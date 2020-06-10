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Мировая элита сняла маску. Что пришло на смену государствам. Ольга Четверикова

23:24. 10 июня 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Новый мир построен: какова его архитектура, кем и по каким законам он будет управляться. Какая роль в нём отводится цифровизации и искусственному интеллекту. Об этом и многом другом рассказываем в своём выступлении на конференции “Китайские Чтения” кандидат исторических наук Ольга Четверикова.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C2me-louCZ8

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