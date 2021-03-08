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Праздник 8 марта

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Просто, скромно, без апломба
Сообщило миру ТАСС,
Что, мол, атомная бомба
Есть у вас и есть у нас.
Да-с! (с) Сергей Михалков

Но конечно о Международном Женском Дне забывать не следует.


О женской демонстрации 1917-го года.


Как праздновали 8 марта в СССР 60х.


Поздравление с 8 марта от Леонида Ильича Брежнева.


Самый лучший подарок к 8 марта.

Всех читательниц "Рупора Тоталитарной Пропаганды" поздравляю с Международным Женским Днем!

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6609934.html
Метки: 1950, 8 марта, ворошилов, женщины, история, праздники, ссср, юмор, ядерное оружие
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