Российские гаубицы имеют самые высокие показатели точности в мире. Они могут уничтожать цели с эффективностью 96%, сообщает пресс-служба «Ростеха». Такого результата удалось достичь благодаря появлению снарядов с новыми системами управления. Среди них уникальная мина «Грань», семейство боеприпасов «Краснополь» и «Китолов». Особенность этих средств поражения заключается в лазерной полуактивной системе самонаведения. Между тем в США используется спутниковая коррекция полёта с эффективностью 92%. Как считают эксперты, российские технологии наведения лучше приспособлены к реалиям современного боя.

Точность стрельбы из российских гаубиц достигла самого высокого уровня в мире — 96%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Ростеха». Такой результат был обеспечен благодаря созданию новых управляемых артиллерийских снарядов и автоматизированных систем управления огнём.

«Сочетание разработанных предприятиями холдинга «Высокоточные комплексы» управляемых снарядов «Краснополь», «Грань» и «Китолов-2» (Конструкторское бюро приборостроения) с новыми автоматизированными системами управления огнём (ВНИИ «Сигнал») на сегодняшний день позволяют обеспечить поражение объектов противника российской ствольной артиллерией с вероятностью до 96%», — рассказали в госкорпорации.

На данный момент среди иностранных артиллерийских боеприпасов самым точным в мире считается американский снаряд M982 Excalibur калибра 155 мм. В этом образце реализована инерциальная система наведения со спутниковой коррекцией, которая позволяет поражать цели с эффективностью 92%. Однако снаряд M982 Excalibur, в отличие от российских боеприпасов, не способен уничтожать движущиеся объекты противника.

Без пристрелки

Как отмечают в тульском Конструкторском бюро приборостроения (КБП) имени академика А.Г. Шипунова, особенность отечественных артиллерийских управляемых боеприпасов заключается в использовании лазерной полуактивной системы самонаведения.

По подсчётам КБП, применение такого вооружения на театре военных действий (ТВД) позволяет в два-три раза сократить количество привлекаемых орудий, значительно уменьшить расход боекомплекта и стоимость выполнения боевой задачи.

Самоходные гаубицы ВС РФ © Министерство обороны РФ

Как пояснил ранее в интервью «Независимому военному обозрению» первый заместитель управляющего директора КБП Николай Хохлов, одним из залогов высокой точности российских артиллерийских боеприпасов является качество лазерной подсветки, которую осуществляет либо военнослужащий на расстоянии до 7 км, либо БПЛА.

По словам конструктора, по критерию «эффективность — стоимость» такой снаряд является наиболее подходящим на ТВД. Современные средства подсветки вражеских объектов дают возможность вести точную стрельбу в сложных метеоусловиях, в дымовой завесе и при постановке противником разнообразных помех, в том числе радиоэлектронных. В то же время лазерный луч имеет ограничения по проходимости в условиях низкой облачности.

Как рассказал Хохлов, в Соединённых Штатах распространён другой подход к целеуказанию для ствольной артиллерии. В частности, американский снаряд Excalibur лишён головки самонаведения — его высокая точность достигается за счёт использования сигналов GPS. Однако у такого боеприпаса низкая помехоустойчивость.

Также при стрельбе Excalibur невозможно реализовать принцип «выстрелил —забыл», который позволяет боевому расчёту артсистемы поменять позицию после открытия огня. Как утверждает Хохлов, в итоге Соединённые Штаты пришли к выводу о необходимости создания модификации Excalibur с лазерной полуактивной головкой самонаведения.

«Единственное на сегодняшний день эффективное средство прямого поражения — это снаряд с лазерной подсветкой. Конечно, если поставить два комплекта «Краснополя» на поле боя, где сплошь огонь и дым, то результата не будет, поскольку даже в оптику ничего не увидишь. А если выборочно поражать цели, то оружие лучше сложно найти», — сообщил Хохлов.

Точность упомянутого конструктором КБП «Краснополя» в модернизированном исполнении, по данным Минобороны РФ на 2018 год, доходила до 95%. При этом боеприпас может применяться гаубицами Д-20, 2С3М «Акация», 2С19 «Мста-С» и 2А65 «Мста-Б» и перспективной самоходкой «Коалиция-СВ».

В процессе совершенствования тульские специалисты увеличили в «Краснополе» дальность поражения с 25 до 30 км, массу боевой части — с 20,5 до 26 кг, вес взрывчатого вещества — с 6,3 до 11 кг и высоту боевого применения — с 3 до 4,5 км.

Целеуказание для «Краснополя» осуществляется посредством переносной автоматизированной системы управления огнём «Малахит», в состав которой входит лазерный дальномер. За несколько секунд до подлёта к вражескому объекту снаряд переходит в режим самонаведения, ориентируясь на направление лазерного луча.

