1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 7
1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 1
1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 2
1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 3
1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 4
1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 5
1912. Монголия на снимках Александра Алексеевича Лушникова. Часть 6
Урга. Портрет тибетского ламы
Урга. Монгол
Урга. Мужчина в традиционном костюме
Урга. Женщина в традиционном костюме
Женщина в традиционном костюме
Урга. Переход через лужи
Урга. Подковка лошади
Урга. Покупатели на базаре
Урга. Перед театром, где сжигаются игрушки
Богомольцы
Переправа через реку Иро-Гол. Отъезд
Переправа через реку Иро-Гол. Рулевой
“Переправа через реку Иро-Гол
Подъем на хребет Манхинта
Переноска юрты
Общий вид. На небе радуга
Голова верблюда
Вьючка верблюда