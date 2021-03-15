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«Ход королевы» не про шахматы! Перова и Родионова // Между строк №7

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ggXX17i0L8M
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7148 5028
    чужой три часа назад

      Это сексизм. Выход коня тоже нужен. Сочетания творческого воображения и технической логики это будущее. Нужно скинуться Айве на новую игрушку, а то уже не знает куда нажать пальцем. Только вместе мы можем быть в этом Ящике.

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