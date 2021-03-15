Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Это сексизм. Выход коня тоже нужен. Сочетания творческого воображения и технической логики это будущее. Нужно скинуться Айве на новую игрушку, а то уже не знает куда нажать пальцем. Только вместе мы можем быть в этом Ящике.