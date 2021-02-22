Анатолий Александрович, здравствуйте. Приветствую Вас в моей небольшой интернет-каморке. Люди знают Анатолия Александровича, для тех кто не знает публицист, писатель, политический консультант, блогер, телеведущий, даже пробовался в роли актёра.

К сожалению не писатель, художественной литературой хотя и пытался в юности заниматься, но быстро убедился, что мы с ней друг другу не подходим. Но действительно публицист и очень активный, как политический консультант практически уже ушёл из специальности, более того с тех пор как ушёл, а это случилось вскоре после замены московского мера тюменским макетом и полностью перешёл в публицистику и стал зарабатывать заметно больше, хотя и считается, что политика сытное. Ну, вот не для всех. Что касается блога, вы знаете тоже его не веду, точнее веду в исходном смысле этого слова. Изначально В-блог – это сетевой протокол, то есть просто список адресов тех мест где что-то прочёл сам и считаю, что это может быть интересно для других. Так вот, мой блог в Живом Журнале это именно вот такой вот протокол, правда не всего, я читаю намного больше, чем оставляю там ссылок, но оставляю ссылки на то, что на мой взгляд, безусловно, будет другим интересно.

В интернете как-то была такая вот шутка – вам надо было лететь часа два или три в самолёте и вы с собой взяли три тома Война и мир. И когда у вас спросили – “Зачем они вам?” Вы ответили – “Вы что хотите, чтобы я тут несколько часов ничего не делал?”