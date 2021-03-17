16 марта Госдума во II чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за оскорбления ветеранов.

Поводом ужесточения послужило недавнее резкие высказывания блогера Алексея Навального в сторону участника Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Блогер отделался всего лишь штрафом в размере 850 тысяч рублей.

Теперь за публичное унижение ветерана или осквернение символов воинской славы и памяти защитников Отечества грозит до 3 лет лишения свободы либо штраф до 3 млн рублей.

Аналогичные наказания грозят и за публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение заведомо ложной информации о роли СССР во Второй мировой войне и о ветеранах.

Более суровые наказания ждут в случае, если подобное правонарушение будет совершено группой по предварительному сговору или на медиаплощадках. Правонарушителей ожидает колония сроком до 5 лет или штраф до 5 млн рублей.

Ранее за подобные преступления нарушителей ждал всего лишь штраф до 500 тыс. рублей.

Теперь прежде что-то сказать или сделать такие, как Навальный, будут думать головой.