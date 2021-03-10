Как планируется экономика на основе МОБ
МОБ – межотраслевой баланс. В предлагаемом видео на примере экономики Австралии показаны аспекты планирования хозяйства страны. На этом примере видно, какое влияние развитие или деградация одних отраслей оказывает на всю экономику государства.
Видео по материалам фонда „Ноосфера” Дорошко-Самариной, организованного бывшими работниками Госплана.
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Видео по материалам фонда „Ноосфера” Дорошко-Самариной, организованного бывшими работниками Госплана.
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