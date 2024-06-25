Достаточно взглянуть на фр. карту Московии 1706 г. и становится понятным, почему все утки улетели в Чувашию на герб города Чебоксары, причём это пёстрые утки («Мировой Утки»,3*). Потому что Чебоксары крупный речной порт на реке Волга. Но чуваши и татары, живущие здесь, никогда не были кораблестроителями и речными сплавщиками и тем более великими градостроителями. Чуваши это земледельцы, а татары по большей части занимались торговлей, ремеслом. Значит, до их появления в городе жили настоящие речники.

А вот кто тут были речниками, об этом говорит карта. На карте вместо Чувашии находится совсем другая страна, которая называется «Черемисса Нагорная» или «Горная». Там действительно расположены горы- Приволжская возвышенность. На карте она названа «Унерофскай Гора» и южнее горы «d,Arbeuchim» (д,Арбеучим). А на другом берегу реки Волги севернее страна «Черемисса Луговая», которая входит в «Царство Казанское». Тогда становится понятным, почему на гербе Чебоксар символ Казани Чёрный Змей-Дракон с Красными крыльями.

"Во означение того, что город принадлежит Казанскому наместничеству" в верхней части щита добавлен Казанский герб: "ЗМИЙ ЧЁРНЫЙ под короною золотою, Казанскою, крылья КРАСНЫЕ, поле белое" (Википедия. Герб Чебоксар). И они подчинялись когда-то «Дракону» и «Змею» Казанскому. Но на карте Московии 1706 года они уже подчиняются Москве, русам. Потому что все они входят в «Тартарию Московита», их соседи слева (Москва, Суздаль, Резан…) это «Руссия Московия». Они вместе представляют «Ля Импереур дес Руссес» (надпись в заголовке карты Московии 1706 года). Значит, они все платят дань русам в Москву и находятся под их покровительством, поэтому русские наместники и русские должны проживать везде, во всех областях. В «Казанской истории» написано, что, действительно, черемиса платила дань русам, а Витсен (5*) отмечает красивые русские деревни на Южном Урале в Нейве и Реже.

Откуда слово «чуваши»

Как пишет А. Курбский (Википедия. Этноним Чуваши), «горные черемиссы» сами себя на своём языке называли «чувашами». «А. М. Курбский, касаясь 1552 года, пишет: Егда же переплавишася Суру реку, тогда и Черемиса ГОРНЯЯ, а по их ЧУВАША зовомые, язык особливый, начаша встречяти по пяти сот и по тысяще их..». Другие черемисы проживают на реке ВетЛуга, поэтому они называются «Луговые». Итак, на дворе 1552 год и Нагорная черемисса называет себя чувашами, но не луговая. Но современные чуваши не называют себя «черемиссой». Здесь в 1552 году живут какие-то «неправильные» совсем другие чуваши-«утки».

Самый главный вопрос, кто такие черемисы и булгары.

Возникает самый главный вопрос, кто такая «Черемисса» и кто её сосед «Булгар».

-Булгары. Кто такие булгары, объясняется в «Казанской истории». В «Казанской истории» говорится, что это «малые болгары», пришедшие с Чёрного моря, отколовшись от «больших болгар». Они говорят на языке, близком к русскому- свой город они называют по-русски «БелоЯр», а реку Уткой (см. ниже).

-Черемисса. «Черемиссы», как соседи болгар, должны быть родственным болгарам народом. Они мирно проживают рядом и их разделяет река Волга на карте Московии 1706 года. Разгадку черемисов поищем в «Сказании о Словене и Русе» и на карте Келлера 1590 г., а именно, на Чёрном море.

Предыстория такая. На Чёрное море пришли с Ледовитого океана сыновья Афета Скиф и Зардан. В ПЯТОМ поколении от Единого Отца (от рода Скифа-Зардана) рождаются 5 единокровных братьев-князей. «Начальницы же тогда родители их княжаху единого отца сынове пяточислении кровницы, им же имена: 1) Словен, 2) Рус, 3) Болгар, 4) Коман 5) Истер. От 5 сыновей (рода Скифа+Зардан) в пятом поколении (приблизительно через 150-250 лет) образовались 5 государств на Чёрном море. Вот они на карте Келлера 1298-1590 г. От сына Истера и была образована Хунгария и река Днестр, от Болгара Булгария на Дунае.

Река «Данабуис» ( Дунай) разделяет две страны Булгарию и Хунгарию с городом Белград на Дунае. Вероятно, на северном берегу Дуная жили Зарданцы, а на южном берегу жили Скифские, там имя Скифа Скопа (город Скопьё в Македонии, см. карту. Скиф Скопа упоминается у Геродота). Они СЛАВЯНЕ на Дунае. Вот так рядышком они и должны были поселиться на реке Волга в России. Что они и сделали.

ИТАК. Диаспоры хунгар (валахи-румыно-венгры) и булгар (Югославия и Болгария) вышли с Чёрного моря ВМЕСТЕ. Они должны поселиться рядом, как на Чёрном море. Посмотрите на современную карту Восточной Европы, они вместе, но разделены рекой Дунай.

Так появились на реке Волга страна Черемиса (диаспора черноморской Хунгарии и это не мари-эл) и страна Булгария (диаспора Черноморской Булгария). Между ними должна быть река Волга-дублёр Дуная, а на ней город -дублёр Белград. «Белградом» должен быть город Чебоксары на Волге. У него удобное портовое расположение, но он не граничит с Булгарией.

Вера черемисс. Бессарабская Звезда

Орнамент с бессарабскими звёздочками

Вера черемисская образно показана на гербе –барельефе молдаван-бессарабов в Яссе в Молдавии (они проживали в Черемиссе Нагорной, см.ниже). На нём Солнце, Луна (Месяц), Бессарабская восьмиконечная Звезда, Рогатый Телец, Крест, Львы на окантовке. Такой рогатый Телец на груди Перуна (Волхв Каспар) на памятнике 1000 летия России, он стоит за спиной Рюрика. Шапка Перуна в виде наложеных квадратов-восьмиконечной звезды, в которой обычно изображался Бог САВАоф. В честь него и назван был город Сабакзар (Чебоксары) (см. ниже). Значит, «нагорные черемиссы» поклонялись ТЕЛЬЦУ, его сыновьям Звездам, Солнцу и Луне. При власти Мидии многие стали поклоняться «Змею-Дракону»-перешли в веру «сарацинскую» (1*). Но потом все стали православными, потому что были не тюрками, а славянами с реки Дунай от Скифа и Зардана.

Исход черемисы и булгар

Можно предположить, что по какой-то катастрофической причине они (в основном элита) все снялись с места и ушли на родину на Чёрное море, оставив пустые города (может сами разрушили их напоследок, чтобы не достались никому) и часть населения, и в эти пустые города в 16-17 веке и пришли чуваши, татары и башкиры и мари-эл с эрзя с севера. На карте назван конкретный виновник окончательного исхода черемисы и булгар отсюда. Это Тамерлан, на карте написано, что он оставил руины от города «Симберская Гора», руины «УронефскайГора» (г. Ульяновск-Симбирск?) (жёлто-зелёные овалы на карте) и множества руин городов на Свияге. Отсюда с реки Волга ушла черемисса и булгары и не вернулись.

Но перед Тамерланом сюда пришли, спасаясь от кометы, с Тихого океана их предки-родственники от Афета «правенгры» с вождями Басарабом1 с Чёрным воеводой Раду Негру и Бела1. Их приютили как родственников. К молдаванам подселился народ Бассараба, поэтому их потом стали назвать бессарабами (они нагорные черемиссы).

От названия Луговые в Румынии имеется город Клуж-Напока (от Луговой черемисы), где жили мадьяры. Именно их Иван Грозный по версии автора назвал «злой черемиссой», которая подселилась к «доброй» черемиссе и выступила против «Иванов Васильевичей». Этот район в Румынии назывался Трансильвания. В России похожее название от Луговой Черемиссы у города Калуги, Луцк. В городе Клуж -Напока была старинная обувная фабрика, которую закрыли недавно. Так, что они, когда уходили, должны были оставить в Чебоксарах обувную промышленность, там известна чувашская фамилия Чаботаев-«сапожник». На самом деле это фамилия, оставшаяся от ушедших «венгров».

