Новейшие Калашниковы станут бестселлерами рынка вооружений
Российские специалисты делают огромный вклад в обороноспособность нашей страны. Каждый день они работают во благо государства, разрабатывая все новое и новое вооружение и технику. Многие образцы уже сейчас вызывают интерес у потенциальных зарубежных покупателей.
Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал может ли новейший автомат АК-12 стать таким же хитом, как его предшественник АК серии 100. Специалист отметил, что Калашниковы не нуждаются в представлении. Поэтому иностранные заказчики всегда проявляют интерес к российским новинкам.
«АК-12, который с 2018 года начал поставляться в российскую армию, стал родоначальником целой серии оружия под разные калибры. За два с лишним года в войска ушли уже десятки тысяч «двенадцатых», — рассказал Оздоев.
Эксперт по вооружению подчеркнул, что АК-12 создавался как часть экипировки «Ратник» и соответствует современным требованиям. Прежде чем пойти в эксплуатацию оружие проходит серьезные испытания.
«Поэтому неудивительно, что вся серия, а это помимо АК-12 еще и АК-15 под патрон 7,62х39 мм и АК-19 под патрон 5,56х45 мм НАТО, вызывает интерес у зарубежных партнеров», — заявил представитель «Ростеха».
Резюмируя специалист назвал бестселлерами российские автоматы. Сообщается, что премьера последнего поколения Калашниковых состоится на выставке IDEX 2021.
Эта информация лишний раз подтверждает, что российские специалисты отпускают с конвейера одно из лучших оружий в мире. Именно благодаря им потенциальные враги до сих пор не объявили войну России и вынуждены покупать автоматы и прочую технику у нас.
Да!
Что бы русские ни собирали, получается автомат Калашникова.
Какую бы страну русские ни строили, получается СССР.
Шо, нестыковочка? Аты усё: Крясьтьяне,пахари. А, плуг не выходить. Ыщи дырку в своей теории.
Да озадачил ты мене….
Но ЭВРИКА
НАШЁЛ….
Пахарей Сталинидзе на ноль помножил…
Создали нового человека гомо-советикус.
Ему не надо нихрена и работать он не будет и созидать не может.
Но может
” И как один умрём в борьбе за ЭТО”
И ему нужен автомат.
Чтоб перестрелять всех врагов и соседей и вернуть 90-е.
Или 40-е или 17-е.
Хорошая обувь ненужна и кирзачи сойдут.
Ничего не надо но автомат нужен хороший
Теперь стыкуется?
К нео-СССРу готов?
Выживешь в очередной резне?
В РФянской армии до сих пор на вооружении находятся карабины Симонова и АК-47! К новомодному калашу в армии относятся с недоверием. Уж очень гoвнoвое у них качество.
Эт да ничего нового,так понавешивали всяких прибамбасов, только эти клоуны забыли главное бойцу с автоматом надо перемещаться в том числе и на броне,эта вся херня за все цепляется.Все эти новомодные прицелы тупо забиваются пылью и грязью при переползании уронить и не думай все на хрен отлетит.Для постелушек на оборудованном полигоне сойдет,но не для войны. А уменьшить отдачу и увод при стрельбе очередями,до такой же степени можно и на АК-74 достаточно установить на него ДТК. Тупо реклама, стволы точно хуже, все таки в советское время приемка лучше работала,по крайней мере до начала 80-х.