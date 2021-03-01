Южнокорейский истребитель 5-го поколения KFX
Прототип перспективного южно-корейского истребителя 5-го поколения KFX. Проект совместный – Южная Корея + Индонезия. Часть технологий закуплена у "Локхид-Мартин". Более половины авионики – южнокорейская.
Сейчас собирают первые 4 прототипа. Первый полет намечен на 2022-й год.
Постановка на вооружение намечена на 2028-й год. К 2032-му году в рамках текущих хотелок планируется иметь 120 машин этого типа на вооружении.
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