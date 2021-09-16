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“Чемпион мира”

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На Филиппинах бархатный сезон.
Поклонники ушли на джонках в море.
Очухался маленько чемпион,
Про все, что надо, высказался он
И укатил с почетом в санаторий
(с) Высоцкий

Трейлер нового отечественного фильма про шахматы (!). Будет "наш ответ "Ходу королевы".
Кино "Чемпион мира" повествует о матче в Багио в 1978-м году между Карповым и Корчным. Достаточно известная в шахматном мире история, которая в основном получила большую прессу ввиду того, что Корчной бежал из СССР и выступал как перебежчик, которого и в итоге и победил Карпов. Сначала в Багио в 1978 (где все решилось в последней партии) и в Мерано в 1981-м, где Карпов уже уверенно разгромил Корчного.

Относительно утверждения, что самый известный матч, прямо скажем можно поспорить. Багио, если не брать матчи Карпова с Каспаровым, стал пожалуй самым скандальным матчем в истории, как минимум до "туалетного скандала" на матче Крамника с Топаловым в Элисте.
С точки зрения драматизма первое место однозначно можно поставить один из матчей того же Карпова с Каспаровым. В Москве или в Севилье, например.
На второе Фишер-Спасский в 1972 году (опять же, в силу внимания к Фишеру и противостояния США и СССР). Ну а Багио наверное на третьем будет (хотя если углубляться в историю поглубже, то матчи Алехин-Капабланка и Алехин-Эйве вполне могут составить ему конкуренцию). Но опять же, в основном из-за политического подтекста.


"Взял корону, так держи" (с) Брежнев

Некоторую надежду внушает лишь то, что Карпов вроде как консультировал создателей фильма, так что с точки зрения фактологии возможно все будет не так грустно, как это обычно бывает.
Разумеется, это может создать перекос, когда будут заявлять, что фильм отражает точку зрения Карпова, в то время, как есть и точка зрения Корчного, и точка зрения Каспарова, да и другие гроссмейстеры не обходили эту тему стороной. Все они писали про этот матч и разумеется, каждый мог видеть это по своему.  Так что посмотрим.


Хроника.


Возвращение Карпова из Багио.


Редкая запись воспоминаний секунданта Корчного гроссмейстера Якова Мурея о матче в Багио.

Актеры подобраны плохо. Карпов на Карпова совсем не похож, Хабенский на Корчного ну так себе.
Батуринский вроде похож на оригинал. Ну а к истории самого матча вернусь как фильм выйдет.


Последняя встреча Корчного и Карпова в 10х.

Про сам матч с разных точек зрения можно почитать например тут:

Версия Карпова – "В далеком Багио" – https://chess-boom.online/v-dalekom-bagio/
Версия Корчного – "Антишахматы" – https://www.litmir.me/br/?b=120743
Версия Каспарова – "Мои великие предшественники. Карпов и Корчной" – https://ua1lib.org/book/547773/5bff47?id=547773&secret=5bff47

Все три книги по своему интересные. С чисто шахматной точки зрения лучше всех написал Каспаров.

Кстати, как утверждал покойный Фишер, все трое, Карпов, Каспаров и Корчной были агентами КГБ и по приказу КГБ свои матчи расписывали.
И как говорил в свое время сам Корчной, экс-чемпион мира Борис Спасский эту точку зрения поддерживал.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7063160.html
Метки: карпов, кино, корчной, спорт, ссср, холодная война, шахматы
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