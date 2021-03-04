Теперь врачи получат доступ к данным пациентов в режиме реального времени.

Городскую клиническую больницу имени С.П. Боткина подключили к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС). Система представляет собой современный многофункциональный сервис, позволяющий отслеживать процесс лечения как врачам, так и самому пациенту. Много лет он используется в поликлиниках Москвы, также к нему уже подключено 34 многопрофильных стационара.

Подключение к сервису одной из крупнейших в России клиник – значимое событие, подчеркнули в Комплексе социального развития Москвы. Свыше 1 млн амбулаторных больных наблюдаются в Боткинской больнице ежегодно, еще 100 тыс. пациентов проходят стационарное лечение, отмечает главный врач клиники Алексей Шабунин. Появление цифровой платформы выведет возможности сотрудников и пациентов на качественно новый уровень. «Интеграция больницы имени Боткина с ЕМИАС обеспечивает переход к электронной документации, открывает медикам онлайн-доступ к электронным медкартам каждого пациента, позволяя получать информацию о ходе и истории лечения, а у руководства медорганизации появляется возможность управлять потоками пациентов, планировать оперативные вмешательства и выполнять другие ключевые операции», – рассказали в Комплексе соцразвития.

Несмотря на то, что в прошлом году Боткинская больница отпраздновала 110-летний юбилей, ее можно смело назвать современным учреждением. С 2015 года осуществляется ее комплексная модернизация: уже реконструировано три корпуса, строится новый. Работы по ремонту еще 9 корпусов планируется завершить к 2023 году. Процесс находится под личным контролем мэра Москвы Сергея Собянина, по словам которого Боткинская больница вскоре станет лучшей в Европе.

Пациентам стационаров обеспечена диагностика на современном оборудовании и квалифицированное лечение. «Самая большая ценность больницы – это кадровый потенциал. Это все направления медицины, это 10 центров, это 24 кафедры в шести московских медицинских вузах», – рассказывал Алексей Шабунин.

При этом в учреждении заботятся и о комфортном пребывании пациентов. Так, всем проходящим лечение обеспечено качественное диетическое питание, ускоряющее процесс реабилитации. Для обеспечения безопасности лечащихся в прошлом году занимающийся питанием комбинат внедрил систему индивидуальных лечебных рационов. Подобранные для каждого пациента блюда готовятся без консервантов и фасуются в модифицированной газовой среде – это сохраняет свежесть и аппетитный внешний вид пищи, препятствует размножению микроорганизмов. Так, в стандартный обед входит суп, овощной салат, мясное горячее с гарниром, напиток, а также хлеб и столовые приборы в индивидуальной упаковке. Подобную систему внедрили также в ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого, ГКБ им. С.С. Юдина и других клиниках. Каждый день комбинаты поставляют в них около 5 тысяч индивидуальных рационов.

Немаловажную роль играет техническая оснащенность. Из почти 70 тыс. операций, проводимых в клинике ежегодно, 7 % осуществляется при помощи роботов. А внедрение электронных сервисов позволит сделать процесс лечения более открытым для пациентов и удобным для врачей. «Сегодня цифровизация затрагивает абсолютно все сферы жизни человека. Поэтому необходимость непрерывного развития цифровых технологий в медицине очевидна», – разъясняет председатель комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Лариса Картавцева. Ранее преимущества цифровой платформы оценили в ГКБ им. Л.А. Ворохобова. По словам главного врача медучреждения Андрея Шкоды, больница подключилась к ЕМИАС одной из первых. А на сегодня к сервису подключено более 1200 рабочих мест. Это позволяет повысить уровень контроля над качеством и эффективностью медицинского обслуживания.