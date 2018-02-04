Секретные лаборатории Пентагона

Источник: zavtra.ru

Материал известной болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой о биологических лабораториях Пентагона на территории бывшего СССР.

Военные ученые, находящиеся на дипломатическом поприще, тестируют искусственно созданные вирусы в лабораториях Пентагона в 25 странах. Сотни тысяч людей систематически подвергаются инфекциям от опасных патогенов и заболеваний. Американские биолаборатории финансируются Военным агентством DTRA, программой с бюджетом в $2,1 млрд. — CBEP, странами бывшего СССР (Грузия и Украина), Ближним Востоком, Юго-Восточной Азией и Африкой.

Биологические лаборатории Пентагона в 25 штатах в рамках военной программы США.

Грузия — зона биологического оружия

Лугар-центр в столице Грузии Тбилиси — Биологическая лаборатория Пентагона, расположенная всего в 17 км от ВВС США Вазиани. Военная программа осуществляется биологами Военно-медицинской группы США в Грузии (USAMRU-G) и частными подрядчиками по федеральному контракту с DTRA. Биологическая лаборатория с третьей степенью биозащиты доступна только гражданам США, имеющим доступ к секретной информации. Они обладают дипломатическим иммунитетом, предоставленным им в рамках Межправительственного соглашения с Грузией об оборонном сотрудничестве (2002 год).

Соглашение между Соединенными Штатами и Грузией дает дипломатический статус американских военных и гражданских сотрудников, работающих над программой.

Согласно информации Федерального регистра США, деятельность в Центре Лугара включает изучение биологических агентов (сибирской язвы, туляремии), вирусных заболеваний (например, геморрагическая лихорадка Крыма в Конго) и «получение биологического материала для будущих экспериментов».

Частные компании под дипломатическим покрытием

Руководители военных программ DTRA — частные компании. Они не подотчетны непосредственно Конгрессу и могут обойти закон из-за отсутствия прямого наблюдения. Гражданский персонал также обладает дипломатическим иммунитетом, хотя они не являются дипломатами. Следовательно, частные компании могут работать от имени правительства США под дипломатическим покрытием без прямого контроля со стороны принимающего государства — Грузии. Эта практика часто используется ЦРУ для тайных агентов

Три частных американских компании работают в Центре Лугара CH2M Hill, Battelle и Metabiota. За исключением Пентагона, они управляют федеральными проектами, связанными с биологическими исследованиями, ЦРУ и другими правительственными учреждениями.

CH2M Hill имеет контракт с DTRA на $341,5 млн. в рамках программы Пентагона для биологических лабораторий в Грузии, Уганде, Танзании, Ираке, Афганистане, Юго-Восточной Азии. Половина этой суммы ($161,1 млн.) находится под контрактом для Центра Лугара в Грузии.

Согласно презентации CH2M Hill о проекте, американская компания обеспечивает хранение биологических агентов в Центре Лугара, где она работает с биологическими специалистами, занимающимися производством биологического оружия в прошлом. Это ученые из другой американской компании, участвовавшей в программе Пентагона в Мемориальном институте битвы в Грузии.

Battelle — контрактный субподрядчик на сумму $59 млн. У компании есть опыт работы с биологическими агентами, поскольку она уже работала над Программой вооружений США для 11 контрактов армии США в прошлом (1952—1996). Баттель работает в биопаролях Пентагона в Афганистане, Армении, Грузии, Уганде, Танзании, Ираке, Афганистане и Вьетнаме. Компания проводит исследования и испытания с использованием чрезвычайно токсичных химических веществ и патогенных биоактивных веществ для широкого круга правительственных учреждений США. Battelle имеет государственные закупки на сумму $2 млрд. и занимает 23-е место в списке 100 лучших американских подрядчиков.

Операция CIA Clear Vision

Операция Clear Vision (Очистить глаза — автор) (1997, 200) был разработан совместно с ЦРУ и Battelle для установления советской сибирской язвы бомбы, чтобы изучить методы распределения, для которых ЦРУ якобы изученные в бывшем СССР. Секретная операция ЦРУ и Баттель была опущена в заявлениях США Организации Объединенных Наций, которые должны поддержать страны, присоединившиеся к международному договору.

Совершенно секретные эксперименты

В течение последнего десятилетия Баттель управляет лабораторией биологии самой высокой биологии (National Biosafety Center — NBACC) в Форт-Детрике, штат Мэриленд, по контракту с Департаментом национальной безопасности (DHS). Компания заключила два десятилетних федеральных контракта на $344,4 млн. (2006—2016 годы) и $19,9 млн. (2015—2026 годы).

