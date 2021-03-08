Почему все мыши погибли? Эксперимент “Вселенная 25″ | как это было
В 1968 году американский учёный Джон Кэлхун провёл эксперимент под названием "Вселенная 25". В ходе этого эксперимента он создал идеальные условия проживания для мышей и наблюдал, как развивается их популяция. Несмотря на изобилие ресурсов и отсутствие внешних угроз и болезней, все мыши в итоге погибли. Как это было – вы узнаете из этого видео.
Тупой эксперимент,как и сам пиндос.)Он бы еще сам себя запер с бабенками в похожем раю,только уже для человеков,и удивился бы потом что рай превратился в ад,даже бы если он передушил всех бабенок,ну или они его.)))
Деза!
Эксперимент уже сто раз опровергнут.
Это один из элементов ФАЛЬШИВОЙ реальности