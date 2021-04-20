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1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 7

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1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 1
1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 2
1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 3
1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 4
1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 5
1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 6

Портрет тибетского ламы
Урга. Портрет тибетского ламы

Портрет тибетского ламы

Урга. Мужчина
Урга. Монгол

Мужчина в традиционном костюме
Урга. Мужчина в традиционном костюме

Мужчина в традиционном костюме

Женщина в традиционном костюме
Урга. Женщина в традиционном костюме

Женщина в традиционном костюме
Женщина в традиционном костюме

Урга. Переход через лужи
Урга. Переход через лужи

Урга. Подковка лошади
Урга. Подковка лошади

Урга. Покупатели на базаре
Урга. Покупатели на базаре

Перед театром, где сжигаются игрушки
Урга. Перед театром, где сжигаются игрушки

Богомольцы
Богомольцы

Переправа через реку Иро-Гол. Отъезд.
Переправа через реку Иро-Гол. Отъезд

Переправа через реку Иро-Гол. Рулевой
Переправа через реку Иро-Гол. Рулевой

Переправа через реку Иро-Гол.
“Переправа через реку Иро-Гол

Подъем на хребет Манхинта
Подъем на хребет Манхинта

Подъем на хребет Манхинта

Переноска юрты
Переноска юрты

Общий вид. На небе радуга
Общий вид. На небе радуга

Голова верблюда
Голова верблюда

Вьючка верблюда
Вьючка верблюда
Источник: https://humus.livejournal.com/7717401.html
Метки: история, монголия, фото, экспедиция, этнография
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