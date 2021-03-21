Главная » Мировоззрение, Невероятное в мире, Творчество

ГОРОДА СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО – КАКИМИ ОНИ БУДУТ? Реальные проекты разных стран Мира

79 0

Футуристические дизайны, технологичные решения, зеленые пространства – Какими будут города ближайшего будущего? Уже совсем необязательно смотреть фантастические фильмы или читать научную фантастику, чтобы узнать ответ на этот вопрос. В данном выпуске мы посмотрим на реальные примеры со всего мира, которые уже находятся на стадии строительства.

Тайм-код:

< ![CDATA[]]>00:00< ![CDATA[]]>​ – Начало

< ![CDATA[]]>00:13< ![CDATA[]]>​ – Woven City – зеленый город из дерева от Toyota

< ![CDATA[]]>01:21< ![CDATA[]]>​ – Akon City – мировой центр экотуризма

< ![CDATA[]]>01:56< ![CDATA[]]>​ – Elysium City – европейский умный город

< ![CDATA[]]>02:35< ![CDATA[]]>​ – Тенга – зеленый город будущего в Сингапуре

< ![CDATA[]]>03:16< ![CDATA[]]>​ – Masdar City – город без машин

< ![CDATA[]]>04:06< ![CDATA[]]>​ – Город-линия в Саудовской Аравии

< ![CDATA[]]>04:55< ![CDATA[]]>​ – Китайский город, свободный от автомобилей

< ![CDATA[]]>05:31< ![CDATA[]]>​ – Острова будущего в Малайзии

< ![CDATA[]]>06:13< ![CDATA[]]>​ – Aequorea – город, который распечатали на 3D-принтере

< ![CDATA[]]>07:01< ![CDATA[]]>​ – Oceanix – концепт города на воде

< ![CDATA[]]>08:05< ![CDATA[]]>​ – Гидрополис – российский проект подводного города

Источник: https://www.kramola.info/video/neobyknovennoe/goroda-svetlogo-budushchego-kakimi-oni-budut-realnye-proekty-raznyh-stran-mira
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Глава 4. Что и каким образом
Светлана Хоркина в большом интервью рассказала, почему она считает, что в РФ все хорошо
Блокчейн-технологии как мостик перехода в светлое будущее? Есть ли место в нём для Биткоина?
Блокчейн-технологии как мостик перехода в светлое будущее? Есть ли место в нём для Биткоина? (2)
Как выбрать полезный детский лагерь сегодня?
Константин Леонтьев о либерализме и либеральной науке как форме религиозного сознания
Развитие технологий не гарантирует нам светлого будущего
ГЛАВА 13. РАЗМЫШЛЕНИЯ В БУДУЩЕМ ВРЕМЕНИ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru