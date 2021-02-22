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Россия смогла показать НАТО, что с ней шутки плохи

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В последнее время США и их прихвостни из Североатлантического альянса зачастили водить носом возле российских границ. Само собой, такое внимание со стороны Запада не осталось незамеченным российским руководством. Более того, власти России дали понять НАТО, что подобные провокации получат достойный и крайне красноречивый ответ.

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Военные обозреватели из итальянского издания Difesa Online восхитились способностью России тонко доносить свою позицию, а не как Североатлантический альянс кричать с трибун о какой-то агрессии со стороны России и лязгать оружием у её границ.

Обыкновенный пролет двух российских бомбардировщиков Ту-160 над просторами Северной Европы всколыхнул страны НАТО. Но важен не столько сам факт полета, благо все всегда делается в согласии с буквой международного права, сколько маршрут.

Дело в том, что бомбардировщики пролетели аккурат рядом с Исландией, ведь именно там располагается один из стратегически важных узлов взаимодействия сил НАТО. Этот пролет как бы говорил: «Если что, мы и до сюда достанем». Истерике западных стран не было предела, ведь они понимали, что в таком случае Канада и США не смогут обеспечить страны Северной Европы вооружением.

Интересно, а что они ожидают увидеть в ответ на чуть ли не ежедневное стягивание военных к российским границам? Вот на авиабазу Орланд в Норвегии США не только притащат четыре бомбардировщика B-1B Lancer, но и вдвое увеличат свой военный контингент в стране. Это если не брать в расчет несколько посудин США на Черном море. Пусть радуются, что российское руководство сначала думает, а потом делает, иначе кому-то было бы несдобровать. 

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