Секретные биолаборатории Пентагона

Материал известной болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой о биологических лабораториях Пентагона на территории бывшего СССР.Военные ученые, находящиеся на дипломатическом поприще, тестируют искусственно созданные вирусы в лабораториях Пентагона в 25 странах. Сотни тысяч людей систематически подвергаются инфекциям от опасных патогенов и заболеваний. Американские биолаборатории финансируются Военным агентством DTRA, программой с бюджетом в $2,1 млрд. — CBEP, странами бывшего СССР (Грузия и Украина), Ближним Востоком, Юго-Восточной Азией и Африкой.Центр Лугара, Республика ГрузияЦентр Лугара находится в 17 км от базы ВВС США Вазиани в пригороде Тбилиси.Лугар-центр в столице Грузии Тбилиси — Биологическая лаборатория Пентагона, расположенная всего в 17 км от ВВС США Вазиани. Военная программа осуществляется биологами Военно-медицинской группы США в Грузии (USAMRU-G) и частными подрядчиками по федеральному контракту с DTRA. Биологическая лаборатория с третьей степенью биозащиты доступна только гражданам США, имеющим доступ к секретной информации. Они обладают дипломатическим иммунитетом, предоставленным им в рамках Межправительственного соглашения с Грузией об оборонном сотрудничестве (2002 год).Соглашение между Соединенными Штатами и Грузией дает дипломатический статус американских военных и гражданских сотрудников, работающих над программой.Согласно информации Федерального регистра США, деятельность в Центре Лугара включает изучение биологических агентов (сибирской язвы, туляремии), вирусных заболеваний (например, геморрагическая лихорадка Крыма в Конго) и «получение биологического материала для будущих экспериментов».Руководители военных программ DTRA — частные компании. Они не подотчетны непосредственно Конгрессу и могут обойти закон из-за отсутствия прямого наблюдения. Гражданский персонал также обладает дипломатическим иммунитетом, хотя они не являются дипломатами. Следовательно, частные компании могут работать от имени правительства США под дипломатическим покрытием без прямого контроля со стороны принимающего государства — Грузии. Эта практика часто используется ЦРУ для тайных агентов.Три частных американских компании работают в Центре Лугара — CH2M Hill, Battelle и Metabiota. За исключением Пентагона, они управляют федеральными проектами, связанными с биологическими исследованиями, ЦРУ и другими правительственными учреждениями.CH2M Hill имеет контракт с DTRA на $341,5 млн. в рамках программы Пентагона для биологических лабораторий в Грузии, Уганде, Танзании, Ираке, Афганистане, Юго-Восточной Азии. Половина этой суммы ($161,1 млн.) находится под контрактом для Центра Лугара в Грузии.Согласно презентации CH2M Hill о проекте, американская компания обеспечивает хранение биологических агентов в Центре Лугара, где она работает с биологическими специалистами, занимающимися производством биологического оружия в прошлом. Это ученые из другой американской компании, участвовавшей в программе Пентагона в Мемориальном институте битвы в Грузии.Battelle — контрактный субподрядчик на сумму $59 млн. У компании есть опыт работы с биологическими агентами, поскольку она уже работала над Программой вооружений США для 11 контрактов армии США в прошлом (1952-1996).Источник: Деятельность армии США в США, Программы биологической войны, том II, 1977, стр. 82Баттель работает в биопаролях Пентагона в Афганистане, Армении, Грузии, Уганде, Танзании, Ираке, Афганистане и Вьетнаме. Компания проводит исследования и испытания с использованием чрезвычайно токсичных химических веществ и патогенных биоактивных веществ для широкого круга правительственных учреждений США. Battelle имеет государственные закупки на сумму $2 млрд. и занимает 23-е место в списке 100 лучших американских подрядчиков.