Итак, можно предположить, что в «Луговой Черемиссе» в основном жили «прамадьяры», в «Нагорной Черемисе» жили Валахи (молдаване бессарабы), Венгры, Румыны. В Булгарии жили черноморские болгары и славы-немусульмане. Они платят дань русам (так написано в Казанской истории). И вот к ним приходят с Тихого океана с Охотского моря (Катая) их родственники «белые угры» («венгры», п.128) с вождями Бела1, Басараб1 с Чёрным воеводом Раду Негру и начинают «кошмарить» русов и россов. Во второй волне с Тихого океана приходит следом Ас (сыроядец) (Джучи-Злат от рода «Попа Ивана») и начинает «кошмарить» всех вместе взятых. Росы, русы заключают союз с Асом против «венгров». Но «венгры» заключают союз с «драконидами» Мидянами и коварно убивают Аса и прогоняют росов. «Роса» опять заключает новый военный союз с воеводами Олегом Вещим (из племени «оленей»-иугоров) и потом Юрием Долгоруким (из царства «Мани» на АмУре) и прогоняет «венгров». Их добивает пришедший сюда Тамерлан, он разрушает их города и, выполнив эту миссию, уходит. Земли обезлюдиваются. Тогда сюда приходят южане чуваши, татары и башкиры и северяне иугоры («олени») и подселяются к оставшемуся здесь народу. «Чуваши южане» («персияне») должны поселиться именно в Нагорной Черемиссе в южной его части, где Тамерлан прошёлся. Башкиры начинают называться от Басараба-Баскуре (п.128), чуваши от здешних «черемиссов» (чувашей нагорных) и их вождя Чауша (версия автора), татары- от прозвища тихоокеанских пришельцев «таров»-восточников, к которым они подселяются в Казани.

В словаре «Чауш»-сорт самого раннего очень вкусного тонкокожего винограда на Чёрном море. А также «Чауш» означает предводителя каравана.

Общие черты

Три племени –чуваши (южане), татары и башкиры почему-то всегда рядом и имеют много общего, но каждый свою специализацию. Чуваши-земледельцы и с древности варят пиво, башкиры-охотники и скотоводы, татары-торговля, ремесло. Можно предположить, что эти три народа пришли вместе одновременно с ЮГА, как башкиры (п.128). Эти народы имеют одинаковые традиции, обычаи, одежду, сходную с южноазиатской. Даже национальное блюдо «Чак Чак»-«мучное восточное печенье» говорит об их исходной южноазиатской родине в Персии или Мидии. «Чак Чак» не готовят на Тихоокеанском востоке. Это чисто южноазиатское блюдо, таких стран, как Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизия.

Оно только у татар, чувашей и башкиров. Их не готовят в Болгарии, Венгрии, Румынии. У чувашей (южан) и туркменов одинаковые головные уборы из монисто (типа будённовки), у них также нагрудное монисто. Посмотрите на фото в заставке (чуваши) и туркменскую шапку.

Туркменка.

Итак, Чуваши неоднородный народ и состоит из 2-х основных групп. Это коренные славяне «чуваши черемисские» (венгры, молдаване, румыны) и южноазиатская «группа», пришедшая позже. Последних должна отличать тухья (туркменская «будённовка»), нагрудные монисто, орнамент с тюльпаном, с рогами барана, самаркандская звезда из двух наложенных квадратов, другие узоры южноазиатские, Сабантуй, чак-чак и дружба с татарами и башкирами.

Чуваши (южане)

Остальные группы народов чувашей имеют славянское происхождение от Скифа и Зардана. Их бывшие вожди Бела1, Бассараб1, Раду Негру ушли на Дунай и организовали Славянские государства в Восточной Европе.

Посмотрите на национальную одежду чуваш на фото. Здесь видны разные три группы чуваш. Слева коренные местные «болгары» и в середине «молдаванин», а справа девушки «турменки» в «будённовках»-тухья южного типа.

Исходная точка

Где была первичная исходная точка именно «южных» пришельцев, можно только поразмышлять. Наличие тюльпана в узорах может говорить о принадлежности чувашей-южан, татар и башкиров к племенам Дария, у него в руке на барельефе тюльпан. Дарий, как известно, жил в Иране (Персии). Там в Иране (Кардистане, сейчас это Иранский Курдистан) была какая-то огороженная закрытая и охраняемая колония словено-русов или словенов, пришедших с 3-мя Волхвами Каспаром, Мельхиор и БелтаЗаром (Марко Поло). На карте Келлера 1298 г.-1590 г. там в Кардистане пока нет курдов.

Персия

Там Архерум, Сарч и Аделбегиан.

Курды на тот момент 1298 г. находятся в Армении. Там и рос мальчиком Дарий в Керманшахе (3,он между Лором и Кардистаном, в верней части карты слева). Он сын Волхва Каспара-Гистаспа (об этом говорит сам Дарий). По версии автора, мать Дария Лаура была из области Лор (Лурестан)». Она показана в Шествии Волхвов Беноцци с золотым сосудом рядом с Волхвом Каспаром. Под её ногами в ручье плавает «Мировая Утка»-селезень.

