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Как планируется экономика на основе МОБ

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МОБ – межотраслевой баланс. В предлагаемом видео на примере экономики Австралии показаны аспекты планирования хозяйства страны. На этом примере видно, какое влияние развитие или деградация одних отраслей оказывает на всю экономику государства.

Видео по материалам фонда „Ноосфера” Дорошко-Самариной, организованного бывшими работниками Госплана.




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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5473112.html
Метки: Австралия, госплан, дорошко, моб, развитие, финансовый, экономика
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