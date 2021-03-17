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Инфляция в США. Новости. Эфир 7 марта 1980

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IiMTk-HUtKE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 27160 4574
    Русофил час назад

      Да ты чё.
      Но СССР и Россию им не догнать.
      У нас и поезда самые поездатые и инфляция в триллион % начиная с Ильича.

      Да только с Лёни Бровастого миллиард %
      Зимбабве отдыхает

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