В 27 лет Дарий с войском уходит в Мидию и свергает там Магов, и сам правит 36 лет. Вероятно, с Дарием из Персии в Мидию на Арал ушли «прачуваши, прататары и прабашкиры», они имели другое имя. Они не принадлежат элите Дария (европеоидной от Волхвов). Или они уроженцы Мидии, присоединившиеся к Дарию. Они не кочевники, а состоящие на службе, а именно на службе в колонии Волхвов у Лауры и Дария. По многим признакам они близки к кочевым туркменам. Именно, благодаря когда-то древней близости к колониям словено-русов (Волхвов), их целенаправленно ведут из Мидии в Россию.

Итак. Природная катастрофа ожидала южную Мидию. Тогда многие поневоле стали кочевниками. Отсюда начинают уходить на Урал и Волгу «киргизы». Таким общим словом- «киргизы» называли русские всех инородцев южан, которые начали уходить с Юга, так как их страна Мидия (Арал-страна Дракона-Змея) сгорела и погибла в огне кометы приблизительно в 1312 г. Тогда реки «вскипели» и испарились. Каспий с Аралом разделились. По версии автора из «киргизов» выделились три народа- южане чуваши, татары и башкиры и в начале 17 века пришли к черемисам и болгарам.

Остатки черемисов (венгров) и булгар живших здесь на Волге обрусели, когда их народ ушёл в Венгрию-Румынию-Валахию. На их место пришли татары, чуваши и башкиры. Частично они заимствовали их традиции. Например, у чувашей южан вышитая белая болгарская одежда, а шапочка с монистами от «туркмен». Сами туркмены осели между Каспийским и Аральским морями недавно в 15 в. Дело в том, что эти моря были слитными ещё в 1505 году, но буквально за 100 лет они разделились после пролёта кометы 1312 г. и в освободившуюся от воды землю пришли и осели туркмены. Тогда МИР изменился буквально на глазах, изменился и климат, на севере сильно похолодало.

Чебоксары на карте

Столицей Чувашии является город Чебоксары. На карте Московии 1706 г. на месте современного города Чебоксары в Чувашии на реке Волга стоит город Сабакзар (Sabakzar). В древности это очень большой город. Через него и сейчас проходит древняя дорога (красная линия) в Казань с переправой в Новочебоксарске (Sundir) и Уржумске (Kokchaga).

Чебоксары на карте Московии крупный речной порт с множеством, кораблей-«уток» на гербе, и все они в полёте на запад. Вы заметили, знаменитую русскую-славянскую культовую посуду –«утку» и «Мировую Утку» (4*) делают в виде ладьи, корабля.

Это значит, прежние кораблестроители покинули Чебоксары по какой-то причине-«улетели» на запад на Дунай и сюда пришли другие, но какая-то часть всё-таки осталась. Вместе с «улетевшими утками» улетел и «Змей-Дракон». Вот он «приземлился» в городе Любляны в Югославии.

Если Белград на Дунае основали те, кто ушли из Чебоксар, то у Белграда и Чебоксара должно быть что-то общее. Если в Белграде на Дунае стоит огромный собор их кумиров Святого Савы (Волхв) и Святого Марка, то возможно, древнее название Чебоксар Сабакзар в честь Савы.

Собор Святого Савы

Собор Святого Марка

Но у пришедшей сюда Росы были другие кумиры, в честь которых она построила свои храмы. Вот самый древний храм в Чебоксарах-Введенский храм 17 века.

А раньше здесь жили «Зарданцы», чья элита ушла, проиграв войну Росе. Они сами разрушила свои здания перед уходом и это не мусульманские мечети, якобы из «священных» каменных обломков которых, как сейчас с глубокой скорбью утверждают татары, был построен Введенский храм. Прототипом Собора болгар является византийский Софийский собор в Стамбуле, а не мусульманская мечеть.

Пришедшие с юга сюда «чуваши»-южане не были строителями и поэтому тут ничего не построили, они занялись земледелием. Строительством занялась Роса, но обогнать «венгров» и построить лучше них-трудная задача. Сами посмотрите в интернете на Белград на Дунае и Чебоксары на Волге.

Булгар.

Посмотрим на соседей Чувашии страну Булгарию.

