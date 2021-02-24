Размываение смыслов с последующей их заменой на противоположные – это, пожалуй, основное оружие либероидов и западных глобалистов, применяемое против человечества.

Мы не раз заостряли на этом внимание, например, в публикации 2013 года „Гламуризация сознания или Деградационная метаморфоза”. К огромному сожалению, ситуация лучше не стала, и процитированная публикация по-прежнему остаётся актуальной..

Сегодня об этом гламуре говорит ведущий „Славянского радио”.