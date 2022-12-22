Румынская цифровизация
Румынская правительственная делегация посетила Молдавию на угнанном в Италии автомобиле.
В Молдавии пограничники конфисковали автомобиль правительственной делегации Румынии, которая прибыла с визитом в Кишинев. При проверке выяснилось, что машина числится в угоне, сообщает 21 декабря молдавское издание NewsMaker.
«Делегация румынского Органа цифровизации (ADR), возглавляемая министром исследований, инноваций и цифровизации Себастьяном-Иоаном Бурдужей, прибыла в Кишинев с рабочим визитом по приглашению вице-премьера по цифровизации Молдовы», — приводятся в статье слова пресс-секретаря Пограничной полиции Молдавии Раису Новицки.
В ходе проверки на границе выяснилось, что автомобиль делегации числится в угоне. Ранее информацию об этом в специальный реестр вносили итальянские власти. После проверки пограничникам пришлось конфисковать машину.
Они и обратно на машине уедут, а может и каждый на машине… Как говорится в одной шутке: Румыния – страна смычков и отмычек. Рекомендую пересчитать ложки после их отъезда.
Главное что Россия вышла из этого МВФ.
Теперь можно создавать плановую экономику, свою валюту и свой фонд.
Дружба с Китаем восстановлена.
Да здравствует великий Сталин.
” Цилечка , ты вон те чайные ложечки для гостей убери со стола. – А что , Изя, могут украсть ? – Нет, могут обнаружить.” (нар анекдот)