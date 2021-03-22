1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 4
1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 1
1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 2
1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 3
Колотье барана
Караван с дровами
Китаец с ослом
Китайская повозка
Китайские каменщики
Китайские кузнецы на базарной площади
Китайский водовоз
Китайский улчный сапожник
Княгини на поклонении Богдо-гегену
Княгини со свитою
Кумирня Гамбан
Слева кумирня и хошун Богда-гегена
Толпа в ожидании скачек
Игрушки
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