Историки утверждают, что в Булгарии жили мусульмане тюрки, но фр. карта Московии 1706 г. говорит об обратном-столица называется «Bulgar ou Belojer» («Булгар или Белоджер). И это огромный город-столица болгар. Стоит Белоджер на реке «Utka». УТКА!!! В устье находится островок Staritzo (Старитзо). Старицо. Если река и островок названы по-русски-славянски, то и Белоджер надо толковаить на славянский манер. Белоджер возможно «Белы Жар». Жар это Звезда, так как название Млечного пути «СтоЖары» (Сто звёзд-Жаров). Поэтому Белоджер это «Белы Звезда». Так звали Странника Волхва Белтазара. Русское название реки Утка говорит о болгарском немусульманском Беложаре с русским языком. В русском Звезда-Ярило, поэтому перевод может быть Белояр.

Сейчас эту реку Утка переименовали в Черемшан Малый и Черемшан Большой. На развилке малого Черемшана и Большого Черемшана и стоит, судя по карте Московии, город Булгар. Переименованная река Утка в Черемшан явно указывает на прежних её хозяев черемиссов-речников-«венов»-«уток» (будущих Австрийцев, у них река Вена и город Вена), помимо тут живших болгар. Они говорили на русском, так как названия здесь русские (река Утка, Старицо, БелоЯр).

Сейчас он по моим предположениям попадает на город Меликесс (сейчас город Димитровград). Здесь были знаменитые винокуренные заводы, которых не дали разрушить Емельяну Пугачёву сами рабочие (это святое), они не пустили его в город, за что императрица Екатерина2 их отблагодарила рублём.

Обращает на себя внимание удивительное совпадение, именно Меликесс (он совпал с древним Булгаром) был назван в честь болгара коммуниста Димитрова, а само слово Митра значит Солнцепоклонник. Неужели, там, в Меликессе от древнего города Булгара не осталось никаких развалин, а только труха. Кто там так хорошо «поработал». Наверное, сами же булгары, когда уходили отсюда, чтобы Росе ничего не осталось. Или он был засыпан глиной или песком с неба и его надо откопать.

Кому принадлежал древний город Булгар

Древний город Булгар сейчас делят между собой татары и чуваши (южане), но напрасно, он им не принадлежал никогда. Тем более Татарстану, так как такой страны «Татарстан» не существовало в мировой истории. Вместо неё существовало историческое «Казанское царство», а жили там казанцы, и пришедшие с Тихого океана «сарацины» (5*), много русских и другие. Казань входила в «Русскую Землю», пока не пришли сарацины на 300 лет. В виде небольшой диаспоры торговцев тут поселились пришедшие с юга «татары», которые тогда так не назывались (они сами причисляли себя к булгарам, так как поселились рядом с ними). По сведениям из интернета, пришло их («безымянных») около 300 человек. В «Казанской истории» в первой её части Иван 3 и Иван4 Грозный воевали не с татарами, а с «сарацинами», «злой черемисой», поляками-«погаными», литовцами-«басурманами» (в русских былинах литву называли басурманами) и «варварами». Татар среди них нет. Город Булгар татары считают мусульманским и в мусульманском стиле застроили предполагаемое городище «древний Булгар». Но посмотрите на собор славян Святого Савы на Дунае. Он в Византийском стиле, а не мусульманском. Болгары в большей части не мусульмане, но у них действительно была мусульманская диаспора и отдельное поселение, где было около 40 мечетей, а сейчас осталось 3.

Современные историки о Биляре (Булгаре)

Современные историки называют город Булгар Биляром и помещают не как на карте Московии 1706 г. (в Мелекессе или в посёлке Новочебоксарск на Черемшане, не путать с Новочебоксарском на Волге), а в другое место, ближе к истоку реки Черемшан, как на этой жёлтой карте.

Древний путь в Биляр

Сразу бросается в глаза, что Биляр явно производное от русского слова Белояр, поэтому трактовка Белоджер как Белояр может иметь место. Может, его так русские называли.

А ещё один Булгар-2 помещают на берег Волги (жёлтая карта). Он приблизительно попадает на «Tetus» (Тетус) на реке Волга (карта выше). Недалеко от Биляр историки располагают древний Сувар. Сувара на карте Московии 1706 г. нет, ость озеро «Soufre» (Соуфре-София?). На карте Московии всего один главный город Булгар на Утке в развилке.

