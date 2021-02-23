Путеводная звезда нелегитимных санкций
МИД РФ отреагировал на анонс новых санкций ЕС https://colonelcassad.livejournal.com/6574688.html против руководителей российских силовых ведомств
Об очередных нелегитимных ограничительных мерах Европейского союза против России
Вызывает разочарование принятое Советом ЕС по иностранным делам 22 февраля с.г. под надуманным предлогом решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан. Упущена очередная возможность для переосмысления Евросоюзом курса искусственных увязок, санкций и давления в отношениях с Россией, продемонстрировавшего за минувшие годы полную несостоятельность. Вместо этого, повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную «кнопку». Причем вопреки логике сначала принимается политическое решение, а затем под него планируется произвольно подобрать кандидатуры.
Очередной ошибочный шаг Советом ЕС предпринят в условиях беспрецедентного разогрева накануне в Евросоюзе антироссийского информационного фона. Поводом послужили переговоры Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж.Борреля 5 февраля с.г. в Москве, хором объявленные в западных СМИ «безрезультатными» и «унизительными», за которыми последовал вал призывов к наращиванию санкционного давления в отношении нашей страны. Смысл этой информкампании явно состоял в том, чтобы найти соответствующий повод внушить есовским министрам иностранных дел мысль о необходимости «взять реванш» и за счет дальнейшего ухудшения отношений с Россией компенсировать будто бы понесенные есовской дипломатией имиджевые издержки.
Сказанное лишний раз подтверждает, что путеводной звездой в действиях противников улучшения отношений с Россией остается политическая конъюнктура, а отнюдь не с пафосом декларируемая ими приверженность защите прав человека и основных свобод. Характерно, что учрежденный Советом ЕС в декабре 2020 г. «Глобальный режим правочеловеческих санкций», как и два предыдущих есовских санкционных механизма – по кибератакам и химинцидентам, – в первую очередь, будет использован против наших соотечественников. За попытками Брюсселя позиционировать эти нелегитимные инструменты как имеющие некий «горизонтальный» и «глобальный» характер с легкостью просматривается их антироссийская сущность в качестве средств осуществления политики «сдерживания» нашей страны.
Категорически неприемлемыми считаем постоянно звучащие неправомерные и абсурдные требования об «освобождении» гражданина Российской Федерации, который был осужден за экономические преступления российским судом на территории нашей страны в соответствии с российским законодательством.
В международной практике подобное называется вмешательством во внутренние дела суверенного государства. Однако в Евросоюзе, очевидно, не желают следовать этике межгосударственных отношений, а, эксплуатируя миф о собственной непогрешимости в сфере прав человека, который ежедневно опровергается картинками полицейского произвола на улицах многих европейских городов, продолжающимся наступлением на свободу СМИ и сферу применения русского языка, продвигают свою концепцию «миропорядка, основанного на правилах».
Укоренение во внешнеполитическом арсенале ЕС подобных нелегитимных инструментов – ультиматумы, давление и санкции – вызывает лишь сожаление. Претендуя на роль самостоятельного полюса на глобальной авансцене, ЕС при этом, похоже, окончательно забыл, что это возможно реализовать только на основе уважительного отношения к партнерам, принципа невмешательства во внутренние дела и строгого следования международному праву.
https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/-/asset_publisher/t2GCdmD8RNIr/content/id/4590496 – цинк
Не получится Европы "от Лиссабона до Владивостока". Обвинения в двойных стандартах в ЕС традиционно не заметят, ибо жена Цезаря должна быть выше подозрений.
Основной же вывод, ЕС продолжает действовать в русле атлантического консенсуса, поэтому в ближайшие годы какой-то нормализации ожидать не стоит, что впрочем не помешает РФ выстраивать отношения с европейскми фрондерами, которые между демократией и деньгами выбирают деньги, будучи "принципиальными" строго до определенной степени.
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Кто-то в МИД РФ сильно переживает, что ЕС “ошибочно давит на неработающую санкционную кнопку”. Как бы намекает европейсным долбойобам давить на другие кнопки, которые против России работаю эффективно? Похоже, сильно назрел вопрос снятия моратория на смертную казнь за госизмену…
Да!
Тебя казнят ты предал СССР.