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ЕС вводит новые санкции против России

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ЕС ожидаемо анонсировал новые персональные санкции против России из-за посадки Навального.
Проваливший визит в Москву Боррель (которого в Европе за это не пинал только ленивый) назвал Россию противником, после чего отметил, что санкции – вопрос решенный.
Как сообщается, под санкции из-за Навального попадут 4 руководителя федеральных ведомств + возможно, еще ряд представителей силовых структур РФ.
Из главных фигур упоминаются:

1. Генеральный прокурор РФ Краснов.
2. Глава Росгвардии Золотов.
3. Глава Следственного Комитета РФ Бастрыкин
4. Главы ФСИН Калашников

Официально санкции должны вступить в действие где-то через неделю, в начале марта.
В целом, санкции снова ни о чем, так как даже в самом ЕС регулярно заявляют, что персональные санкции влияют чуть больше чем ни на что с точки зрения коррекции внешнеполитического курса РФ.
Само собой, Навальный продолжит сидеть. Более того, санкции служат приглашением к дальнейшей зачистке сетей и персонажей связанных с Навальным.

Также ЕС планирует ввести дополнительные санкции против Белоруссии, но если они будут в таком же формате, в Минске только посмеются с такой "поддержки" Тихановской, которая уже не первый месяц заявляет, что такой уровень санкций совершенно недостаточен, чтобы свергнуть Батьку.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6574688.html
Метки: Бастрыкин, белоруссия, боррель, ес, золотов, краснов, навальный, Россия, санкции
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