Официально считается «Город был основан примерно в 10 веке коренным племенем биляр из Волжских булгар. В летописях Руси он также был известен как "Великий город", потому что его население, по общему мнению, превышало 100 000 человек. Биляр был одним из главных торговых центров на Средней Волге, и в качестве альтернативы городу Булгар (2) и Нур-Сувар служил столицей Волжской Болгарии в 12-13 веках. В 1236 году город был разграблен армией хана Бату. Позже город был отстроен заново, но так и не вернул себе былых размеров или мощи. Руины города (почти 8 км2) были исследованы Рычковым, Татищевым, Халиковым и Хучиным.

Недалеко от старого Биляра в 1654 году была основана российская пограничная крепость Билярск (на Черемшане, оранжевый кружок), которая сегодня является этнической русской деревней. В 1930-1963 годах Билярск был административным центром Билярского района. По данным переписи 2000 года, его население составляло 2270 человек» (википедия анг.).

Итак. Историки не видели французскую карту Московии 1706 г. и разрушение Булгара (Белояра) и других городов сейчас «валят» на Бату. Но на карте он абсолютно целый, огромный, неразрушенный город в год издания карты 1706 г. (может он был восстановлен). И этот город даже Тамерлан не тронул. Но он почему-то разрушил все города южнее города Булгара. Это «руины Симберская Гора» «от Тамерлана». Напротив, через реку город «УнерофскайГора» (Симбирск?) тоже в руинах. На левом берегу Свияги севернее находятся ещё 6 разрушенных городов без названия. Там тоже написано «Руины» от Тамерлана (жёлто-зелёные овалы). Тамерлан тут сыграл на руку росам и русам, прогнав всю Нагорную Черемису-«венгров», но не тронул Булгар? Как будто по какой-то договорённости с русами и росами он добил города «венгров»-«злой черемисы» и повернул обратно. Он с русскими был заодно и сам вылитый «славянин»? Посмотрите на его портрет из рукописи.

Тогда никто ещё не рисовал вымышленных монгольских и азиатских лиц вместо европейских (ещё не было изобретено «монголо-татарское иго», это изобретение 18-19 веков). Возникает вопрос, если он не разрушен, то почему его нет. Можно только предположить, что его разрушили «улетевшие» отсюда «утки» и «драконы» (из Люблина ) сами. Так не доставайся же ты никому.

Какие народы живут в Татарстане

Свято место пусто не бывает. На опустевших землях появились пришельцы. Интересная обстановка сложилась на территории современного Татарстана. Вам скажут, что там живут татары. Но я вижу на современной карте России, что вновь образованному большевиками в 1920 году Татарстану достались земли древних коренных жителей Нагорной Черемисы, Булгарии и Казанского Царства и они никуда не делись, ушла знать, элита, князья. Они татарами не являются. Вот как они показаны на карте.

На карте ясно видно, что они были черемисами (молдаване) с мари-эл, болгарами и казанцами (восточными сарацинами, русскими и др.) с древности. Южные пришельцы из Мидии –диаспора мусульманских «персиян», сюда действительно пришли позже, присоединились к булгарам, а в 1920 г. получили от Ленина имя «татары», а заодно и «Царство Казанское», «Черемисское» и «Булгарское». Ленин решил дать именно им южанам землю под новым названием, следуя курсом разрушения империалистической России («угнетателей»). Ленин их соединяет и переименовывает в «Татарию».

Так возрождается новая «Мидия» из южан («Дракония», она изображена в виде «Дракона-Змея Ария» на фреске «Изгнание Злых Сил» Николо-Малицкого монастыря с ДиаВолом и Иудой, п.17, Дзен. ) на новом месте. Железных Драконов и Змей уже установили в Казани недавно. Дело за малым, оживить Дракона.

Итак, здесь в Татарстане живут 4 группы народов- 1)славяне (потомки молдаван, болгар, венгров, литвы) с русскими, 2)иугоры северяне мариэл, 3)восточные «царские» «сарацины» с Тихого океана (тартары) и 4)«персияне» (татары) с Юга. Последние пришли в 16-17 веке. Сарацины (элита) имеют европеоидное присхождение и родство с царём «Попом Иваном» и царём Хазаром (Хасар-брат Чингисхана) Мидии (автор).

Официальная история чувашей

С чувашами произошла аналогичная история, как с башкирами (п.128). Чувашия, как и Башкирия, Татария появилась только в 1920 году при большевиках. «В царской России территория современной Чувашии находилась в составе двух губерний — Казанской и Симбирской. Образована на основании Декрета ВЦИК и СНК от 24 июня 1920 года как Чувашская автономная область 24 июня 1920 года. 21 апреля 1925 года преобразована в Чувашскую Автономную Социалистическую Советскую Республику».

