Об омерзительном гламуре, навязываемом 23 февраля
Размываение смыслов с последующей их заменой на противоположные – это, пожалуй, основное оружие либероидов и западных глобалистов, применяемое против человечества.
Мы не раз заостряли на этом внимание, например, в публикации 2013 года „Гламуризация сознания или Деградационная метаморфоза”. К огромному сожалению, ситуация лучше не стала, и процитированная публикация по-прежнему остаётся актуальной..
Сегодня об этом гламуре говорит ведущий „Славянского радио”.
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Любой праздник, даже самый святой, нынче, в современных реалиях капиталистической россии (sic!), это прежде всего источник дохода, выражаемого денежными знаками. Из этого и исходите.
Будьте разборчивы при выборе подарков и поздравительных открыток, говорите пошляку и глумящемуся, что он пошляк и сволочь! А есть выбор?
Есть, как у Штирлица. Приготовить жаркое с мясом, картошкой и грибами в духовке. Выпить сто грамм фронтовых и спеть, например, песню “НЕСОКРУШИМАЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ”:
http://a-pesni.org/ww2/oficial/nesokruch.htm
Вот вам и говорю: вы и ваша серая шобла вместе с пендосами гадите на Отечество и хотите убрать Путина, чего вы и сами не отрицаете, следовательно вы враги Отечества. А День защитника Отечества относится не к вам.
Так день защитника Путина или день защитника ОТЕЧЕСТВА?
Защитники Отечества в Мясном Бору 75 лет не похоронены.
Защитникам Путина ПОХРЕН
Празднуем это?
Какая радость.
Зато ракеты в Космос по миллиарду каждая.
А добровольцы которые защитников находят лопаты покупают НА СВОИ
Даже этот красивый ,достойный праздник ты передернул и извратил.Обидно тебе .
23,02-день Советской Армии ,сегодня День Российской Армии -это очень солидная ,крепкая,сильная организация для молодежи сегодня ,для всех ветеранов,пенсионеров вчера-это школа мужская -первая у юноши ,место работы у многих сегодня.Тебе ли не знать ,и все нормальные хотят в этот день гордиться ею и по праву.А День Защитника Отечества ,как бы совмещен и он гораздо шире и надо ему достойный день выделить -9 Мая например.И эта твоя тема о незахороненных-она жуткая ,страшная и конечно набат должен бить и бить по ним ,а не только БП-хоть малое отдали погибшим.Денег же млрд расспыляются по Богомоловым с их голыми безобразиями ,дать бы 10 долю тем ,кто добровольно согласен идти копать ,искать.Ну вот и организовывай флешмобы -поддержат же,петиции там всякие .
Конечно! Я принимал присягу в СССР и защищаю его как могу, в том числе и здесь. Смог бы до таких вот дотянуться – придушил подушкой и из маузера пульнул.
Кстати, скучно пишете! Даже и отвечать нет никакого интереса. Вот о чем с вами можно поговорить? Пусть не здесь, а вообще – в простой обстановке, даже допуская N грамм спиртного?
Борька Эльцен за годы своей “деятельности” и говорливости ни разу не процитировал даже Мойдодыра! Нынешние “управители” – то же самое! Почему так? Да только потому, что вся классическая литература, в каждой своей строчке противоречит той современной вакханалии, которую нам несут с экранов и трибун.
Даже “Колобок”!
Присягу СССР давали?.. а на референдуме против правопреемства голосовали и вместе с пендосами Россию, правопреемницу СССР, гaвном поливаете? Вы не своё ли паскудство перед самим собой оправдать пытаетесь, сударь?
…Вы не своё ли паскудство перед самим собой оправдать пытаетесь, сударь?…
А что им ещё остаётся.) Разменяли свою Жизнь на состояние перманентной неудовлетворённости и злобы. Неповзрослевшие, великовозрастные дети.
Однако собака лает, караван идёт.
“Скажи, караванщик, когда же вода?”
Для вас, Сергей, нескоро. Не то направление держите. Если вектор не поменяете, то никогда.
Неудовлетворённость так-же бесконечна как и Радость. Вы сами выбираете свой путь.
Ясно. У нас все хорошо. Все радостные, а главное – удовлетворенные! Телесно и душевно. Для тела – заменители еды (каша пластиковая), для души – шоу “Маска” или “Ты супер” (цумбайшпиль).
PS: “скучно на этом свете, господа!” (C)
…PS: “скучно на этом свете, господа!” (C)
Вот я и говорю Вам, поменяйте вектор. Иначе “эта музыка будет вечной.”) Впрочем это Ваше право.
Какая музыка? Гоголь против Бутусова (Кормильцева)? Да Вы оригинал!
Нет. Текущая музыка вашего бытия – неудовлетворённость.
гэнаузо.
“Там, за облаками, там за облаками,
Там, там-та-рам, там-та-рам.”
А может и за горизонтом,а может,даже и за поворотом.
На каком референдуме? И кто это россию правопреемницей СССР назначил? Не подскажете? Сударь…
А кто СССР правоприемником назначил?
Манера не меняется – отвечать вопросом на вопрос.
На телефонных опросах не подрабатываете по бедности и скудоумию?
Россия взяла на себя выплату всех долгов за СССР. Выполнила все условия по разоружению именно она.
Теперь Россия правоприемница бесспорно.
Ну это Вы мастер подрабатывать. А на Ваш вопрос только вопросом и можно ответить. Хотя я не отвечал а просто тест на Ваш интеллект провел
День защитника отечества должен совпадать с Днём одного из Наших Богов – Сварога, Перуна, Велеса… А не присовокуплять его к пуриму…
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