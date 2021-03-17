Главная » История, Мировоззрение, Политика

Какие санкции теперь могут последовать за оскорбление ветерана

65 0

16 марта Госдума во II чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за оскорбления ветеранов.

2581087cba81ddb99b73ffd3d96e7e7f

Поводом ужесточения послужило недавнее резкие высказывания блогера Алексея Навального в сторону участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Блогер отделался всего лишь штрафом в размере 850 тысяч рублей.

Теперь за публичное унижение ветерана или осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества грозит до 3 лет лишения свободы либо штраф до 3 млн рублей.

Аналогичные наказания грозят и за публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложной информации о роли СССР во Второй мировой войне и о ветеранах.

Более суровые наказания ждут в случае, если подобное правонарушение будет совершено группой по предварительному сговору или на медиаплощадках. Правонарушителей ожидает колония сроком до 5 лет или штраф до 5 млн рублей.

Ранее за подобные преступления нарушителей ждал всего лишь штраф до 500 тыс. рублей.

Теперь прежде что-то сказать или сделать такие, как Навальный, будут думать головой.

 

 

 

Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Керченская провокация: и дальше надо действовать по-жесткому
Геоэнергетика как основание Второй «холодной войны»
Острова невезения. Как российские власти борются с офшорами
„Святые 90-е”. Как американцы хозяйничали в атомной отрасли России
Как предавали Рижский ОМОН
Как провалилась идея нормализации отношений США и РФ
Нефть, золото и доллар - победит ли Россия в глобальной смертельной игре?
Стенограмма большой пресс-конференции Путина

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru