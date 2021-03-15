Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал действия США в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.

Ранее Вашингтон ввел санкции против Коломойского, его жены, сына и дочери. По мнению Анатолия Вассермана американское правительство сделало это для того, чтобы олигарх «сидел и не высовывался», передает издание «Украина.ру».

Публицист подчеркнул, что для Коломойского не составит труда спрятаться в Израиле или другом государстве, так как он имеет тройное гражданство.