Операция Clear Vision (Очистить глаза — автор) (1997, 200) был разработан совместно с ЦРУ и Battelle для установления советской сибирской язвы бомбы, чтобы изучить методы распределения, для которых ЦРУ якобы изученные в бывшем СССР. Секретная операция ЦРУ и Баттель была опущена в заявлениях США Организации Объединенных Наций, которые должны поддержать страны, присоединившиеся к международному договору.В течение последнего десятилетия Баттель управляет лабораторией биологии самой высокой биологии (National Biosafety Center — NBACC) в Форт-Детрике, штат Мэриленд, по контракту с Департаментом национальной безопасности (DHS). Компания заключила два десятилетних федеральных контракта на $344,4 млн. (2006-2016 годы) и $19,9 млн. (2015-2026 годы).NBACC — это секретная лаборатория в Форт-Детрике, штат МэрилендНекоторые из секретных экспериментов, проведенных Battelle в NBACC, включают: Оценка технологии распыления пыли; Оценка опасного действия аэрозоля токсинами; Оценка вирулентности (потенции) B. pseudomallei (Meliodosis) в виде аэрозоля у приматов. Мелиоидоз обладает потенциалом для биологического оружия. Бактерия классифицируется как биологический агент категории B и в прошлом изучалась Соединенными Штатами как возможное биологическое оружие.В дополнение к военным экспериментам в Центре Лугара, Грузия, Battelle производит биоактивные вещества в лаборатории секретной биологии в Форт-Детрике, США. Согласно документам НБКАК, биологическая лаборатория выполняет: генную инженерию патогенов и оценку их потенциала как агентов биотерроризма, новые нетрадиционные пути заражения такими агентами, эрозионные тесты с приматами.Биологи создают генетически модифицированные патогены в Форт-Детрике, СШААмериканская компания Metabiota Inc. получил $18,4 млн. по программе DTRA в Грузии и Украине за научно-технические консультационные услуги. В своем официальном интернет-профиле компания предлагает своим клиентам следующие консультационные услуги: на месте исследования биологических угроз, открытий патогенов, эпидемического ответа и клинических испытаний. Metabiota Inc. был нанят Пентагоном по проекту DTRA до и во время эпидемии Эбола в Западной Африке. Компания получила $3,1 млн. (2012-2015 гг.) За работу в Сьерра-Леоне — одной из стран, наиболее сильно затронутых вирусной инфекцией Эбола.Metabiota работает над проектом Пентагона в эпицентре вспышки Эбола, где расположены три из американских военных лабораторийДоклад врачей из Вирусной геморрагической консистенции лихорадки от 17 июля 2014 года обвиняет Metabiota Inc. в культивировании клеток крови в лаборатории Сьерра-Леоне и неправильном диагнозе здоровых пациентов, которые компания поставила диагноз как больной. Компания официально отрицает эти обвинения.2011, церемония открытия в Центре Лугара в Грузии, Эндрю Уэббер (справа), затем заместитель министра обороны США (2009-2014 годы), заместитель координатора департамента обороны кризиса Эбола в Африке (2014 год) -2015), в настоящее время является сотрудником подрядчика Пентагона в Грузии и УкраинеЭнтомологическая война — это тип биологической войны, в которой насекомые используют для распространения инфекционных заболеваний. Документы из программы в Грузии показывают, что Пентагон выполняет такие тесты насекомых.В 2014 году Центр Лугара оснащен специальным заводом по разведению насекомых и начинает проект Sand Fly в Грузии и на Кавказе. Проект также охватывает территорию за пределами Грузии — Кавказ. В 2014-2015 гг. Песчаные мухи видов Флеботоминов были захвачены и исследованы в рамках другого проекта «Деятельность по надзору за острой лихорадкой». Женские мухи испытывают на инфекционность. Третий проект, включая анализ улова и мухи, исследует характеристики их слюнных желез.Насекомые летают в бане в Тбилиси. Один и тот же тип мух преимущественно живет в помещении и может быть замечен в течение всего года в Грузии, независимо от сезонаВ 2015 году столицу Тбилиси атаковали кусающие мухи. Они живут в закрытых помещениях, в основном в ваннах в течение года, что не характерно для этого типа мух (обычно их сезон размножения в Грузии очень короткий — с июня по сентябрь). Свидетели говорят, что мухи появились в их ваннах, и они кусают во время купания.С начала реализации проекта ФРС в Грузии и на Кавказе в 2014 году те же насекомые, что и в Грузии, атакуют соседний Дагестан (Россия). По словам местных жителей, они вызывают высыпания в укусе, живут в канализации и появляются в ваннах.Фото было сделано в ноябре 2017 года в ГрузииТакой же тип летает в ДагестанеФлеботоминовые мухи переносят опасные паразиты в их слюне и передают их при кусании в кровь человека. Болезнь, которую они вызывают, представляет большой интерес для Пентагона. В 2003 году во время войны в Ираке американские солдаты были атакованы и жестоко укушены песочными мухами и заражены лейсмониозом. Болезнь распространена в Ираке и Афганистане. Если не лечить, острая форма болезни смертельна.Доклад американской армии под названием «Членистоногие медицинской значимости в Азии и европейской части СССР» (1967), перечисляет все местные насекомые, их среды обитания и болезней, которые они носят. Укусы мух, которые живут в коллекторах, также упоминаются в документе. Их естественная среда обитания, однако, на Филиппинах, в Грузии и России.По данным рассекреченных докладов американской армии (армии США деятельность в США, биологической войны программ, 1977, т. II, стр. 203) в 1970 и 1972 годах, эксперименты с лихорадкой, вызванной укусом Сан-мухи, были проведены с добровольцами в операции Whitecoat. Хотя официальное прекращение американской программы биологического оружия в 1969 году, в 1982 USAMRIID (медицинский институт izdledovatelski армии) провели эксперимент, песчаные мухи и комары могут быть переносчиками таких заболеваний Пентагона, исследующего их потенциал в качестве биологического оружия: Rift Вирус долины, лихорадка денге, чикунгуня, восточный энцефалит лошадей.Пентагон имеет опыт использования насекомых для распространения инфекций. Согласно частично неопубликованному докладу армии США 1981 года, серия экспериментов с насекомыми была проведена в рамках Программы биологического оружия США.В докладе 1981 года сравниваются два сценария: 16 одновременных нападений на город комариноподобных клещей типа A. Aegupti и аэрозольное нападение с туляремией, а также оценка их экономической эффективности и количества жертв.Операция Big Itch (Great расчесывания — автор) — Полевые испытания с тропическими видами блох Xenopsylla cheopisбыли сделаны для оценки пригодности этих насекомых в биологической войне.Big Buzz — 1 млн. комаров комаров A. Aeugupti были созданы в лаборатории, 1/3 из них были помещены в боеприпасы и выпущены с самолета или разбросаны с земли. Комары переживают спуск с самолета и ищут кровь у людей после приземления.Источник: оценка энтомологической войны как потенциальная опасность для США и европейских стран НАТО, армия США, март 1981 годаПервоначальная операция Aedes Aegupti комары разбросаны с земли при эксплуатации в штате Джорджия, США.Части отчета, такие как массовое производство Aedes Aegypti, не рассекречиваются, а это означает, что операция все еще продолжается. Aedes Aegypti является носителем таких заболеваний, как тропическая лихорадка, чикунгунья и цика (вирус, который вызывает генетические пороки развития у новорожденных).Операция Bellweather: Американское командование по химическим исследованиям (подразделение по биологическому оружию) проводит испытания проб москитов для оценки количества укусов и факторов, которые влияют на укусы москитов. Эксперименты с солдатами проходят в Даугай-Дойче, штат Юта, в 1960 году.Источник: Наружные исследования активности курения комаров, проект Bellweather I, 1960 г. , технический отчет, армия США, доказательство доказывания дугиВоенные эксперименты с тропическими комарами и клещами в ГрузииЭти виды комаров и блох (ранее подготовленных в рамках Программы военного биологического оружия) изучаются и собираются для исследований и испытаний в Центре Лугара в Грузии. Тропический комар вида Aedes Albopictus впервые был обнаружен в Грузии в 2014 году по проекту DTRA «Вирусы и другие арбовирусы в Грузии» (вирусы, зараженные москитами и клещевыми вирусами) в Грузии, и после 60 — комар вида Aedes Aegypti.Оба типа комаров являются носителями желтой лихорадки, острой тропической лихорадки, шикагунии и зики. За исключением западной Грузии же комар Aedes albopictus, по данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, также находятся в соседней России (Краснодар — к границе с Грузией) и Северной Турции (на границе с Грузией). Их распространение не является общим для этой части мира.Aedes Aegupti распространяется только в Грузии, Южной России и Северной Турции. Они были замечены впервые в 2014 году после начала программы DTRA в Грузии.В другом проекте DTRA « Эпидемиология Туларемии в Грузии» (2013-2016 гг.) Из земли было собрано 6 142 клещей, 5 871 — крупный рогатый скот, 1,310 блох и 731 были подвергнуты пыткам за исследования. В 2016 году еще 21 590 черепах были собраны и отправлены для анализа в Центр Лугара.В 2007 году Грузия приостановила обязательную ежегодную вакцинацию против сибирской язвы для домашних животных. В результате эпидемия разразилась, и заболеваемость достигла максимума в 2013 году. В этом году НАТО начало клинические испытания с людьми на новой вакцине против сибирской язвы в Центре Лугара.В 2007 году правительство Грузии положило конец принудительной вакцинации против сибирской язвы в течение 7 лет, несмотря на вспышку эпидемии. В 2013 году НАТО начинает новое испытание вакцины в Грузии.Сибирская язва является одним из агентов по биотерроризму, которые в прошлом разрабатывались как оружие для армии США. Несмотря на утверждение Пентагона о том, что нынешняя программа является только оборонительной, факты указывают на обратное. В 2016 году американские ученые в Лугар-Центре провели исследование «Genome последовательность / русской советской Bacillus сибирской вакцинного штамма 55-VNIIVViM», финансируемого программой DTRA в Тбилиси под руководством Metabiota (подрядчику в соответствии с федеральным проектом Министерства обороны США в Грузии).Крымская конго-геморрагическая лихорадка вызвана инфекцией вирусом, несущим тик. В 2014 году 34 человека (включая 4-летнего ребенка) были диагностированы с этим заболеванием, трое умерли, и была отмечена вспышка. В то же время биологи Пентагона изучают вирус в Грузии, разработанный DTRA «Эпидемиология лихорадочных заболеваний, вызванных вирусами денге и других арбовирусов в Грузии». Проект включает в себя тестирование пациентов с симптомами лихорадки и сбор клещей для лабораторного анализа как возможных носителей геморрагической лихорадки Крымского Конго.Источником эпидемии остается неизвестная и по сей день. Согласно сообщению из Департамента ветеринарной медицины в Грузии, только один тик всех клещей, собранных в деревнях, где наблюдается эпидемия, является положительным для опасного вируса. Несмотря на утверждения местных властей о том, что вирус распространяется на животных, все образцы крови животных оказываются отрицательными. Отсутствие зараженных клещей и животных необъяснимо, учитывая резкий скачок болезни у людей, а это означает, что вирус распространяется скорее искусственным, чем естественным путем. В 2016 году еще 21 590 тиков были собраны базы данных ДНК для будущих исследований в Лугар-Центре другого проекта Пентагона, связанного с вирусом, возбудителем Крым-Конго геморрагической лихорадки «Оценка Серопревалентность и генетическое разнообразие вируса геморрагической лихорадки крымско-конго (CCHFV) и хантавирусов в Грузии».Симптомы пациента с геморрагической лихорадкой Крымского Конго237 случаев геморрагической лихорадки крымского конго (ЧКПЧ), 41 из которых — смертельно сообщили в Афганистане в декабре 2017 года. По данным Министерства здравоохранения Афганистана, большинство случаев инфекции приходится на столицу Кабул (71 случай, 13 — смертные), а провинция Герат — на границе с Ираном (67 человек).Афганистан является одной из 25 стран мира, на территории которых находятся биолаборатории Пентагона. Проект в Афганистане является частью CBEP США, финансируемого DTRA. Компании, нанятые по программе в Афганистане, также работают в Центре Лугара в Грузии — CH2M Hill и Battelle. CH2M Hill имеет контракт на $ 10400000. (2013-2017 годы). Подрядчики в Грузии и Афганистане такие же, как и болезни, которые распространяются на местное население.Считается, что летучие мыши являются источником Эбола, Ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и других летальных заболеваний. Однако то, как эти вирусы доходят до людей, пока не известно. В DTRA имеется ряд проектов по изучению патогенов военного значения в летучих мышах в рамках Совместной программы биологического сотрудничества (CBEP). 221 летучих мышей подвергают эвтаназии в исследовательском центре Лугера в 2014 годуЛетучие мыши предполагаемый источник смертельной инфекции с лихорадкой Эбола в Африке (2014-2016 гг.) Тем не менее, он не представил убедительных доказательств того, как вирус «выпрыгнул» из летучей мыши к человеку, поднимая подозрения искусственный, не естественно путь распространения инфекции.MERS-CoV считается вирусом, который исходит от летучих мышей и распространяется непосредственно среди людей или «прыгает» на верблюдов, а затем на людей. Однако, как и у вируса Эбола, точные способы заражения еще не известны. Согласно данным ВОЗ к июню 2017 года, по всему миру было зарегистрировано 80 случаев заболевания, 699 из которых — смертельные — в 15 странах.Смертность для MERS составляет 40%. Источник: ВОЗMERS-CoV является одним из вирусов, которые были генетически модифицированы в Соединенных Штатах и изучались в Pethagone. Доказательством этого является временный запрет президента Обамы на государственное финансирование связанных с MERS проектов в области генной инженерии 2014 года, а также гриппа и SARS. В 2017 году мораторий был отменен и продолжались научные эксперименты. Они направлены на повышение инфекционности и потенции патогенов. Такие эксперименты с использованием двойного использования являются законными в Соединенных Штатах.Туреремия, также известная как лихорадка кроликов, была классифицирована как агент биотерроризма и в прошлом изучалась военными США. Однако интерес Пентагона к этой болезни и ее транспортерам — клещам и грызунам — продолжается и по сей день. DTRA проводит ряд туляремии и других чрезвычайно опасных патогенных проектов в Грузии. Вызывается. чрезвычайно опасные патогены представляют серьезную угрозу для здоровья населения и могут стать биологическим оружием. Свидетельством их военной значимости является следующее: Эпидемиология и экология Туларемии в Грузии (2013-2016 гг.) (60 000 перевозчиков болезни собраны для научных исследований — выделение новых штаммов и геномики); Эпидемиология туларемии человека в Грузии; Эпидемиология заболеваний человека и эпиднадзор за особо опасными патогенами в Грузии (исследование опасных патогенов у пациентов с неизвестной лихорадкой происхождения и геморрагической лихорадкой / септическим шоком).F. Tularensis — это бактерия, которая обладает потенциалом для биологического оружия. Существует опасность того, что он используется для аэрозольной атаки при биотерроризме.Туларемия является одним из видов биологического оружия армии США в прошлом. Источник: 1981 Отчет армии СШАDTRA профинансировала 11 био-лабораторий в бывшей советской республике.Украина не имеет контроля над военными биолабораториями на своей территории. По соглашению между Министерством обороны США и Министерством здравоохранения Украины, подписанным в 2005 году: Правительство Украины не имеет права публично раскрывать «конфиденциальную информацию» по американской программе; Украина обязуется представить патогенам Министерства обороны США для проведения биологических исследований; Пентагон имеет доступ к государственной тайне Украины.Среди ряда соглашений между США и Украиной является создание научно-технического центра в Украине (НТЦУ) — Международная организация финансируется преимущественно за счет американского правительства, будучи предоставлен дипломатический статус. УНТЦ официально финансирует проекты ученых, которые работали над Программой советского биологического оружия. За последние 20 лет центр инвестировал $ 285 млн. В 1850 — проектах ученых , вовлеченных в прошлом в производстве оружия массового уничтожения.Сотрудники центра работают под дипломатическим покровомОдна из биолабораторий Пентагона находится в Харькове, где в январе 2016 года 20 украинских солдат погибли от свиного гриппа всего за два дня, а еще 200 были госпитализированы. Правительство Украины не сообщает о смерти. К марту того же года 364 человека умерли от гриппа в Украине (81,3% случаев были вызваны A (H1N1) pdm09 — штаммом, вызывающим пандемию свиного гриппа 2009 года.Гепатит А стал причиной необъяснимой эпидемии в Юго-Восточной Украине за последние несколько месяцев, где расположены большинство биопаролей Пентагона.«заражение вирусом иммунодефицита человека и другими неизбирательными заболеваниями». Три года назад более 100 человек в одном городе заразились холерой. Предполагается, что обе эпидемии вызваны загрязненной питьевой водой.60 человек с гепатитом А были госпитализированы в Запорожье летом 2017 года. Причина заражения остается неизвестной. В Одесской области 19 детей из детского дома госпитализированы из-за инфекционного заболевания в июне 2017 года. 29 случаев гепатита А были зарегистрированы в Харькове в ноябре того же года. Вирус выделяется в загрязненной питьевой воде. В Харькове есть одна из биологических лабораторий Пентагона, подозреваемых в предполагаемом источнике эпидемии свиного гриппа, который два года назад убил 364 украинцев.В 2011 году в Украине было инфицировано 33 человека холерой. Эпидемия повторяется в 2014 году, когда более 800 украинцев диагностированы с опасным заболеванием. В 2015 году в Николаеве было зарегистрировано более 100 новых случаев холеры.Новый и чрезвычайно опасный штамм холеры (Vibrio cholera) с той же генетической структурой, что и в Украине, поражает Москву в 2014 году. Проведенное генетическое тестирование доказывает, что изолированный штамм в российской столице такой же, как возбудитель эпидемии в соседней Украине.Одна из американских компаний, работающих в Украине, Южный научно-исследовательский институт, имеет проекты и исследования, связанные с холерой, а также грипп и зику — болезнь военного значения для Пентагона.В дополнение к Южному научно-исследовательскому институту, две американские компании — Black & Veatch и Metabiota — работают в биологах в Украине.Black & Veatch Special Project Corp. подписал контракт с DTRA на сумму $198,7 млн. для создания и оснащения биологов в Украине (два пятилетних контракта в 2008 и 2012 годах на общую сумму $128,5 млн.), а также Германии, Азербайджана, Камеруна, Таиланда, Эфиопии, Вьетнама , Армения.Metabiota Inc. получил $18,4 млн. по программе ДТРА в Грузии и на Украине. Компания получила еще $3,1 млн. (2012-2015 годы) за работу в Сьерра-Леоне — одной из стран, наиболее подверженных сильной вирусной инфекции Эбола.Южный научно-исследовательский институт является основным субподрядчиком для украинской программы с 2008 года. Компания является одним из основных подрядчиков Программы биологического оружия США с 16 контрактами между 1951 и 1962 годами.Продолжение по ссылке https://news-front.info/2018/01/17/sekretnye-laboratorii-pentagona/ Матераил на английском https://southfront.org/pentagon-bio-weapons/

Источник: colonelcassad.livejournal.com