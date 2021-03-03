Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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В фильме “Жуков” наглядно показали, что это за земля была… Г.К.Жукову не давали добро на публикацию своих воспоминаний, если он не упомянёт в них о брежневе… Ему просто выкрутили руки, вписав, что Жуков приезжал к брежневу (он тогда ещё политруком-полковником был) за советами, как ему поступать в той или иной битве… Цирк…