NBACC это секретная лаборатория в Форт-Детрике, штат Мэриленд

Некоторые из секретных экспериментов, проведенных Battelle в NBACC, включают: Оценка технологии распыления пыли; Оценка опасного действия аэрозоля токсинами; Оценка вирулентности (потенции) B. pseudomallei (Meliodosis) в виде аэрозоля у приматов. Мелиоидоз обладает потенциалом для биологического оружия. Бактерия классифицируется как биологический агент категории B и в прошлом изучалась Соединенными Штатами как возможное биологическое оружие. В дополнение к военным экспериментам в Центре Лугара, Грузия, Battelle производит биоактивные вещества в лаборатории секретной биологии в Форт-Детрике, США. Согласно документам НБКАК, биологическая лаборатория выполняет: генную инженерию патогенов и оценку их потенциала как агентов биотерроризма, новые нетрадиционные пути заражения такими агентами, эрозионные тесты с приматами.

Био-лаборатории Пентагона в эпицентре эпидемии Эбола

Американская компания Metabiota Inc. получил $18,4 млн. по программе DTRA в Грузии и Украине за научно-технические консультационные услуги. В своем официальном интернет-профиле компания предлагает своим клиентам следующие консультационные услуги: на месте исследования биологических угроз, открытий патогенов, эпидемического ответа и клинических испытаний. Metabiota Inc. был нанят Пентагоном по проекту DTRA до и во время эпидемии Эбола в Западной Африке. Компания получила $3,1 млн. (2012—2015 гг.) За работу в Сьерра-Леоне — одной из стран, наиболее сильно затронутых вирусной инфекцией Эбола.

В эпицентре вспышки Эбола, где расположены три из американских военных лабораторий

Доклад врачей из Вирусной геморрагической консистенции лихорадки от 17 июля 2014 года обвиняет Metabiota Inc. в культивировании клеток крови в лаборатории Сьерра-Леоне и неправильном диагнозе здоровых пациентов, которые компания поставила диагноз как больной. Компания официально отрицает эти обвинения.

2011, церемония открытия в Центре Лугара в Грузии, Эндрю Уэббер (справа), затем заместитель министра обороны США (2009—2014 годы), заместитель координатора департамента обороны кризиса Эбола в Африке (2014 год) -2015), в настоящее время является сотрудником подрядчика Пентагона в Грузии и Украине

Военные эксперименты с кусающими насекомыми

Энтомологическая война — это тип биологической войны, в которой насекомые используют для распространения инфекционных заболеваний. Документы из программы в Грузии показывают, что Пентагон выполняет такие тесты насекомых.

Укусы мух в Грузии

В 2014 году Центр Лугара оснащен специальным заводом по разведению насекомых и начинает проект Sand Fly в Грузии и на Кавказе. Проект также охватывает территорию за пределами Грузии — Кавказ. В 2014—2015 гг. Песчаные мухи видов Флеботоминов были захвачены и исследованы в рамках другого проекта «Деятельность по надзору за острой лихорадкой». Женские мухи испытывают на инфекционность. Третий проект, включая анализ улова и мухи, исследует характеристики их слюнных желез.

Насекомые летают в бане в Тбилиси. Один и тот же тип мух преимущественно живет в помещении и может быть замечен в течение всего года в Грузии, независимо от сезона

В 2015 году столицу Тбилиси атаковали кусающие мухи. Они живут в закрытых помещениях, в основном в ваннах в течение года, что не характерно для этого типа мух (обычно их сезон размножения в Грузии очень короткий — с июня по сентябрь). Свидетели говорят, что мухи появились в их ваннах, и они кусают во время купания.

С начала реализации проекта ФРС в Грузии и на Кавказе в 2014 году те же насекомые, что и в Грузии, атакуют соседний Дагестан (Россия). По словам местных жителей, они вызывают высыпания в укусе, живут в канализации и появляются в ваннах.

Флеботоминовые мухи переносят опасные паразиты в их слюне и передают их при кусании в кровь человека. Болезнь, которую они вызывают, представляет большой интерес для Пентагона. В 2003 году во время войны в Ираке американские солдаты были атакованы и жестоко укушены песочными мухами и заражены лейсмониозом. Болезнь распространена в Ираке и Афганистане. Если не лечить, острая форма болезни смертельна.

Доклад американской армии под названием «Членистоногие медицинской значимости в Азии и европейской части СССР» (1967), перечисляет все местные насекомые, их среды обитания и болезней, которые они носят. Укусы мух, которые живут в коллекторах, также упоминаются в документе. Их естественная среда обитания, однако, на Филиппинах, в Грузии и России.

Операция Whitecoat: зараженные мухи заражают добровольцев лихорадкой

По данным рассекреченных докладов американской армии (армии США деятельность в США, биологической войны программ, 1977, т. II, стр. 203) в 1970 и 1972 годах, эксперименты с лихорадкой, вызванной укусом Сан-мухи, были проведены с добровольцами в операции Whitecoat. Хотя официальное прекращение американской программы биологического оружия в 1969 году, в 1982 USAMRIID (медицинский институт izdledovatelski армии) провели эксперимент, песчаные мухи и комары могут быть переносчиками таких заболеваний Пентагона, исследующего их потенциал в качестве биологического оружия: Rift Вирус долины, лихорадка денге, чикунгуня, восточный энцефалит лошадей.

Убийцы насекомых

Пентагон имеет опыт использования насекомых для распространения инфекций. Согласно частично неопубликованному докладу армии США 1981 года, серия экспериментов с насекомыми была проведена в рамках Программы биологического оружия США.

Пентагон: как убить 625 000 человек всего за 29 центов за жертву

В докладе 1981 года сравниваются два сценария: 16 одновременных нападений на город комариноподобных клещей типа A. Aegupti и аэрозольное нападение с туляремией, а также оценка их экономической эффективности и количества жертв.

Big Buzz — 1 млн. комаров комаров A. Aeugupti были созданы в лаборатории, 1/3 из них были помещены в боеприпасы и выпущены с самолета или разбросаны с земли. Комары переживают спуск с самолета и ищут кровь у людей после приземления.

Части отчета, такие как массовое производство Aedes Aegypti, не рассекречиваются, а это означает, что операция все ещё продолжается. Aedes Aegypti является носителем таких заболеваний, как тропическая лихорадка, чикунгунья и цика (вирус, который вызывает генетические пороки развития у новорожденных).

Операция Bellweather: Американское командование по химическим исследованиям (подразделение по биологическому оружию) проводит испытания проб москитов для оценки количества укусов и факторов, которые влияют на укусы москитов. Эксперименты с солдатами проходят в Даугай-Дойче, штат Юта, в 1960 году.

Источник Наружные исследования активности курения комаров, проект Bellweather I, 1960 г. , технический отчет, армия США

Военные эксперименты с тропическими комарами и клещами в Грузии

Эти виды комаров и блох (ранее подготовленных в рамках Программы военного биологического оружия) изучаются и собираются для исследований и испытаний в Центре Лугара в Грузии. Тропический комар вида Aedes Albopictus впервые был обнаружен в Грузии в 2014 году по проекту DTRA «Вирусы и другие арбовирусы в Грузии» (вирусы, зараженные москитами и клещевыми вирусами) в Грузии, и после 60 — комар вида Aedes Aegypti.

Оба типа комаров являются носителями желтой лихорадки, острой тропической лихорадки, шикагунии и зики. За исключением западной Грузии же комар Aedes albopictus, по данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, также находятся в соседней России (Краснодар — к границе с Грузией) и Северной Турции (на границе с Грузией). Их распространение не является общим для этой части мира.

Aedes Aegupti распространяется только в Грузии, Южной России и Северной Турции. Они были замечены впервые в 2014 году после начала программы DTRA в Грузии.

В другом проекте DTRA « Эпидемиология Туларемии в Грузии» (2013—2016 гг.) Из земли было собрано 6 142 клещей, 5 871 — крупный рогатый скот, 1,310 блох и 731 были подвергнуты пыткам за исследования. В 2016 году ещё 21 590 черепах были собраны и отправлены для анализа в Центр Лугара.

Эпидемия сибирской язвы в Грузии и клинические испытания людей

В 2007 году Грузия приостановила обязательную ежегодную вакцинацию против сибирской язвы для домашних животных. В результате эпидемия разразилась, и заболеваемость достигла максимума в 2013 году. В этом году НАТО начало клинические испытания с людьми на новой вакцине против сибирской язвы в Центре Лугара.

В 2007 году правительство Грузии положило конец принудительной вакцинации против сибирской язвы в течение 7 лет, несмотря на вспышку эпидемии. В 2013 году НАТО начинает новое испытание вакцины в Грузии.

Пентагон изучает российскую сибирскую язву

Сибирская язва является одним из агентов по биотерроризму, которые в прошлом разрабатывались как оружие для армии США. Несмотря на утверждение Пентагона о том, что нынешняя программа является только оборонительной, факты указывают на обратное. В 2016 году американские ученые в Лугар-Центре провели исследование «Genome последовательность / русской советской Bacillus сибирской вакцинного штамма 55-VNIIVViM», финансируемого программой DTRA в Тбилиси под руководством Metabiota (подрядчику в соответствии с федеральным проектом Министерства обороны США в Грузии).

В Грузии 34 человека заражены геморрагической лихорадкой Крымского Конго

Крымская конго-геморрагическая лихорадка вызвана инфекцией вирусом, несущим тик. В 2014 году 34 человека (включая 4-летнего ребенка) были диагностированы с этим заболеванием, трое умерли, и была отмечена вспышка. В то же время биологи Пентагона изучают вирус в Грузии, разработанный DTRA «Эпидемиология лихорадочных заболеваний, вызванных вирусами денге и других арбовирусов в Грузии». Проект включает в себя тестирование пациентов с симптомами лихорадки и сбор клещей для лабораторного анализа как возможных носителей геморрагической лихорадки Крымского Конго.

Источником эпидемии остается неизвестная и по сей день. Согласно сообщению из Департамента ветеринарной медицины в Грузии, только один тик всех клещей, собранных в деревнях, где наблюдается эпидемия, является положительным для опасного вируса. Несмотря на утверждения местных властей о том, что вирус распространяется на животных, все образцы крови животных оказываются отрицательными. Отсутствие зараженных клещей и животных необъяснимо, учитывая резкий скачок болезни у людей, а это означает, что вирус распространяется скорее искусственным, чем естественным путем. В 2016 году ещё 21 590 тиков были собраны базы данных ДНК для будущих исследований в Лугар-Центре другого проекта Пентагона, связанного с вирусом, возбудителем Крым-Конго геморрагической лихорадки «Оценка Серопревалентность и генетическое разнообразие вируса геморрагической лихорадки крымско-конго (CCHFV) и хантавирусов в Грузии».

Военная биологическая лаборатория в эпицентре смертельной эпидемии в Афганистане

237 случаев геморрагической лихорадки крымского конго (ЧКПЧ), 41 из которых — смертельно сообщили в Афганистане в декабре 2017 года. По данным Министерства здравоохранения Афганистана, большинство случаев инфекции приходится на столицу Кабул (71 случай, 13 — смертные), а провинция Герат — на границе с Ираном (67 человек).

Афганистан является одной из 25 стран мира, на территории которых находятся биолаборатории Пентагона. Проект в Афганистане является частью CBEP США, финансируемого DTRA. Компании, нанятые по программе в Афганистане, также работают в Центре Лугара в Грузии — CH2M Hill и Battelle. CH2M Hill имеет контракт на $ 10400000. (2013—2017 годы). Подрядчики в Грузии и Афганистане такие же, как и болезни, которые распространяются на местное население.

Почему Пентагон собирает и изучает летучие мыши?

Считается, что летучие мыши являются источником Эбола, Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и других летальных заболеваний. Однако то, как эти вирусы доходят до людей, пока не известно. В DTRA имеется ряд проектов по изучению патогенов военного значения в летучих мышах в рамках Совместной программы биологического сотрудничества (CBEP).

221 летучих мышей подвергают эвтаназии в исследовательском центре Лугера в 2014 году

Летучие мыши предполагаемый источник смертельной инфекции с лихорадкой Эбола в Африке (2014—2016 гг.) Тем не менее, он не представил убедительных доказательств того, как вирус «выпрыгнул» из летучей мыши к человеку, поднимая подозрения искусственный, не естественно путь распространения инфекции.

Генетическая инженерия вирусов является законной в Соединенных Штатах

MERS-CoV считается вирусом, который исходит от летучих мышей и распространяется непосредственно среди людей или «прыгает» на верблюдов, а затем на людей. Однако, как и у вируса Эбола, точные способы заражения ещё не известны. Согласно данным ВОЗ к июню 2017 года, по всему миру было зарегистрировано 80 случаев заболевания, 699 из которых — смертельные — в 15 странах.

MERS-CoV является одним из вирусов, которые были генетически модифицированы в Соединенных Штатах и изучались в Pethagone. Доказательством этого является временный запрет президента Обамы на государственное финансирование связанных с MERS проектов в области генной инженерии 2014 года, а также гриппа и SARS. В 2017 году мораторий был отменен и продолжались научные эксперименты. Они направлены на повышение инфекционности и потенции патогенов. Такие эксперименты с использованием двойного использования являются законными в Соединенных Штатах.

Туреремия как биологическое оружие

Туреремия, также известная как лихорадка кроликов, была классифицирована как агент биотерроризма и в прошлом изучалась военными США. Однако интерес Пентагона к этой болезни и ее транспортерам — клещам и грызунам — продолжается и по сей день. DTRA проводит ряд туляремии и других чрезвычайно опасных патогенных проектов в Грузии. Вызывается. чрезвычайно опасные патогены представляют серьезную угрозу для здоровья населения и могут стать биологическим оружием. Свидетельством их военной значимости является следующее: Эпидемиология и экология Туларемии в Грузии (2013—2016 гг.) (60 000 перевозчиков болезни собраны для научных исследований — выделение новых штаммов и геномики); Эпидемиология туларемии человека в Грузии; Эпидемиология заболеваний человека и эпиднадзор за особо опасными патогенами в Грузии (исследование опасных патогенов у пациентов с неизвестной лихорадкой происхождения и геморрагической лихорадкой / септическим шоком).

