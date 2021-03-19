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Путин поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LtNly0iJnBY
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 1032 836
    Valeriy Bondarik 20 мин. назад

      _…_Здравствуйте_…_

      Н-да,довольно Впечатляющее,ПОЛИТИЧЕСКО-идеологическое Обращение!
      * ИСХОДЯ из Путиным сказанного,можно КОЕ-ЧЕМ поинтересоваться :
      “““““““““““““““
      1.Если большевики В-ЧЁМ-то виноваты(о чём,как Сказал ПВВ,ДО-СИХ пор Вы,
      правящие НЫНЕ в России…но так и НЕ понявшие В-ЧЁМ-ОНИ-виноваты…),то…
      ->>> КТО Виновен В-ТОМ,что Ваш,господин Путин,”вернейший-И-ближайший”
      ЧЛЕН вашего политического правления – господин Д.Медведев(“димон”)-
      П Е Р Е Д А Л(за БЕСплатно!- В-подарОк!)Норвегии ГРОМАДНЫЕ территории России?!!!
      [где ОЧЕНЬ БЫСТРО те НАШЛИ - БОЛЬШИЕ запасы полезных ископаемых...!]
      …КТО дал право НЫНЕшнИМ…”этИМ”…вашИМ…”вернейшИМ”…раздавать Россию…

      2.И Хватит СПЕКУЛИРОВАТЬ на Крыму,ато УЖЕ “ЗАШКАЛИВАЕТ” пропаганда о Крыме…
      [Хватит уже "козырным" политикам=ЧЛЕНАМ России - ПИАРИТЬСЯ крымским вопросом...]

      3.Кстати,господин Путин,Вы один из “козырных” ЧЛЕНОВ той Структуры(КГБ СССР),
      П О С Р Е Д С Т В О М которой(при “рулявании” ею врагом СССР андроповым)и
      разва(лили)ливали Великую Державу = СССР,часть которой-РФ,Вы ныне и рулите…
      * КАК самочувствие…господин-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ той “героической” команды…
      А сколько ИХ…ТогдашнИХ…(РАЗВАЛьщиков СССР),ныне на пенсиях “опочивают”…А-а-а…

      4.Ну и…уважаемый господин Путин:Хватит Вам критиковать-И-хаять СССР!Хватит!!!
      Ведь именно Советскому Союзу = СССР, Вы,как нынешний президент РФ – Обязаны ВСЕМ!
      …Может быть Хватит восхвалять ельцинщину,а Пора сказать Хорошее и про СССР…А-а-а?

      5. Ну И…как говорится…Аглоблёвую…:
      ->>> “ПО-какОЙ-причине-Вы-в-обуви…на УВЕЛИЧЕНН`ой ПЛАТФОРМЕ…
      [не по-причине-ведь того, что Вам "ТАК" теплее...Вы-же Настоящий Путин...]
      ““““““““““““
      Удачи тебе Россия,в твоих Хороших Стремлениях и Достижениях!
      * Несмотря НА “РАЗНОЕ”(в России) – Россия Великая,Возрождающаяся Страна!
      - – - – -
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 19-3-2021.

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