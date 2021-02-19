Российские специалисты делают огромный вклад в обороноспособность нашей страны. Каждый день они работают во благо государства, разрабатывая все новое и новое вооружение и технику. Многие образцы уже сейчас вызывают интерес у потенциальных зарубежных покупателей.

Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал может ли новейший автомат АК-12 стать таким же хитом, как его предшественник АК серии 100. Специалист отметил, что Калашниковы не нуждаются в представлении. Поэтому иностранные заказчики всегда проявляют интерес к российским новинкам.

«АК-12, который с 2018 года начал поставляться в российскую армию, стал родоначальником целой серии оружия под разные калибры. За два с лишним года в войска ушли уже десятки тысяч «двенадцатых», — рассказал Оздоев.

Эксперт по вооружению подчеркнул, что АК-12 создавался как часть экипировки «Ратник» и соответствует современным требованиям. Прежде чем пойти в эксплуатацию оружие проходит серьезные испытания.

«Поэтому неудивительно, что вся серия, а это помимо АК-12 еще и АК-15 под патрон 7,62х39 мм и АК-19 под патрон 5,56х45 мм НАТО, вызывает интерес у зарубежных партнеров», — заявил представитель «Ростеха».

Резюмируя специалист назвал бестселлерами российские автоматы. Сообщается, что премьера последнего поколения Калашниковых состоится на выставке IDEX 2021.

Эта информация лишний раз подтверждает, что российские специалисты отпускают с конвейера одно из лучших оружий в мире. Именно благодаря им потенциальные враги до сих пор не объявили войну России и вынуждены покупать автоматы и прочую технику у нас.