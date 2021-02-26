Недавно итальянская оперная певица Анна Мария Кьюри во время гастролей по России поставила российскую вакцину «Спутник V». Она радостно сообщила об этой новости и упрекнула Запад в медлительности вакцинирование граждан.

Итальянская артистка отмечает, что в Москве люди спокойно передвигаются, ходят в музеи и театры, а в Европе все до сих пор закрыто. Экономика падает, а никто ничего не делает.

Такие активно-просветительские действия не одобрил британский журналист Тим Макналти в статье газеты Express. Он назвал оперную певицу «позором Евросоюза». Однако позором можно назвать Евросоюз. Ведь всего 5% вакцинировано. Слов больше, чем действий …

Многие страны стоят в очереди за вакциной «Спутник V». Например, Венгрия уже самостоятельно выдала лицензию на использование российской вакцины. Словакия начала вести переговоры о закупке «Спутника V».

Кроме того, в Нью-Йорке каждый день поступают более тысячей запросов на российскую вакцину от коронавируса.

Люди хотят жить без границ, а политические игры Запада уже надоели. В такой ситуации лучше забыть про глупые игры и подумать о жизнях людей.