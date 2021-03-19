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_…_Здравствуйте_…_
Н-да,довольно Впечатляющее,ПОЛИТИЧЕСКО-идеологическое Обращение!
* ИСХОДЯ из Путиным сказанного,можно КОЕ-ЧЕМ поинтересоваться :
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1.Если большевики В-ЧЁМ-то виноваты(о чём,как Сказал ПВВ,ДО-СИХ пор Вы,
правящие НЫНЕ в России…но так и НЕ понявшие В-ЧЁМ-ОНИ-виноваты…),то…
->>> КТО Виновен В-ТОМ,что Ваш,господин Путин,”вернейший-И-ближайший”
ЧЛЕН вашего политического правления – господин Д.Медведев(“димон”)-
П Е Р Е Д А Л(за БЕСплатно!- В-подарОк!)Норвегии ГРОМАДНЫЕ территории России?!!!
[где ОЧЕНЬ БЫСТРО те НАШЛИ - БОЛЬШИЕ запасы полезных ископаемых...!]
…КТО дал право НЫНЕшнИМ…”этИМ”…вашИМ…”вернейшИМ”…раздавать Россию…
2.И Хватит СПЕКУЛИРОВАТЬ на Крыму,ато УЖЕ “ЗАШКАЛИВАЕТ” пропаганда о Крыме…
[Хватит уже "козырным" политикам=ЧЛЕНАМ России - ПИАРИТЬСЯ крымским вопросом...]
3.Кстати,господин Путин,Вы один из “козырных” ЧЛЕНОВ той Структуры(КГБ СССР),
П О С Р Е Д С Т В О М которой(при “рулявании” ею врагом СССР андроповым)и
разва(лили)ливали Великую Державу = СССР,часть которой-РФ,Вы ныне и рулите…
* КАК самочувствие…господин-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ той “героической” команды…
А сколько ИХ…ТогдашнИХ…(РАЗВАЛьщиков СССР),ныне на пенсиях “опочивают”…А-а-а…
4.Ну и…уважаемый господин Путин:Хватит Вам критиковать-И-хаять СССР!Хватит!!!
Ведь именно Советскому Союзу = СССР, Вы,как нынешний президент РФ – Обязаны ВСЕМ!
…Может быть Хватит восхвалять ельцинщину,а Пора сказать Хорошее и про СССР…А-а-а?
5. Ну И…как говорится…Аглоблёвую…:
->>> “ПО-какОЙ-причине-Вы-в-обуви…на УВЕЛИЧЕНН`ой ПЛАТФОРМЕ…
[не по-причине-ведь того, что Вам "ТАК" теплее...Вы-же Настоящий Путин...]
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Удачи тебе Россия,в твоих Хороших Стремлениях и Достижениях!
* Несмотря НА “РАЗНОЕ”(в России) – Россия Великая,Возрождающаяся Страна!
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 19-3-2021.