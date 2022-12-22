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Румынская цифровизация

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Румынская правительственная делегация посетила Молдавию на угнанном в Италии автомобиле.

В Молдавии пограничники конфисковали автомобиль правительственной делегации Румынии, которая прибыла с визитом в Кишинев. При проверке выяснилось, что машина числится в угоне, сообщает 21 декабря молдавское издание NewsMaker.

«Делегация румынского Органа цифровизации (ADR), возглавляемая министром исследований, инноваций и цифровизации Себастьяном-Иоаном Бурдужей, прибыла в Кишинев с рабочим визитом по приглашению вице-премьера по цифровизации Молдовы», — приводятся в статье слова пресс-секретаря Пограничной полиции Молдавии Раису Новицки.

В ходе проверки на границе выяснилось, что автомобиль делегации числится в угоне. Ранее информацию об этом в специальный реестр вносили итальянские власти. После проверки пограничникам пришлось конфисковать машину.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8047134.html
Метки: италия, криминал, молдавия, румыния, цыгане, юмор
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 8634 7140
    Женечка час назад

      Они и обратно на машине уедут, а может и каждый на машине… Как говорится в одной шутке: Румыния – страна смычков и отмычек. Рекомендую пересчитать ложки после их отъезда.

      • 10088 7636
        чужойЖенечка час назад

          Главное что Россия вышла из этого МВФ.
          Теперь можно создавать плановую экономику, свою валюту и свой фонд.
          Дружба с Китаем восстановлена.
          Да здравствует великий Сталин.

        • 24729 22983
          жора шаповЖенечка 45 мин. назад

            ” Цилечка , ты вон те чайные ложечки для гостей убери со стола. – А что , Изя, могут украсть ? – Нет, могут обнаружить.” (нар анекдот)

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