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Позор Евросоюза или Евросоюзу позор – британская газета Express оскорбила итальянскую оперную певицу

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Недавно итальянская оперная певица Анна Мария Кьюри во время гастролей по России поставила российскую вакцину «Спутник V». Она радостно сообщила об этой новости и упрекнула Запад в медлительности вакцинирование граждан.

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Итальянская артистка отмечает, что в Москве люди спокойно передвигаются, ходят в музеи и театры, а в Европе все до сих пор закрыто. Экономика падает, а никто ничего не делает.

Такие активно-просветительские действия не одобрил британский журналист Тим Макналти в статье газеты Express.  Он назвал оперную певицу «позором Евросоюза». Однако позором можно назвать Евросоюз. Ведь всего 5% вакцинировано. Слов больше, чем действий …

Многие страны стоят в очереди за вакциной «Спутник V». Например, Венгрия уже самостоятельно выдала лицензию на использование российской вакцины. Словакия начала вести переговоры о закупке «Спутника V».

Кроме того, в Нью-Йорке каждый день поступают более тысячей запросов на российскую вакцину от коронавируса.

Люди хотят жить без границ, а политические игры Запада уже надоели. В такой ситуации лучше забыть про глупые игры и подумать о жизнях людей.  

 

Метки: вакцина, Россия, спутник v
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 26862 4372
    Русофил час назад

      Люди хотят жить без границ, а политические игры Запада уже надоели.
      —–
      А как суверенитет если нет границ?
      Что-то в методичке сбилось?
      Автор переметнулся к ГЛОБАЛИСТАМ?

    • 37698 33052
      Вячеслав час назад

        Много наших слов исказили попы и придали им противоположный смысл…

        Позор – позорищные игры, т.е. проводимые на зоре и достойные того, чтобы их смотрели (отсюда: зор, зрелище, зоря). В некоторых Славяно-Арийских народах “позор” до сих пор означает “слава”. Сейчас осмотрение, безчестие при народе.

      • 7013 4929
        чужой 42 мин. назад

          Позор Британии с ее газетами.

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