F. Tularensis — это бактерия, которая обладает потенциалом для биологического оружия. Существует опасность того, что он используется для аэрозольной атаки при биотерроризме.

Биодокументы Пентагона распространии болезни в Украине

Военные ученые под дипломатическим покровом

Среди ряда соглашений между США и Украиной является создание научно-технического центра в Украине (НТЦУ) — Международная организация финансируется преимущественно за счет американского правительства, будучи предоставлен дипломатический статус. УНТЦ официально финансирует проекты ученых, которые работали над Программой советского биологического оружия. За последние 20 лет центр инвестировал $ 285 млн. В 1850 — проектах ученых , вовлеченных в прошлом в производстве оружия массового уничтожения.

364 смертей от свиного гриппа в Украине

Одна из биолабораторий Пентагона находится в Харькове, где в январе 2016 года 20 украинских солдат погибли от свиного гриппа всего за два дня, а еще 200 были госпитализированы. Правительство Украины не сообщает о смерти. К марту того же года 364 человека умерли от гриппа в Украине (81,3% случаев были вызваны A (H1N1) pdm09 — штаммом, вызывающим пандемию свиного гриппа 2009 года.

Полиция расследует инфекцию неудобоваримого заболевания

Гепатит А стал причиной необъяснимой эпидемии в Юго-Восточной Украине за последние несколько месяцев, где расположены большинство биопаролей Пентагона.

В январе 2018 года в Николаеве было госпитализировано 37 человек. Местная полиция расследовала «заражение вирусом иммунодефицита человека и другими неизбирательными заболеваниями». Три года назад более 100 человек в одном городе заразились холерой. Предполагается, что обе эпидемии вызваны загрязненной питьевой водой.

60 человек с гепатитом А были госпитализированы в Запорожье летом 2017 года. Причина заражения остается неизвестной. В Одесской области 19 детей из детского дома госпитализированы из-за инфекционного заболевания в июне 2017 года. 29 случаев гепатита А были зарегистрированы в Харькове в ноябре того же года. Вирус выделяется в загрязненной питьевой воде. В Харькове есть одна из биологических лабораторий Пентагона, подозреваемых в предполагаемом источнике эпидемии свиного гриппа, который два года назад убил 364 украинцев.

Эпидемия холеры в Украине и России

В 2011 году в Украине было инфицировано 33 человека холерой. Эпидемия повторяется в 2014 году, когда более 800 украинцев диагностированы с опасным заболеванием. В 2015 году в Николаеве было зарегистрировано более 100 новых случаев холеры.

Новый и чрезвычайно опасный штамм холеры (Vibrio cholera) с той же генетической структурой, что и в Украине, поражает Москву в 2014 году. Проведенное генетическое тестирование доказывает, что изолированный штамм в российской столице такой же, как возбудитель эпидемии в соседней Украине.

Одна из американских компаний, работающих в Украине, Южный научно-исследовательский институт, имеет проекты и исследования, связанные с холерой, а также грипп и зику — болезнь военного значения для Пентагона.

В дополнение к Южному научно-исследовательскому институту, две американские компании — Black & Veatch и Metabiota — работают в биологах в Украине.

Black & Veatch Special Project Corp. подписал контракт с DTRA на сумму $198,7 млн. для создания и оснащения биологов в Украине (два пятилетних контракта в 2008 и 2012 годах на общую сумму $128,5 млн.), а также Германии, Азербайджана, Камеруна, Таиланда, Эфиопии, Вьетнама , Армения.

Metabiota Inc. получил $18,4 млн. по программе ДТРА в Грузии и на Украине. Компания получила ещё $3,1 млн. (2012—2015 годы) за работу в Сьерра-Леоне — одной из стран, наиболее подверженных сильной вирусной инфекции Эбола.

Южный научно-исследовательский институт является основным субподрядчиком для украинской программы с 2008 года. Компания является одним из основных подрядчиков Программы биологического оружия США с 16 контрактами между 1951 и 1962 годами.

Бывший советский ученый производит сибирскую язву для Пентагона

Южный научно-исследовательский институт является субподрядчиком для военных исследований по исследованиям сибирской язвы в 2001 году. Основным подрядчиком Пентагона является компания Advanced Biosystems, а Кен Алибек (бывший советский ученый из Казахстана, эмигрировавший в США 1992. Кен Алибек был первым заместителем директора Биопрепарата, где он отвечал за Программу биомассы СССР, а также был главным специалистом по производству сибирской язвы по той же программе. Пентагон и получает гражданина США Тион.

