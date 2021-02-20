После того, как Киев ввел санкции против главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и его супруги, телеведущей Оксаны Марченко, Украина стоит на ушах

Националисты радуются, что наказывают пророссийского политика, русскоязычное население пытается возмущаться в кухонных разговорах, а олигархи предвкушают, вдруг перепадет лакомый кусок, когда власти будут угощаться имуществом Медведчука.

Однако мало кто задумывается о том, что впереди всех ожидают еще более мрачные времена, потому как власть продемонстрировала четкое стремление закручивать гайки, и касается это не только разбирательств с оппозицией. Своей очереди может дождаться любой, включая всесильных олигархов. Даром что ли глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что это не последние санкции, и «на следующих заседаниях будет еще больше и интереснее»? «Будут и депутаты, и много тех людей, которые ни разу не работали нигде, а имеют сегодня огромные состояния. Далее будут офшоры, будет собственность. Все, что украли с 1991 года у украинского народа, будет возвращено украинскому народу», — объявил Данилов.

И любая критика, особенно конструктивная, в адрес Киева будет караться без суда и следствия, даже если у инициаторов репрессий не хватает фантазии придумать хотя бы мало-мальски вразумительную причину, как это произошло в случае с Медведчуком, которого лишили всего по сомнительному поводу. Как объявили на заседании СНБО, все активы и имущество оппозиционера заблокированы на три года, а основание для этого смехотворное — проводится следствие СБУ по статье «Финансирование терроризма», в котором депутат и его супруга даже не являются подозреваемыми. И, кстати, СНБО никаких доказательств преступления Медведчука не приводит. То есть вина не доказана, а наказание уже последовало. Ситуация беспрецедентная, особенно, если вспомнить о том, что против предшественника Владимира Зеленского Петра Порошенко заведено почти два десятка уголовных дел, при этом на его имущество и финансы никто не покушается.

Отдельные индивидуумы тут же заговорили о смелости Зеленского, который, инициируя гонения оппозиции, пытается повторять путь упыря и претендовать на ту часть электората, которую составляют националисты. Но как бы не так, это заведомо проигрышная позиция, учитывая нелюбовь свидомых к комику с еврейскими корнями. Да и не в состоянии марионеточный президент совершать самостоятельных поступков. Зеленский, действующий под диктовку кураторов, даже не может называться дураком с инициативой. А санкции за «финансирование терроризма» против граждан Украины, проживающих в стране, публичных и доступных для правосудия — это новый акт марлезонского балета по заокеанскому сценарию, результат которого приближает коллапс «Незалежной».

Совершенно очевидно, что режим во главе с ведомым президентом преступил красную черту с отмашки Вашингтона и ради самосохранения, выгодного заокеанскому обкому. А в результате открыто запущен механизм, благодаря которому, как это ни высокопарно звучит, гонения и террор будут только увеличиваться в масштабах. «То, что творит сегодня власть, можно назвать только торжеством беспредела, анархии и беззакония», — убежден сам Медведчук, чье обращение опубликовано на сайте ОПЗЖ.

По словам депутата, с точки зрения права, все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению к нему, его семье и соратникам, а также и журналистам, не могут применяться иначе как по решению суда. И Зеленский перешел последние нравственные границы. При этом Медведчук утверждает, что не предаст свои принципы и свою страну, где похоронены его родители, учатся его дети и живет семья. Он останется на Украине и продолжит политическую борьбу. Хотя, о какой борьбе может идти речь, учитывая, что в «Незалежной», по сути, нет сил, способных организовать сопротивление режиму свидомых? Но наличие имущества (пускай даже доступ к нему теперь перекрыт) и надежда на то, что в ближайшее время украинские власти сами себя добьют, вызвав всенародный гнев своими неадекватными решениями, видимо, придают уверенности Медведчуку.

Не понимает этот политик, что его поезд ушел еще в 2014 году, когда следовало активно противостоять разгулу националистов и поддержать протестное движение, а не трястись за свои активы. А если и случится ему дождаться украинского апокалипсиса, пребывая в родных пенатах, что уже сродни чуду, то наводить порядок на пепелище, которое останется после колониальной экспансии, удовольствие сомнительное.

Однако, пока чуда не произошло, Медведчуку (а вместе с ним и остальным персоналиям, помышляющим о великом) дан четкий сигнал: несмотря на то, что рейтинг ОПЗЖ поднимается, а сам он может рассчитывать на победу на следующих выборах, пусть и не предвкушает подобный расклад на местном политическом олимпе, даже в случае резкой смены вектора интересов и демонстрации лояльности по отношению к кураторам. Самостоятельный украинский президент Вашингтону не нужен, он все еще выбирает Зеленского, учитывая, что решения США по Украине нацелены на демонтаж основных функций государства, уничтожение важнейших отраслей страны и выкачку ее ресурсов.

Анна Пономарёва, Аналитическая служба Донбасса