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Южнокорейский истребитель 5-го поколения KFX

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Прототип перспективного южно-корейского истребителя 5-го поколения KFX. Проект совместный – Южная Корея + Индонезия. Часть технологий закуплена у "Локхид-Мартин". Более половины авионики – южнокорейская.
Сейчас собирают первые 4 прототипа. Первый полет намечен на 2022-й год.
Постановка на вооружение намечена на 2028-й год. К 2032-му году в рамках текущих хотелок планируется иметь 120 машин этого типа на вооружении.













Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6592649.html
Метки: авиация, Индонезия, истребители, США, технологии, южная корея
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