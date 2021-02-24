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Дизайнерская халтура

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Тот случай, когда отделу пиара Роскосмоса было лень даже нарисовать оригинальную картинку к празднику. А ведь там сидят люди, получают зарплаты за эффективное представление государственной корпорации в социальных сетях.
А тут мало того, что взяли старый советский плакат про космос, так еще отпилили название СССР и исходный лозунг про космос (странно что руку не перекрасили в другой цвет), и сделали вид, что это плакат к 23 февраля.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6578011.html
Метки: девочки-дизайнеры, космос, плакаты, роскосмос, ссср
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 10789 10053
    KT два часа назад

      ))).Руку не перекрасили,но “власовский” флаг втулили.

    • 16915 10133
      Maleos час назад

        Схалтурили… Пририсовать надо было “Циркон”, а надписи надо было оставить, правопреемство всё-таки..

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      • 6027 4863
        Sergey64 час назад

          Как Пугачиха однажды перепела “На тот большак…”, так с того момента и нескончаемо перепевают, переписывают и перерисовывают все, что осталось от советских композиторов, художников и певцов.
          Своим даже забеременеть не могут!

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