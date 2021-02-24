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Об омерзительном гламуре, навязываемом 23 февраля

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Размываение смыслов с последующей их заменой на противоположные – это, пожалуй, основное оружие либероидов и западных глобалистов, применяемое против человечества.

Мы не раз заостряли на этом внимание, например, в публикации 2013 года „Гламуризация сознания или Деградационная метаморфоза”. К огромному сожалению, ситуация лучше не стала, и процитированная публикация по-прежнему остаётся актуальной..

Сегодня об этом гламуре говорит ведущий „Славянского радио”.

***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5452075.html
Метки: гламур, либероиды, смысл, человек
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23 Комментария » Оставить комментарий
  • 6027 4863
    Sergey64 три часа назад

      Любой праздник, даже самый святой, нынче, в современных реалиях капиталистической россии (sic!), это прежде всего источник дохода, выражаемого денежными знаками. Из этого и исходите.
      Будьте разборчивы при выборе подарков и поздравительных открыток, говорите пошляку и глумящемуся, что он пошляк и сволочь! А есть выбор?

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      3
      • 14526 13044
        РусаSergey64 два часа назад

          Есть, как у Штирлица. Приготовить жаркое с мясом, картошкой и грибами в духовке. Выпить сто грамм фронтовых и спеть, например, песню “НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ”:
          http://a-pesni.org/ww2/oficial/nesokruch.htm

          2
          2
        • 16915 10133
          MaleosSergey64 два часа назад

            Вот вам и говорю: вы и ваша серая шобла вместе с пендосами гадите на Отечество и хотите убрать Путина, чего вы и сами не отрицаете, следовательно вы враги Отечества. А День защитника Отечества относится не к вам.

            2 1
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            • 26812 4326
              РусофилMaleos час назад

                Так день защитника Путина или день защитника ОТЕЧЕСТВА?
                Защитники Отечества в Мясном Бору 75 лет не похоронены.
                Защитникам Путина ПОХРЕН
                Празднуем это?
                Какая радость.
                Зато ракеты в Космос по миллиарду каждая.
                А добровольцы которые защитников находят лопаты покупают НА СВОИ

                • 16691 13845
                  маринаРусофил 32 мин. назад

                    Даже этот красивый ,достойный праздник ты передернул и извратил.Обидно тебе .
                    23,02-день Советской Армии ,сегодня День Российской Армии -это очень солидная ,крепкая,сильная организация для молодежи сегодня ,для всех ветеранов,пенсионеров вчера-это школа мужская -первая у юноши ,место работы у многих сегодня.Тебе ли не знать ,и все нормальные хотят в этот день гордиться ею и по праву.А День Защитника Отечества ,как бы совмещен и он гораздо шире и надо ему достойный день выделить -9 Мая например.И эта твоя тема о незахороненных-она жуткая ,страшная и конечно набат должен бить и бить по ним ,а не только БП-хоть малое отдали погибшим.Денег же млрд расспыляются по Богомоловым с их голыми безобразиями ,дать бы 10 долю тем ,кто добровольно согласен идти копать ,искать.Ну вот и организовывай флешмобы -поддержат же,петиции там всякие .

                • 6027 4863
                  Sergey64Maleos час назад

                    Конечно! Я принимал присягу в СССР и защищаю его как могу, в том числе и здесь. Смог бы до таких вот дотянуться – придушил подушкой и из маузера пульнул.
                    Кстати, скучно пишете! Даже и отвечать нет никакого интереса. Вот о чем с вами можно поговорить? Пусть не здесь, а вообще – в простой обстановке, даже допуская N грамм спиртного?
                    Борька Эльцен за годы своей “деятельности” и говорливости ни разу не процитировал даже Мойдодыра! Нынешние “управители” – то же самое! Почему так? Да только потому, что вся классическая литература, в каждой своей строчке противоречит той современной вакханалии, которую нам несут с экранов и трибун.
                    Даже “Колобок”!

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                    • 16915 10133
                      MaleosSergey64 час назад

                        Присягу СССР давали?.. а на референдуме против правопреемства голосовали и вместе с пендосами Россию, правопреемницу СССР, гaвном поливаете? Вы не своё ли паскудство перед самим собой оправдать пытаетесь, сударь?

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                        • 5260 2564
                          АндрейMaleos час назад

                            …Вы не своё ли паскудство перед самим собой оправдать пытаетесь, сударь?…

                            А что им ещё остаётся.) Разменяли свою Жизнь на состояние перманентной неудовлетворённости и злобы. Неповзрослевшие, великовозрастные дети.

                            Однако собака лает, караван идёт.

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                            Sergey64Андрей 43 мин. назад

                              “Скажи, караванщик, когда же вода?”

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                            • 5260 2564
                              АндрейSergey64 38 мин. назад

                                Для вас, Сергей, нескоро. Не то направление держите. Если вектор не поменяете, то никогда.

                                Неудовлетворённость так-же бесконечна как и Радость. Вы сами выбираете свой путь.

                              • 6027 4863
                                Sergey64Андрей 33 мин. назад

                                  Ясно. У нас все хорошо. Все радостные, а главное – удовлетворенные! Телесно и душевно. Для тела – заменители еды (каша пластиковая), для души – шоу “Маска” или “Ты супер” (цумбайшпиль).
                                  PS: “скучно на этом свете, господа!” (C)

                                • 5260 2564
                                  АндрейSergey64 29 мин. назад

                                    …PS: “скучно на этом свете, господа!” (C)

                                    Вот я и говорю Вам, поменяйте вектор. Иначе “эта музыка будет вечной.”) Впрочем это Ваше право.

                                  • 6027 4863
                                    Sergey64Андрей 25 мин. назад

                                      Какая музыка? Гоголь против Бутусова (Кормильцева)? Да Вы оригинал!

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                                      АндрейSergey64 23 мин. назад

                                        Нет. Текущая музыка вашего бытия – неудовлетворённость.

                                      • 10789 10053
                                        KTSergey64 20 мин. назад

                                          гэнаузо.

                                        • 10789 10053
                                          KTSergey64 36 мин. назад

                                            “Там, за облаками, там за облаками,
                                            Там, там-та-рам, там-та-рам.”
                                            А может и за горизонтом,а может,даже и за поворотом.

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                                            Sergey64Maleos 41 мин. назад

                                              На каком референдуме? И кто это россию правопреемницей СССР назначил? Не подскажете? Сударь…

                                            • 18741 14225
                                              SergeevSergey64 30 мин. назад

                                                А кто СССР правоприемником назначил?

                                              • 6027 4863
                                                Sergey64Sergeev 27 мин. назад

                                                  Манера не меняется – отвечать вопросом на вопрос.
                                                  На телефонных опросах не подрабатываете по бедности и скудоумию?

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                                                • 7004 4920
                                                  чужойSergey64 20 мин. назад

                                                    Россия взяла на себя выплату всех долгов за СССР. Выполнила все условия по разоружению именно она.
                                                    Теперь Россия правоприемница бесспорно.

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                                                  • 18741 14225
                                                    SergeevSergey64 13 мин. назад

                                                      Ну это Вы мастер подрабатывать. А на Ваш вопрос только вопросом и можно ответить. Хотя я не отвечал а просто тест на Ваш интеллект провел

                                            • 37625 32991
                                              Вячеслав два часа назад

                                                День защитника отечества должен совпадать с Днём одного из Наших Богов – Сварога, Перуна, Велеса… А не присовокуплять его к пуриму…

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                                                Sergey64 45 мин. назад

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