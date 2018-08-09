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США вводят новые санкции против России

00:32. 9 августа 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:


США вводят новые санкции против России. На сей раз в связи с делом Скрипалей (ха-ха). Аккурат после сообщений в британской прессе, что "Новичок" готовили в общественном туалете.
Как не трудно заметить, предлог уже не так важен, тут как в старом анекдоте "Почему в шапке/почему без шапки"

Санкции запрещают поставку в Россию:

1. Электронных комплектующих.
2. Продукции двойного назначения.
3. При этом, та продукция российского производства от которой зависят США, может продолжать закупаться в особом порядке (вроде двигателей для космической программы).

Если через 3 месяца Россия не даст гарантий, что больше не будет применять "Новичок" (чего разумеется не произойдет), то грозятся:

1. Запрет на полеты самолетов "Аэрофлота" в США.
2. Понижением дипломатических отношений с высылкой дипломатов.
3. Запретом экспорта американских товаров в Россию.

Это надо понимать ответ на саммит в Хельсинки.
По таким смешным поводам, США смогут еще очень много разных санкций ввести, но в связи с постепенно исчерпывающимися американо-российскими экономическими связями, их эффективность будет падать, отражая скорее степень раздражения американского истеблишмента меняющейся ролью США. Как показала практика последних четырех лет, санкции и угрозы экономической и политической изоляции РФ отражают желания, а не возможность США добиться их на практике.

Так что ничего нового – старые санкции никто не снимет, новые продолжат вводить. Что и определяет дальнейшую политику России связанную с продолжением подрыва поздневашингтонского мироустройства, что в конечном итоге и обесценит все американские санкции, так как в "прекрасном новом многополярном мире" они уже не будут иметь былого значения. Тут случай, когда поменять мироустройство будет проще, чем добиться отмены американский санкций.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: новичок, санкции, США, юмор
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