$1,28 млн. для лоббирования в Конгрессе, Государственном департаменте и Пентагоне

Южный научно-исследовательский институт лоббирует в Конгрессе США и Государственном департаменте «Проект разведки США» и «Проект военного развития». Лоббистские отчеты совпадают с началом Программы биологических лабораторий США в Украине и других бывших советских республиках. Компания заплатила $250 000, чтобы лоббировать сенатора Джеффа Тилса (в настоящее время генерального прокурора США, назначенного Даналом Трампом) в 2008—2009 годах, когда он получил ряд федеральных заказов.

В течение 10 лет (2006—2016) Южный научно-исследовательский институт заплатил $ 1,28 млн. для лоббирования в Конгрессе, Госдепартаменте и Министерстве обороны. Помощник Джефф сессий Капитолии — Дональд Уотсон, в настоящее время главный научный институт в Южном.

Полиция расследует отравление токсинами butolinov в Украине

115 случаев ботулизма, 12 из которых были смертельными, были зарегистрированы в Украине в 2016 году. В 2017 году Министерство здравоохранения Украины подтвердило 90 новых случаев, 8 из которых — смерть от отравления ботулотоксином, одним из наиболее ядовитых биологических токсинов). Согласно местным органам здравоохранения, причиной эпидемии является пищевое отравление. Полиция расследует причины массового отравления ботулиническим токсином. В 2014 году украинское правительство прекратило поставки ботулинического токсина, а во время эпидемии (2016—2017 гг.) В Украине не было доступных вакцин.

Ботулизм — редкое и чрезвычайно опасное заболевание, вызванное токсином, выделенным из бактерии Clostridium botulinum.

1 грамм токсина может убить 1 миллион человек

Ботулинический нейротоксин является одной из основных угроз для биотерроризма из-за его чрезвычайно сильного токсинного действия, его легкого производства и транспортировки. Это вызывает паралич мышц, дыхательную недостаточность и, в конечном счете, смерть, если неотложная медицинская помощь не доступна немедленно. 1 грамм токсина, распределенный в оптимальных условиях и вводимый через дыхательные пути в организме, может убить 1 миллион человек. Способы распространения — через аэрозоль или загрязненную пищу и воду.

Пентагон производит живые вирусы, бактерии и токсины

Согласно докладу Пентагона, ботулинический токсин был проверен как биологическое оружие армии США в прошлом, а также сибирская язва, бруцелла, туляремия и т.д. Несмотря на официальное завершение программы в 1969 году, документы из армии США показывают, что одни и те же военные эксперименты продолжаются в настоящий момент. Пентагон производит и тестирует биологические агенты в одной и той же воинской части, как и в прошлом, Dugway Proving Ground.

Полевые тесты теперь:

Полевые испытания в прошлом:

Американский завод биологического оружия

Американская армия производит биоактивные вещества в специальном военном объекте в подразделении Юты Даугаве, сообщает отчет армии США в 2012 году. Полигон подчиняется командованию по испытаниям и оценке Министерства обороны. Ответственный за производство биоактивных веществ — это отдельное подразделение — Отдел наук о жизни (ЛСД) в Дугвее. Согласно военному докладу, ученые из подразделения производят и испытывают аэрозоль от биологических агентов в специальном испытательном учреждении — Lothar Saloman Life Sciences Test Facility (LSTF).

Lothar Salomans Life Sciences Test Facility (LSTF), где производятся и тестируются аэрозоли биологических агентов.

Биологические агенты, произведенные армией США в Дугвее, штат Юта, США. Источник Отчет о возможностях 2012 года, Вест-Десертский испытательный центр

Разделение состоит из двух зений: аэрозольной технологии и микробиологии. Блок «аэрозоль» создает аэрозоли, а их коллеги-микробиологи производят бактерии, токсины, вирусы и биологические имитаторы, которые проходят испытания в аэрозольных камерах или полевые испытания — тесты на открытом воздухе.

Эксперименты с аэрозолем из ботулинического нейротоксина и сибирской язвы

Документы доказывают, что армия США производит, держит и проверяет аэрозоль самого смертоносного токсина, известного до сих пор, — ботулинического нейротоксина. В 2014 году министерство армии закупило 100 мг ботулинического токсина из компании Metabiologics для проверки полигона Dugway.

Эксперименты относятся к 2007 году, когда непреднамеренное количество токсина было доставлено одной и той же компанией. Согласно военному докладу 2012 года, аэрокосмические испытания ботулинического нейротоксина и сибирской язвы, а также аэрозоли от других биологических агентов проводятся на военном объекте Dugway.