Официально считается, что чуваши образовались от Золотой Орды следующим образом. «В 1438 году от Золотой Орды откололось Казанское ханство, в составе которого кроме казанских татар оказались предки чувашей, башкир, марийцев, эрзян и удмуртов». Здесь в Золотую Орду, по версии автора, «намешали» народы, которые никогда в ней не участвовали. Орда Джучи (Жёлчи-Злата) с Хунаном (Иваном) пришли с Тихого океана, а чуваши с башкирами и татарами с юга, эрзя с мари с Севера, удмурты с запада.

Их советские историки провозглашают древними, коренными, маленькими, но гордыми народами, которых то и дело усмиряли русские угнетатели-империалисты. Те их «страшно» угнетают- строят красивые города с красивыми купеческими домами, театры, храмы, строят заводы и фабрики, корабли, дороги, школы. Посмотрите на красивый вокзал в Чебоксарах, созданный московскими «угнетателями» архитекторами в 1939 году.

Процесс созидательства «Росы» и создание хорошо управляемой и сильной империи с армией, умеющей себя защитить, советскими историками воспринимается очень странно, как угнетение. Ей пришлось всё взвалить на себя, страну из разрухи вытаскивать после ухода «венгров», «булгар» (те разрушили свои города перед уходом, по версии автора) и Тамерлана, ведь пришельцы-южане не были ни строителями, ни кораблестроителями, ни заводчиками, они земледельцы и пивовары. На тот момент это малочисленные и бедные народы (южане), пришедшие сюда недавно, но колонизаторами назначают давно тут проживающих русов и россов. Хотя, кто тут колонизатор, ещё надо подумать.

Бессарабская Звезда. В честь кого была названа Чувашия.

Как выяснилось, Чувашия названа не в честь пришельцев-южан, а в честь оставшихся местных «Нагорной Черемиссы» славян (венгры, молдаване-бессарабы), которые на своём языке сами себя именовали «чувашами». В честь Савира –Святого Савы они назвали Чебоксары –СабаКЗар (на карте Московии 1706 г.). Они относятся к славянам и росам по своему происхождению от Скифа и Зардана (от Афета) и, поэтому приняли христианство и помогали Ивану Грозному взять Казань и построить крепость Свияжск (5*), ведь венгры и болгары были градостроителями.

Но произошла метаморфоза-с древности тут проживающие черемиссы-чуваши (венгры, валахи…) приняли в свои ряды диаспору южных пришельцев-мидийцев-мусульман в «туркменских шапочках будённовках» с монисто, те тоже стали назвать себя «чувашами». Так произошло смешение черемисы и небольшой (а может быть большой) диаспоры мусульман. Последние забыли свои корни и начали считать себя коренными и главными и даже были увековечены в монументе матери Чувашии в монисто и «турменской шапочке» («персиянской»). Но на колонне есть и «Бессарабская Звезда» древних коренных черемиссов молдаван и венгров. А где их Мать-«дунайская»-«Савская» коренных «черемисцев» на монументе. Их должно быть большинство в Чувашии, потому что они все приняли веру православную, так как были славянами.

Так что в численность населения Чувашии входят большинство «черемиссов» происхождением от славян- венгров и болгар, а не пришельцев южан в монисто. В 1926 году численность чувашей около 667 тыс, русских-178 тыс. Сколько среди них южан неизвестно. Те смешались с болгарами и венграми. Их искать надо в тех деревнях, где остались в нарядах «туркменские» шапочки-«будённовки», и где готовят «Чак-Чак», и где осталась мусульманская вера. Они должны проживать в самых южных районах. А все остальные славяне.

Заключение.

Черемисы («венгры»-молдаване и румыны) и Булгары были вынуждены уйти отсюда-с Волги (ушла элита). На карте Келлера 1298 г-1590 г. их города в этом месте на Волге (в районе Самары) просто «стёрты», там ПУСТОТА. Остались «несмытые» кружочки. А жаль, если бы не амбиции «венгров» и булгар, были бы в соседях –одной огромной славянской Европой. Пустоту заполнили пришельцы-южане и начали считать, что это они здесь всегда были «ханами» и здесь был мусульманский мир, а не славянский.

