Какие санкции теперь могут последовать за оскорбление ветерана
16 марта Госдума во II чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за оскорбления ветеранов.
Поводом ужесточения послужило недавнее резкие высказывания блогера Алексея Навального в сторону участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Блогер отделался всего лишь штрафом в размере 850 тысяч рублей.
Теперь за публичное унижение ветерана или осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества грозит до 3 лет лишения свободы либо штраф до 3 млн рублей.
Аналогичные наказания грозят и за публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложной информации о роли СССР во Второй мировой войне и о ветеранах.
Более суровые наказания ждут в случае, если подобное правонарушение будет совершено группой по предварительному сговору или на медиаплощадках. Правонарушителей ожидает колония сроком до 5 лет или штраф до 5 млн рублей.
Ранее за подобные преступления нарушителей ждал всего лишь штраф до 500 тыс. рублей.
Теперь прежде что-то сказать или сделать такие, как Навальный, будут думать головой.