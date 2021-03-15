Главная » Новости Украины и Новороссии

Зачем США нужен Коломойский

54 0

Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал действия США в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.

Ранее Вашингтон ввел санкции против Коломойского, его жены, сына и дочери. По мнению Анатолия Вассермана американское правительство сделало это для того, чтобы олигарх «сидел и не высовывался», передает издание «Украина.ру».

Публицист подчеркнул, что для Коломойского не составит труда спрятаться в Израиле или другом государстве, так как он имеет тройное гражданство.

«В любом случае американцы вряд ли реально потребуют его выдачи. Скорее, они предъявили ему черную метку, это сделано для того, чтобы он сидел и не высовывался», — считает публицист.

Источник: https://vassermans.ru/com/zachem-ssha-nuzhen-kolomojskij/
Метки: Коломойский, комментарий, США
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Не было бы хунты да майдан помог
Новости Украины и Новороссии 27 октября 2016
Как я служил в «диванных войсках» Украины (АУДИО)
Согласно госдеповским расчётам, Путина никак не должно было быть
Новости Украины и Новороссии 10 августа 2019
Новости Украины и Новороссии 18 апреля 2019
Новости Украины и Новороссии 28 апреля 2020
Новости Украины и Новороссии 04 марта 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru