Главная » История, Творчество

1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 4

155 0


1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 1
1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 2
1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 3

Колотье барана
Колотье барана

Караван с дровами
Караван с дровами

Китаец с ослом
Китаец с ослом

Китайская повозка
Китайская повозка

Китайские каменщики
Китайские каменщики

Китайские кузнецы на базарной площади
Китайские кузнецы на базарной площади

Китайские кузнецы на базарной площади

Китайские кузнецы на базарной площади

Китайские кузнецы на базарной площади

Китайский водовоз.
Китайский водовоз

Китайский водовоз

Китайский улчный сапожник
Китайский улчный сапожник

Княгини на поклонении Богдо-гегену
Княгини на поклонении Богдо-гегену

Княгини со свитою.
Княгини со свитою

Кумирня Гамбан
Кумирня Гамбан

Слева кумирня и хошун Богда-гегена
Слева кумирня и хошун Богда-гегена

Толпа в ожидании скачек.
Толпа в ожидании скачек

Толпа в ожидании скачек.1

Толпа в ожидании скачек

Игрушки
Игрушки
Источник: https://humus.livejournal.com/7669526.html
Метки: история, монголия, фото, экспедиция, этнография
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Языковые доказательства древности русской цивилизации
Где искать пирамиды Тартарии?
Последние 1000 лет
Разрушенные города Даурии (ныне западная часть Приамурья)
Ситуация с Бэтменом - Часть №2 (видео)
Сводки от Ополчения Новороссии на 3 января 2015
Загадочные рисунки в России и Украине
Против молчания и лжи о фукусимской катастрофе

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru