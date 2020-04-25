Американцы создают вирусы в секретных лабораториях под боком у России

Биологические объекты Пентагона работают на Украине, в Грузии, Молдавии и Азербайджане.

Американские биологические лаборатории работают на территории Украины на законных основаниях, сообщили в посольстве США на Украине. Заявление стало ответом на поступающими в адрес США обвинениями о неправомерном нахождении лабораторий на Украине со стороны оппозиционных сил.

Американские дипломаты утверждают, что целью биолабораторий является недопущение распространения в стране биологических угроз. Обвинения в свой адрес они называют российской дезинформацией относительно истинного американо-украинского партнерства в уменьшении биологических угроз и подчеркивают, что лаборатории находятся на основании международного договора и действуют не только на Украине.

«Международный научно-технический центр на Украине (МНТЦ) — это межправительственная организация, созданная международным соглашением в октябре 1993 года. Сейчас сторонами в МНТЦ являются Азербайджан, Европейский союз, Грузия, Молдова, Украина, США и Узбекистан», — говорится в сообщении.

Сотрудники центра работают в том числе над своевременным обнаружением инфекционных вспышек, вызванных опасными патогенами, прежде чем они будут представлять угрозу для безопасности или стабильности.

«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает на Украине совместно с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и представляющих угрозу токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так, чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины», — утверждают в посольстве США в Киеве.

Интересно, чего это американцы начали оправдываться?

— На воре шапка горит, говорят в России, — уверен руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития ИГОРЬ ШАТРОВ.

— То, что в подобных лабораториях проводятся эксперименты в интересах Пентагона, ни у кого не вызывает сомнений. По большому счету и американцы этого не скрывают. Другой вопрос, что они говорят о защите от инфекций. Но от защиты до нападения только один шаг. Тем более что речь идет о территориях, которые от Америки далеки, о странах, уровень развития технологий и науки в которых не сравним с Соединенными Штатами и соседней Россией. Так не Россия ли является целью работы этих лабораторий?

«СП»: — До этого их никто не уличал? Если бы не коронавирус, эта тема и не поднялась бы? Сообщается, что лаборатории действуют уже почти 30 лет. Почему до этого тихо было?

— Тихо не было никогда. Подозрения постоянно возникали. То в одной, то в другой стране происходили какие-то странные события. Особенно засветилась подобная лаборатория в Грузии.

«СП»: — Что это за «Международный научно-технический центр»? Откуда он взялся? Кто его создал?

— Бойтесь данайцев, дары приносящих. Эту мудрость вспоминаешь, когда слышишь название организации. Вы удивитесь, но Международный научно-технический центр — это межправительственная организация, учрежденная ЕС, Японией, США и… Россией в ноябре 1992 года для обеспечения занятости ученых и специалистов из сферы ВПК на пространстве бывшего СССР. Невозможно представить, что нынешняя российская власть могла бы попасться на такую уловку. Но это были 90-е, развал всего и вся, в том числе науки. Запад протянул руку помощи, как тогда это называли, ученым постсоветских стран, причем, в первую очередь, специфические, скажем так, научные отрасли оказались под самым серьезным патронатом кураторов из Госдепа и Пентагона. Сколько ученых эмигрировала на Запад, сколько изобретения и открытий туда утекло за время существования организации. В 2010 году, во время президентства Дмитрия Медведева, Россия прекратила свое участие в проектах этой организации. А вот наука бывших союзных республик подсела на западную грантовую иглу и уже давно активно снабжает результатами своих исследований американских благодетелей. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

«СП»: — Чем на самом деде занимаются эти лаборатории? Насколько это опасно?

— Сообщалось, что лаборатории исследуют генетический материал местного населения, изучают автохтонные патогенные микроорганизмы, бактерии и вирусы и т. д. Иными словами, в них проводят биологические научные эксперименты — на людях и животных. Более того, там собирают и анализируют информацию двойного назначения, которую можно использовать как в научных, так и в военных целях.

«СП»: — В остальных постсоветских республиках тоже есть такие лаборатории? Почему молчат их общественники и политики?

— Да, во многих есть. Уточню, что участниками соглашения об МНТЦ сейчас являются Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, США, Евросоюз, Норвегия, Япония и Южная Корея, а всего в числе партнеров 27 стран. Подобные лаборатории нередко оказываются в эпицентре скандалов, связанных с внезапным распространением в местах их дислокации тех или иных инфекций. Как я уже говорил, вопросы возникали, в частности, к лаборатории в Грузии. Ее подозревали в заражениях скота на Кавказе и в других инфекционных вспышках в регионе. Почему тогда лаборатории продолжают свою деятельность? Думаю, за этим стоят большие деньги и прочие преференции, которые американцы могут предложить тайным и явным лоббистам своих интересов.

«СП»: — Как Москве на все это реагировать? Для нас тоже есть опасность?

— Для России подобные секретные исследования, представляют серьезную угрозу. Мы впервые получили возможность ощутить, почувствовать на себе «дыхание биологической войны». Холодок пробежал, согласитесь? Необходимо вести диалог с соседями, на территории которых размещены подобные лаборатории. Среди них и наши ближайшие партнеры по интеграционным объединениям. Это тем более тревожно. Свои опасения мы обязаны доносить до руководства этих стран. Почему России удалось избежать такой высокой степени «сотрудничества» с западными «учеными в погонах»? После распада СССР нашей стране досталось серьезное советское наследие —богатейшая научная и научно-практическая база в сфере эпидемиологии. Мы ее сохранили и развили. Российскому руководству того времени хватило ума не пустить в наши лаборатории иностранцев. Сработал инстинкт самосохранения, понимание того, что биологическая угроза сравнима с ядерной. Все дело, мне кажется, именно в этом, в том, что наша страна обладает ядерным оружием и у многих наших политиков и ученых существует понимание того, что такое оружие массового поражения. Наличие подобного оружия сформировало определенную культуру мышления у политиков. Эта культура в какой-то мере присуща и научной среде. Ученые, занимающиеся исследованиями в отраслях, имеющих отношение к безопасности, составляют особую касту, в которой патриотизм является мировоззренческой ценностью. Государство старалось не забывать их даже в самые трудные годы после развала СССР, понимая специфику работы. Это существенно отличало Россию от остальных постсоветских республик. Многие страны, возникшие на развалинах СССР, сразу же стали торговать своим суверенитетом в сфере безопасности, предлагая все, что угодно, любые секреты, в обмен на видимость защиты. А вот в России исследования эпидемиологов продолжались и в трудные времена, идут и сейчас, наука не стоит на месте. Подобных лабораторий у нас не оказалось только потому, что были свои. Результат этого мы наблюдаем сейчас, когда Россия показывает одну из лучших в мире статистику по противодействию коронавирусу. А вот как в предотвращении эпидемии нашим соседям помогли эпидемиологи из Пентагона, мы скоро узнаем.

— Да в общем, и раньше шум периодически поднимался вокруг этих лабораторий, — напоминает обозреватель МИА «Россия сегодня» ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ.

— Вспомните хотя бы шумиху вокруг аналогичной лаборатории в Тбилиси. Когда пошли слухи и появились документы о смертельных экспериментах над людьми, американцы свернули там свою деятельность и долго отбивали информатаки. Само собой, любая эпидемия порождает дополнительные вопросы о биологических экспериментах, которые иностранные военные ведут на территории твоей страны

«СП»: — Американские дипломаты называют все обвинения российской пропагандой. Больше нечем оправдаться?

— Вообще-то, логичнее было бы назвать это продуктом американской пропаганды. Это же США орут сейчас о том, что коронавирус порождён в китайской лаборатории в Ухане. Почему же эту логику не перенести на американские секретные лаборатории.

«СП»: — Дипломаты утверждают, что лаборатории находятся на Украине на законных основаниях. Так ли это?

— В принципе, лаборатории Пентагона открывались легально, в присутствии представителей украинской власти. Первую в Одессе открыли посол США и мэр Одессы Гурвиц. То есть формально эти учреждения находятся на Украине с ведома власти. Другое дело, что никто не знает, чем они там занимаются. А есть подозрения, что не все их действия подпадают под украинское законодательство. Однако США ведь понимают, что Киев не рискнёт их проверять.

«СП»: — Сообщается, что сотрудники центра работают над своевременным обнаружением инфекционных вспышек, вызванных опасными патогенами, прежде чем они будут представлять угрозу для безопасности или стабильности. Чем они, по-вашему, занимаются на самом деле?

— США ведь не скрывают, что сеть этих лабораторий создаётся как часть программы Пентагона по «уменьшению военной угрозы» для Америки. То есть они просто перенесли все потенциально вредные и опасные эксперименты с вирусами и биооружием за пределы своей страны, в третий мир. Если это им показалось опасным для рядовых американцев, разве это менее опасно для рядовых украинцев?

«СП»: — А чем думают украинские власти? Не боятся такое держать у себя на территории?

— Не только об Украине речь. Если не ошибаюсь, по этой программе Пентагон создал лаборатории в 25 странах мира. Хотел даже сделать это в России. Но Россия восстановила свою субъектность на мировой арене, а такие страны как Украина или Грузия добровольно передали ее американцам. И как они теперь могут возразить требованию своего хозяина?

«СП»: — Чем грозят утечки из подобных лабораторий? Украинские власти готовы обеспечить безопасность?

— Да украинские власти даже не додумались ни разу связать странные вспышки заболеваний в Одесской области с действием лаборатории. Или вспомните Одесскую Хатынь 2 мая 2014 года. Помните, нам ведь следователи МВД Украины официально заявляли, что в Доме профсоюзов обнаружены следы неизвестного химвещества. И что? Куда делись эти сенсационные сведения? О них быстренько предпочли забыть. А ведь тоже можно спросить, нет ли связи между этим веществом и секретной лабораторией, находящейся рядом.

«СП»: — Сторонами в МНТЦ являются также Азербайджан, Грузия, Молдова, и Узбекистан». Означает ли это, что в остальных республиках тоже есть такие лаборатории? Можно ли рассчитывать на то, что это вскроется на фоне эпидемии?

— Пентагон имеет такие лаборатории в 25 странах мира. Причём особенно усиленно он создавал их вокруг России. Причём почему-то в развитых странах (ЕС, Япония) или в странах, граничащих с США, такие лаборатории не создаются.

Обложка: Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Источник: https://nstarikov.ru/amerikancy-sozdajut-virusy-v-sekretnyh-laboratorijah-pod-bokom-u-rossii-115012