Источники

«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

Сайт Ящик Пандоры

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

102. Персия с русским уклоном у Марко Поло. Дарий сын Волхва Каспара. От 15.08.2022г . Автор Тонких Г.Л. («nekto» на Ящике Пандоры).

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

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124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024.

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129.Исход "Змея-Дракона" и "Мировых Уток" из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких»

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

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24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

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* Этноним чуваши. В 1469 г. впервые появляется этноним чуваши. В этот год хан Ибрагим провел перепись земли Казанского ханства. Согласно ей к жителям нагорной стороны, к горным людям, причислены ЧУВАШИ, черемисы, мордва, можары и тарханы [Фукс 1914:4[20]]». «И, самое главное, о характере этого слова прямо говорит А. М. Курбский, касаясь 1552 года[11]:Егда же переплавишася Суру реку, тогда и Черемиса Горняя, а по их Чуваша зовомые, язык особливый, начаша встречяти по пяти сот и по тысяще их..».

1* Рубрук. « что я сказал о земле Паскатир, я знаю через братьев проповедников, которые ходили туда до прибытия татар, и с того времени жители её были покорены соседними булгарами и саррацинами, и многие из них стали саррацинами».

Марко Поло пишет, что Великий Хан Кублай (Хубилай) возненавидел саррацин, когда его любимец сарацин Ахмад от его имени творил в городе Камбалу в Катае бесчинства. Ахмад был убит. Кублай казнил всех его старших сыновей, а брат Кублая Алау разгромил гнездо сарацинов Горного Старца в Мулекте (Афганистане), где взращивались малолетние убийцы (автор).

2* В X–XI веках туркменами называли огузов вообще. Туркмен, туркоман – так называли, в частности, анатолийских огузов, и Сефевидскую (Зефир-юг на греческом, автор) династию иногда называют туркоманской или туркменской».

Туркмены-«тюркская этническая группа, родом из Центральной Азии, проживающая в основном в Туркменистане, северных и северо-восточных регионах Ирана и северо-западном Афганистане. Значительные группы туркмен встречаются также в Узбекистане, Казахстане и на Северном Кавказе (Ставропольский край). Они говорят на туркменском языке, который классифицируется как часть восточно-огузской ветви тюркских языков.

3* «Мировая Утка»- Богиня сотворения Мира, Богов и Демонов. Одно из ее названий Гагара. Причём это конкретная утка с названием Уфа-Упа. Это Широконоска (Anas clypeata) (Анас клупиата) —Упи по имени Ана? Эти утки отличаются лопатообразным, расширенным у своего конца клювом и красивой расцветкой у самцов как на яранском вятском гербе. Самки имеют пёструю расцветку.

4* Н. Витсен Николаас Витсен (1641–1717). « Северная и Восточная Тартария, включающая области, расположенные в северной и восточной частях Европы и Азии, 1692 год»

Н. Витсен Николаас Витсен (1641–1717), ученый и бургомистр Амстердама, автор первого подробного исследования Сибири, Монголии и Центральной Азии - выпустил "Северную и Восточную Тартарию" в 1692 году.

5* Исторические источники указывают на историческую преемственность чувашей с народом савиры (сабиры), ушедших по Волге на север, вслед за смещением зоны активного земледелия.

Чуваши входили в Казанское ханство. На чувашской киремети — острове Свияжском, чувашские казаки и мурзы присягнули Ивану IV и помогли отстроить крепость Свияжск, обозначенную на карте 1704 г. Николааса Витсена, город Свияжск обозначен как «Swárski». Здесь, согласно чувашским преданиям, в знак союза с чувашским народом князь Московский Иван IV принёс в жертву свою белую лошадь[88]. За помощь во взятии Казани Иван IV сделал чувашей «государевыми людьми», а потому среди чувашей практически не было холопов. Во время колонизации края на территории современной Чувашии были построены города-крепости: Чебоксары, Алатырь, Цивильск, Ядрин. В то же время, за народные выступления, из опасения, правительство запретило чувашам и марийцам заниматься металлообработкой[89]

В XVI—XVII веках произошёл целый ряд крупнейших народно-освободительных восстаний с непосредственным участием чувашей: в 1571—1573 годах, 1609—1610 годах, 1634 году; бунтовали чуваши и в период крестьянских войн под предводительством С. Т. Разина в 1670—1671 годах и Е. И. Пугачёва в 1774 году. Последствия подавления восстания Екатериной II наиболее негативно отразились на численности и менталитете чувашского народа.