Российские военнослужащие применили «Краснополь» в Сирии в январе 2018 года в рамках операции по ликвидации бандформирования, напавшего на авиабазу Хмеймим. Ударом этого снаряда был взорван склад беспилотников террористов.

Экспортным вариантом данного боеприпаса является «Краснополь-М2» калибра 155 мм. Он предназначен для стрельбы из западных артиллерийских систем: американской М109А1-6, южноафриканской G5/G6, шведской FH77 и французской TRF1.

Уничтожение атаковавших авиабазу Хмеймим диверсантов в Сирии © Кадр: видео Минобороны России

Как и его отечественный образец, «Краснополь-М2» способен поражать цели без пристрелки в любое время суток с закрытых и открытых огневых позиций. Высокую точность стрельбы по движущимся объектам противника снаряд демонстрирует на расстоянии в пределах 12 км.

В настоящее время «Краснополь-М2» проходит государственные испытания наряду с управляемой миной «Грань». Это ещё один высокоточный боеприпас разработки КБП. Он предназначен для ведения огня из миномётов калибра 120 мм.

«Грань» также наводится системой управления огнём «Малахит». Максимальная дальность поражения целей этим изделием оценивается тульскими конструкторами в 9 км. По мнению экспертов, данный показатель является очень высоким для миномётных вооружений, чаще всего стреляющих в пределах 4—5 км.

«При боевом применении комплекс «Грань» поражает днём и ночью первым выстрелом без пристрелки как неподвижные, так и движущиеся цели. Цели, расположенные на расстоянии до 300 м друг от друга, поражаются не только с применением единого угла стрельбы, но и без изменения установок стрельбы, выставляемых в мине», — говорится на сайте КБП.

Для точного ведения огня из буксируемых и самоходных артиллерийских систем калибра 122 мм российская армия применяет боеприпасы семейства «Китолов».

Самым совершенным на текущий момент снарядом является «Китолов-2М» максимальной дальностью 13,5 км. Он используется для поражения бронетехники, в том числе движущейся, и различных инженерных сооружений.

«Применение комплекса «Китолов-2М» существенно повышает эффективность батальонной артиллерии, во-первых, за счёт прямого попадания в цель управляемого снаряда значительно большего могущества его боевой части по сравнению со штатным ОФС (осколочно-фугасным снарядом. — RT), и, во-вторых, появляется возможность успешно поражать танки, в том числе и движущиеся», — сообщается в материалах КБП.

Догнать и перегнать

Как заявил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, первоначально лазерное наведение использовалось в авиации для поражения ракетами класса «воздух — воздух» или «воздух — земля». По его словам, эта технология имеет определённые недостатки, но на сегодняшний день такой способ поражения целей, если говорить про ствольную артиллерию, остаётся наиболее эффективным.

«Для уничтожения целей современными артиллерийскими боеприпасами требуется, конечно же, знать первоначальные координаты объекта предполагаемого поражения. Лазерная подсветка используется на финальном отрезке, позволяя скорректировать полёт снаряда. Сейчас эту функцию широко выполняют беспилотники», — пояснил Леонков.

Стрельбы из буксируемых гаубиц © Министерство обороны РФ

Как рассказал эксперт, освоение технологии лазерной подсветки началось ещё в советский период.

«Американцы пошли другим путём и сделали ставку на систему GPS. Эта привязка действительно помогает достаточно точно поражать цели и стрелять несколько дальше, чем могут отечественные комплексы. Однако всецело полагаться на спутники нельзя: доступом к орбитальной группировке обладают не все страны. Кроме того, уже давно есть системы, позволяющие вывести спутники из строя», — подчеркнул Леонков.

Как считает собеседник RT, дальнейшее совершенствование управляемых отечественных снарядов позволит заметно усилить боевой потенциал ствольной артиллерии, в первую очередь самоходки «Коалиция–СВ», которые сейчас проходят испытания. Новая отечественная артсистема может вести огонь на дальности до 70 км и производить до 23 выстрелов в минуту.

В свою очередь, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с RT отметил, что в 1990-е годы российские комплексы управляемого артиллерийского вооружения отставали по эффективности от западных аналогов. Однако благодаря программе модернизации и создания новых средств поражения нашей стране удалось сравняться, а потом и обойти США по показателю точности попадания.

«Здесь сыграло решающую роль то, что американцы всецело опирались на свою собственную систему GPS. В итоге эффективность у них так и осталась на уровне 91—92%. А российские специалисты успешно выполнили поставленную задачу — превзойти по точности артиллерийские вооружения, которые есть у Соединённых Штатов», — заключил Баранец.

Обложка: Стрельба из самоходных артиллерийских установок © Министерство обороны РФ