики и социальной сферы это самое главное. Важно, чтобы эффективность их деятельности была незаметной для окружающих и они бы не чувствовали груза ответственности, для молодого организма это пагубно. Молодежь мы должны беречь!

Вопрос: Мне 26 лет. Я из Нижнего Новгорода. Вопрос касается сферы образования. Проблема здесь налицо: каждый студент, закончивший вуз, не может найти работу по специальности. Так было со мной, так и на сегодняшний день. Если только у человека, устраивающегося на работу, нет связей. В СССР работала система распределения студентов. Окончив вуз, он был устроен на работу на тот или иной завод, предприятие и так далее. Не студент искал работу, а работодатель искал студента. Хотелось бы услышать ваше мнение: можно ли на сегодняшний день вернуть такую систему распределения? И как бы она работала в России?

Ответ: Тогда, в советское время, была мощная экономика, для нее создавались институты, которые обеспечивали отрасли кадрами, в которых страна нуждалась. Сегодня институтов осталось столько же и даже больше, а от экономики почти ничего не осталось. Оставшиеся предприятия в кадрах не нуждаются, безработица их обеспечивает дешевой рабсилой. А выпускники вузов сразу после окончания института оказываются безработными. Направить их некуда, владельцы фирм не берут. Выход только один. Надо строить предприятия и заниматься импортозамещением, тогда и кадры понадобятся, и направления можно возобновить. Но для этого нужна политическая воля правительства.

Вопрос: Обращаюсь к вам из Волгограда. Я молодой специалист. Все говорят, что «дорогу молодым», что очень легко устроиться на работу. Но, обходя вакансии по своей специальности (я – медицинский лабораторный техник), я сталкиваюсь с тем, что мне говорят – нет опыта. А где взять опыт, если меня не берут на работу. Отсюда – замкнутый круг. И вообще в Волгограде серьезные проблемы с трудоустройством и зарплатой. Моя мама, работая поваром в школе, получает копейки, а на них нужно как-то жить. Хотя говорят, что средняя зарплата в нашем городе около 25 тысяч рублей. Скажите, когда в городе Волгограде начнется белая полоса?

Ответ: Волгоград всегда был индустриальным центром. Когда был губернатором Максюта, ему удавалось сохранить экономику и направить в нужное русло приватизацию. Однако после него пришли люди, не разбирающиеся ни в экономике, ни в государственном управлении, и все покатилось под откос. Только за последние годы остановлены алюминиевый, металлургический, тракторный, заводы, судоверфь, химпром, завод бурового оборудования и ряд других. Естественно, сократилась потребность в специалистах. У нас по России в год закрывается около 400 крупных предприятий, а создается мелочь с ограниченным контингентом работающих. Нужна вторая индустриализация страны, она созвучна с импортозамещением и экономической независимостью страны, но для решения этих вопросов нужно другое правительство!

Вопрос: Когда государство вернется к справедливой системе оценки кадастровой стоимости земли?

Ответ: Реальную кадастровую оценку земли и недвижимости сделать легко. Достаточно поручить эту работу независимым оценщикам, которые рассчитывают кадастровую стоимость земли и недвижимости, исходя из потребительских качеств оцениваемых объектов. Однако это долго. Мы решили оценивать имущество директивно, не выходя из кабинета, по коэффициенту, правда, иногда кадастровая стоимость превышает рыночную, но ошибки в любой работе неизбежны, люди их исправляют в судах.

Вопрос: В последнее время много говорится о цифровой экономике и развитии малого бизнеса. Хочется узнать, когда ждать конкретных шагов? Интересуют налоговые льготы для IТ-компаний.

Ответ: Цифровой экономики нет и быть не может, так же, как умных школ, электронного правительства и всякой другой чепухи, придуманной для подмены понятий. Есть цифровые технологии, которые можно внедрять далеко не во всех сферах деятельности человека. Проще говоря, цифровые технологии – это управление производственными процессами при помощи компьютеров, а для этого должны создаваться новые машины или техника, которая способна управляться с цифровыми технологиями. Такие технологии на практике есть и за рубежом, и у нас, но в ограниченном количестве. Малому бизнесу это не под силу, они не могут приобрести даже онлайн-кассы, которые вводятся со следующего месяца. Нужна комплексная автоматизация, нужны предприятия – производители робототехники, а у нас их почти нет. Что касается налоговых льгот, то мы уже заявили, что изменять налоговое законодательство в ближайшие годы не будем.

Вопрос: Я хочу задать вопрос по поводу программы «Жилище», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Моя семья уже 5 лет стоит в данной очереди, при этом, так как мужу исполнится 36 лет, нас с очереди снимают. То есть получается, мы 6 лет простояли просто так. При этом получают сертификаты семьи вне очереди. Этот факт известен всем. Письма я писала уже везде. Те письма, которые пишу вам, к сожалению, до вас, наверное, не доходят. Все концы ведут в Молодежный комитет, откуда приходят одни отписки. Я прошу разобраться в данной ситуации, чтобы сертификаты получали те, кто действительно в них нуждается. Спасибо!

Ответ: Жилищная политика России направлена на инициативу граждан самим решать сложные жизненные вопросы. Государство помогает самым беспомощным, а все трудоспособные должны сами решать жилищные вопросы и нежилищные тоже. Ваш случай укладывается в рамки закона, ну а если чиновники где-то поступили не так, как положено, то вы должны понимать, что в России развита сильнейшая коррупция, борьба с которой ведется, но, к сожалению, безуспешно. Будем и дальше бороться с этой многоголовой гидрой!

Вопрос: Как вы считаете, должны ли мы более агрессивно отстаивать свои внешнеполитические интересы и более жестко реагировать на санкции (асимметрично)? Или это приведет, по вашему мнению, к ухудшению ситуации?

Ответ: Считаю, что мы должны жить своею жизнью и не ввязываться в навязываемую нам драку. Мы все это уже проходили во времена Советского Союза. Нам соорудили железный занавес и отрешили от мировой экономики, стараясь задушить экономической петлей. Но мы создали мировой лагерь социализма, выжили и были второй державой мира по всем показателям. Нас втягивали в гонку вооружений, чтобы меньше оставалось денег на решения социальных проблем, но не сломили, а наше образование и здравоохранение были лучшими в мире. Нам не давали иностранных кредитов, стараясь задушить финансовой петлей, но мы создали свою финансовую систему, создали СЭВ и решили все проблемы.

Нынешние вызовы надо решать так же. Не надо вредить себе, отвечая на дурацкие санкции, надо развивать собственное производство и не зависеть от других государств, надо собирать свой круг друзей и организовать противодействие США и их сателлитам.

Вопрос: Запланирована ли в вашем рабочем графике на этот год встреча с Трампом? Что планируется обсуждать? Как считаете, в обозримом будущем можно ли ожидать улучшения отношений с Западом? Заранее спасибо.

Ответ: Мне, российскому президенту, незачем искать встреч с американским руководством. Мое дело решать проблемы внутри страны. Если удастся развить всестороннюю мощь России, сделать сильной и независимой ее экономику, сплотить вокруг России все не зависимые от США государства, тогда Трамп сам будет искать встречи с руководством России, а мы еще подумаем, встречаться с ним или нет! Это касается и других стран.