Источник Отчет о возможностях 2012 года, Вест-Десертский испытательный центр

Наружное тестирование

Военные газеты и фотографии из полигона Дугуй показывают, что Пентагон разработал различные методы распространения агентов для биотерроризма, включая взрывчатые вещества.

Источник Отчет о возможностях 2012 года, Вест-Десертский испытательный центр

В отчете о деятельности Отдела фуража перечислены различные технологии распыления, включая аэрозольные аэрозоли. Согласно армейским документам, их можно установить на автомобиле или носить на спине в качестве рюкзака, с возможностью установки насоса для большей точности распространения. Эти спреи могут распылять от 50 до 500 мл биоаэрозоля в минуту из 12-литровых контейнеров.

Соединенные Штаты испытывают бактерию из био-оружейной фабрики Саддама Хусейна

Bacillus thuringiensis является патогеном у насекомых, который используется в качестве биопестицида. Та же бактерия B. thuringiensis (BT) Al Hakam была открыта в Ираке в 2003 году Специальной комиссией ООН. Бактерия называется Аль-Хакам, которая является названием Иракской фабрики биологического оружия. В дополнение к полевым испытаниям Пентагона та же бактерия обычно используется в Соединенных Штатах для производства генетически модифицированной кукурузы, которая устойчива к вредителям. Фотографии, опубликованные ЦРУ, подтверждают, что бактерия была обнаружена Соединенными Штатами в Ираке. Согласно ампулам ЦРУ, содержащим биопестицид, они были найдены в доме ученого на заводе Аль-Хакам.

Согласно информации из Федерального регистра реестров США, Пентагон тестирует бактерии, произведенные и захваченные фабрикой по производству биологического оружия Саддама Хусейна в Ираке.

Федеральный проект DTRA для лабораторного анализа и полевых испытаний с бактериями

Полевые испытания с использованием биоиммуляторов (бактерий)

В прошлом армия США проводила те же биологические испытания биологии оружия. С 1949 по 1968 год в общественных местах проводилось 27 полевых испытаний.

Полевые испытания в Чечне

DTRA, агентство, которое управляет военной программой в Центре Лугара в Грузии, подозревается в участии в инциденте, случившемся в Чечне весной 2017 года. Местные жители сообщают о дроне, распылявшем белый порошок возле российской границы с Грузией. Пограничная полиция Грузии не прокомментировала инцидент.

Проверка в федеральных казначейских документах США показывает, что DTRA имеет полный доступ к границам федерального проекта Грузии на сумму $9,2 млн. Деятельность в рамках проекта по охране дорожной безопасности Грузии возложена на частную компанию — Parsons Government Services International, которая уже реализовал аналогичные проекты на границах Ливии, Ливана, Иордании и Сирии по контрактам с Пентагоном.

Генетически модифицированные насекомые содержат генетически модифицированные вирусы

В прошлом году Пентагон инвестировал $65 млн. в генную инженерию. Агентство по военным исследованиям (DARPA) заключило контракты с семью инженерами-инсектицидами, насекомыми, грызунами и бактериями в рамках программы «Безопасные гены». Генетические изменения должны быть сделаны с новой технологией CRISPR-Cas9.

В рамках другой военной программы — союзники-насекомые, новые гены вставляются в насекомых, чтобы они могли переносить генетически модифицированные вирусы в растения. Программа DARPA стоимостью $10,3 млн. включает в себя инженерную инженерию насекомых и вирусы, которые они несут.

Ecological Niche-preference Engineering — это третья военная программа, предназначенная для создания генетически модифицированных организмов, которые могут выдержать определенные температуры, изменить среду обитания и источники пищи.

Генетически модифицированные люди

Помимо генной инженерии у насекомых и вирусов, которые они несут, Пентагон хочет изменить генетических людей. DARPA Advanced Tools для проекта по разработке генома млекопитающих направлена на поиск новой биологической платформы в организме человека для внедрения новой генетической информации и изменения людей на уровне ДНК.

DARPA хочет вставить новую 47 искусственную хромосому в клетку человека. Эта хромосома будет нести новые гены, которые будут использоваться для генетической модификации человека. У американской компании SynPloid Biotek LLC есть два программных контракта на общую сумму $1,1 млн. : 2015—2016 гг. — $100 600 на первый этап проекта; 2015—2017 гг. — $999 300 за работу, которая не указана в реестре федеральных контрактов. Компания имеет только двух сотрудников и не имеет опыта в предыдущих биологических исследованиях.

Совершенно секретное исследование синтетических вирусов

В период с 2008 по 2014 год США инвестировали $ 820 млн. в синтетическую биологию. Основная часть этих инвестиций осуществляется Министерством обороны. Большинство исследований являются секретной информацией. Среди них ряд секретных исследований научной группы из военных ученых — Джейсон (JASON группы)- например. Новые вирусы, генная инженерия и синтетические вирусы.

