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Новейшие Калашниковы станут бестселлерами рынка вооружений

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Российские специалисты делают огромный вклад в обороноспособность нашей страны. Каждый день они работают во благо государства, разрабатывая все новое и новое вооружение и технику. Многие образцы уже сейчас вызывают интерес у потенциальных зарубежных покупателей.

Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал может ли новейший автомат АК-12 стать таким же хитом, как его предшественник АК серии 100. Специалист отметил, что Калашниковы не нуждаются в представлении. Поэтому иностранные заказчики всегда проявляют интерес к российским новинкам.

«АК-12, который с 2018 года начал поставляться в российскую армию, стал родоначальником целой серии оружия под разные калибры. За два с лишним года в войска ушли уже десятки тысяч «двенадцатых», — рассказал Оздоев.

Эксперт по вооружению подчеркнул, что АК-12 создавался как часть экипировки «Ратник» и соответствует современным требованиям. Прежде чем пойти в эксплуатацию оружие проходит серьезные испытания.

«Поэтому неудивительно, что вся серия, а это помимо АК-12 еще и АК-15 под патрон 7,62х39 мм и АК-19 под патрон 5,56х45 мм НАТО, вызывает интерес у зарубежных партнеров», — заявил представитель «Ростеха».

Резюмируя специалист назвал бестселлерами российские автоматы. Сообщается, что премьера последнего поколения Калашниковых состоится на выставке IDEX 2021.

Эта информация лишний раз подтверждает, что российские специалисты отпускают с конвейера одно из лучших оружий в мире. Именно благодаря им потенциальные враги до сих пор не объявили войну России и вынуждены покупать автоматы и прочую технику у нас.

 

Метки: АК-12, Россия
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 26686 4256
    Русофил час назад

      Да!
      Что бы русские ни собирали, получается автомат Калашникова.
      Какую бы страну русские ни строили, получается СССР.

      • 5501 4716
        Алекс СневарРусофил час назад

          Шо, нестыковочка? Аты усё: Крясьтьяне,пахари. А, плуг не выходить. Ыщи дырку в своей теории.

          1
          1
          • 26686 4256
            РусофилАлекс Сневар 50 мин. назад

              Да озадачил ты мене….
              Но ЭВРИКА
              НАШЁЛ….
              Пахарей Сталинидзе на ноль помножил…
              Создали нового человека гомо-советикус.
              Ему не надо нихрена и работать он не будет и созидать не может.
              Но может
              ” И как один умрём в борьбе за ЭТО”
              И ему нужен автомат.
              Чтоб перестрелять всех врагов и соседей и вернуть 90-е.
              Или 40-е или 17-е.
              Хорошая обувь ненужна и кирзачи сойдут.
              Ничего не надо но автомат нужен хороший
              Теперь стыкуется?
              К нео-СССРу готов?
              Выживешь в очередной резне?

        • 14250 8864
          XAPAOH 33 мин. назад

            В РФянской армии до сих пор на вооружении находятся карабины Симонова и АК-47! К новомодному калашу в армии относятся с недоверием. Уж очень гoвнoвое у них качество.

            • 18872 13754
              ВладимирXAPAOH 9 мин. назад

                Эт да ничего нового,так понавешивали всяких прибамбасов, только эти клоуны забыли главное бойцу с автоматом надо перемещаться в том числе и на броне,эта вся херня за все цепляется.Все эти новомодные прицелы тупо забиваются пылью и грязью при переползании уронить и не думай все на хрен отлетит.Для постелушек на оборудованном полигоне сойдет,но не для войны. А уменьшить отдачу и увод при стрельбе очередями,до такой же степени можно и на АК-74 достаточно установить на него ДТК. Тупо реклама, стволы точно хуже, все таки в советское время приемка лучше работала,по крайней мере до начала 80-х.

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