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Почему Америка вводит новые санкции против России? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

07:04. 26 августа 2018 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Почему Америка вводит новые санкции? Зачем США ужесточают запреты против России?
Содержание:
00:20 – зависимость экономики России от Запада
03:53 – управление народным стадом
04:21 – почему США не развалят Россию?
05:48 – иллюзия государств
06:54 – как американские санкции помогают России
08:27 – почему США замораживают счета российских олигархов?
09:34 – почему Россия запретила ввоз европейских продуктов?
10:59 – новые санкции 2018 года
13:05 – как США развивает российскую оборонку
15:12 – глобальное управление через США
15:43 – подготовка России к войне
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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