Джейсон — научная группа, предоставляющая консультационные услуги правительству США в области обороны и научных технологий. Он был создан в 1960 году. Большая часть её исследований была классифицирована. Для административных целей деятельностью Группы управляет MITER Corporation, компания, которая заключает контракты с Министерством обороны, ЦРУ и ФБР. С 2014 года MITER заключил контракты с Министерством обороны на сумму $27,4 млн.

Хотя исследования Джейсона классифицируются, доклад ВВС США « Биотехнология: генетически разработанные патогены» дает некоторое представление о некоторых научных работах военных ученых. Они исследуют 5 групп генетически модифицированных патогенов, которые могут быть использованы в качестве биологического оружия. Это «двойное» биологическое оружие (смертельная комбинация двух вирусов), болезни, которые меняют хозяина (животные «прыгают» на людей — например, вирус Эбола), скрытые вирусы, дизайнерские заболевания. Дизайнерские болезни могут быть разработаны для нападения на определенную этническую группу или генотипы и использоваться в качестве этнического биологического оружия.

Этническое биологическое оружие

Этническое биологическое оружие (биогенетическое оружие) — это оружие, которое теоретически атакует преимущественно этнические группы или генотипы. Хотя официальная разработка такого оружия никогда не была публично подтверждена, документы показывают, что США собирают биологические материалы из определенных этнических групп — русских и китайцев.

Военно-воздушные силы США собирают специально российские образцы РНК и синусовой ткани из федерального проекта: образцы российской РНК и синовиальной ткани, информация о которых опубликована в Государственном реестре государственных закупок США.

Помимо россиян, согласно информации из Регистра государственных закупок, Соединенные Штаты собирают биологический материал от здоровых и больных раком в Китае. Национальный институт рака собирает биологический материал от 300 китайцев из Линьсянь, Цзэнчжоу и Чэнду.

Еще один федеральный проект (исследование открытия биомаркеров сыворотки метаболозом в области кардиосом плоских клеток пищевода в Китае) включает анализ 349 образцов сыворотки с китайского языка.

Китайский биологический материал собирается и исследуется по ряду федеральных проектов, включая слюну и раковые ткани. В Федеральном регистре США были опубликованы следующие закупки образцов китайского: Образцы генотипирования ДНК, блоки ткани рака молочной железы, образцы слюны 50 семей, генотип 50 SNP для ДНК образцов, генотипы от 3000 случаев рака желудка и 3000 контролей.

Табачные вакцины

Как Пентагон помогает табачным компаниям зарабатывать у Эболы?

Агентство Департамента обороны DPAA (DARPA) вложило $100 млн. в производство вакцин против опасных вирусов листового табака. Компании, участвующие в проекте, принадлежат крупнейшим табачным компаниям: Mediacago Inc. является совладельцем Филиппа Морриса, а Kentucky BioProcessing, дочерняя компания Reynolds America, принадлежит British-American Tobacco. В настоящее время они производят вакцины против гриппа и Эбола.

Программа «Голубой ангел» с бюджетом в $100 млн. началась в 2009 году в ответ на пандемию свиного гриппа. Medicago получила 21 миллион долларов от DARPA для производства 10 млн. доз вакцины против свиного гриппа всего за один месяц. Пентагон Blue Angel Program Manager Д-р Джон Джулиус дает следующее объяснение: «Несмотря на то, что многие другие растения тестируются на вакцины, правительство США предпочло инвестировать в вакцины против табака».

Производство заводских вакцин работает по следующему принципу: ученые изолируют антиген (который вызывает иммунный ответ в организме человека) от конкретного вируса, против которого должна быть произведена вакцина. Белок из этого антигена вводится в бактерии, которые заражают листья растений. Зараженные искусственные листья растений начинают продуцировать белок, который извлекается и готов к использованию в форме вакцин.

Непонятно, почему Пентагон инвестирует именно в «табачные вакцины». Лоббирование сообщает одна из компаний — люцерна, совладелец которой Philip Morris свидетельствует, что табачная компания заплатила $ 495 000 за лоббирование в Министерстве обороны, Конгресс и Департамент здравоохранения финансирования Соединенных Штатов по развитию технологии готовности поддержать здоровье населения. Пентагон финансирует табачные компании для разработки новых технологий и использования вакцин.

Биологические эксперименты — это военные преступления

В главе 8 Римского статута Международного уголовного суда определяются биологические эксперименты как военные преступления. Однако Соединенные Штаты не являются участниками международного договора и не могут быть привлечены к ответственности за военные преступления.

Автор: Дмитрий Перетолчин

Источник: nstarikov.ru