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Этот взгляд, словно Высший Суд
Для ребят, что сейчас растут…
Похоже, тюрьма пошла Квачкову на пользу – от экстремизма таки вылечился сам и призывает других дебилов подумать, прежде чем совместно с пендосами гадить Отечеству..
Квачков -это тот же Прилепин и Михеев -они чувствуют или им указыают ,где будут подавать -туда и плывут.Правильно ли это -может быть ,одев китель и хорошо владея речью можно направить молодых ,неуправляемых в нужное русло-это те ,кто с дудочками Малеос.А дудочки меняются -как пел Горький ,Суслов,Гайдар,Чубайс,Навальный ,теперь вытащили этих-всё туфта и подделка.Кто кого оплатит.А что эти сильно ожирели ?Жирик же их ведет за Родину и Отечество…https://life.ru/p/1364788….
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На родственников депутата от партии ЛДПР Сергея Жигарева записано два десятка премиальных машин, среди которых есть спорткары Maserati, Porsche, Bentley и несколько Mercedes. Их общая стоимость приближается к 100 миллионам рублей. Самые дорогие и быстрые экземпляры — у матери-пенсионерки. Экс-супруга Жигарева помимо своего автопарка владеет ещё дорогими квартирами в Москве и земельными участками в Подмосковье стоимостью около одного миллиарда рублей. У Лайфа есть веские основания полагать, что всё это имущество принадлежит самому депутату……
П.С. Малеос ,ты правда уже достоин, как мин двух-трех мерседесов за деятельность против олигорхата
Ну, а вы с хохлом за свою деятельность что получаете?
Мадам, аналогия с временами Сталина (в отношении которого вы зачем-то заняли чисто жыдовскую позицию, не иначе под влиянием жыдофила) – прямая. Что тогда был жыдовский гадюшник во власти, что сейчас – всё одинаково. И точно так, как Сталин, Путин по-тихому пристроил этот гадюшник чистить самого себя, внеся в кагал междуусобицу. Ну, какие кадры есть, такие есть: воры, убийцы, провокаторы, доносчики и так далее. Понятное дело, если кто кагал предаёт, переметнувшись на сторону России, поняв, что жыдосаксы их сливают, на него тут же находится куча компромата, которая, впрочем, всегда была, только не доставали. Мне, чесслово, на них накакать, пусть мочат друг друга, лишь бы России от этого польза была..