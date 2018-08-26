Почему Америка вводит новые санкции против России? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Почему Америка вводит новые санкции? Зачем США ужесточают запреты против России?

Содержание:

00:20 – зависимость экономики России от Запада

03:53 – управление народным стадом

04:21 – почему США не развалят Россию?

05:48 – иллюзия государств

06:54 – как американские санкции помогают России

08:27 – почему США замораживают счета российских олигархов?

09:34 – почему Россия запретила ввоз европейских продуктов?

10:59 – новые санкции 2018 года

13:05 – как США развивает российскую оборонку

15:12 – глобальное управление через США

15:43 – подготовка России к войне

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Источник: www.youtube.com