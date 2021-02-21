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Дотянулись! Россия оплетает мир подводными кабелями

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KSJ4HeKbUnw
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 26744 4294
    Русофил 27 мин. назад

      Смешно.
      Какие-то кабЕли для ЧУЖОГО интернета это явно Победа.
      А Маск планирует нашпиговать космос малогабаритными спутниками.
      А Рогозин делает шаржи и мультики ибо
      ПРОСРЁМ как и интернет и без шансов.
      Но сказать это Шариковым НЕЛЬЗЯ

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