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Алексей Исаев о героической обороне «Малой земли»

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=I78wDau0Fb4
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 37839 33181
    Вячеслав 25 мин. назад

      В фильме “Жуков” наглядно показали, что это за земля была… Г.К.Жукову не давали добро на публикацию своих воспоминаний, если он не упомянёт в них о брежневе… Ему просто выкрутили руки, вписав, что Жуков приезжал к брежневу (он тогда ещё политруком-полковником был) за советами, как ему поступать в той или иной битве… Цирк…

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