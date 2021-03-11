Баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе 2021-2025
Прогнозное соотношение сил между Китаем и США в Индо-Тихоокеанском регионе к 2025-му году.
Прогноз составлен Индо-Тихоокеанским командованием ВС США. В сам прогноз включены и данные о развертывании гиперзвукового оружия.
На слайдах не отмечены сателлиты США – Япония и Южная Корея, которые позволяет сделать соотношение сил не столь плачевным.
Текущее соотношение сил.
Отсюда и нынешние обхаживания Вашингтоном Индии. В том числе и в вопросах укрепления индийского флота и ракетных вооружений.
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А наших, в отличие от Японии и Ю.Кореи, даже в расчет не берут.
Или Тихий океан не наш?