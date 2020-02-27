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Вторая легенда Калашникова и лучший в мире пулемет: история ПК и его развития

19:09. 27 февраля 2020 181 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
Источник: ИСТОРИЯ.РФ @ Никита Буранов

Легендарный Михаил Калашников, без всякого сомнения, ещё и уникальный конструктор-оружейник, ведь он создал не только лучший в мире автомат, но и лучший в мире пулемёт. И речь сейчас не о легком РПК, чья конструкция базируется на автомате. Сегодня мы поговорим о знакомом каждому мужчине в нашей стране хотя бы по фильмам и картинам легендарном пулемете. Характерный зеленый короб с патронами, приклад с отверстием под вторую ладонь, сменный ствол с удобной, чуть смещенной влево рукоятью, за которую так любят держать пулемет киношные герои, поливая противника очередями от пуза в полный рост. Да, вы угадали, речь пойдет о лучшем в мире, самом массовом и до сих пор непревзойденном едином пулемете – пулемете Калашникова (ПК) и его модификациях.

Единый пулемет

Для начала стоит сказать несколько слов о том, как вообще родилась концепция единого пулемета, и что это такое. По результатам Первой мировой почти все страны-участницы сделали свои, достаточно правильные выводы, разделив пулеметы на тяжелые станковые и легкие ручные. Только немцы, войну проигравшие, в своем реваншистском рвении продумывали все более новые и прогрессивные подходы к уничтожению живой силы противника, в надежде выиграть следующую мировую войну, которую они затем и затеяли. И, надо сказать, у них это получилось.

Вторая легенда Калашникова и лучший в мире пулемет: история ПК и его развития

Схема ПКМ Источник: pinterest.ru

Великолепный во всех отношениях единый пулемет MG-34, а за ним и его усовершенствованный вариант MG-42, произвели настоящий фурор на полях сражений. Высокий темп стрельбы, хорошая надежность, а главное, сменный ствол – вот те преимущества, на которые буквально молилась немецкая пехота и которых как огня боялся противник. Строчащие по 1200 выстрелов в минуту немецкие пулеметы прозвали «циркуляркой Гитлера». «Немец» мог быть ручным на сошках, стоять на станке, на броневике или БТР, быть зенитным, его устанавливали на крыше танка, в бетонном ДОТе или в задней кабине бомбардировщика – вот что такое единый пулемет. К слову, «немец» под индексом MG-3 до сих пор стоит на вооружении во многих странах.

Вторая легенда Калашникова и лучший в мире пулемет: история ПК и его развития

Немецкие единые пулемёты MG-34 и MG-42 Источник: pinterest.ru

Естественно, и наша Красная Армия смогла в негативном смысле этого слова оценить преимущества такого оружия. Но ничего подобного у нас на вооружении не было. Старичок «Максим» – тяжеленный и с 660 выстрелами в минуту – уже никуда не годился, и «Дегтярь» – с его архаичным диском на 47 патронов с верхним расположением – тоже был пережитком прошлого. Только в ходе войны у нас лихорадочно стали модернизировать то, что было, или придумывать новые пулеметы. Станковый ДС или СГ не в счет за свою тяжесть, РПД на войну не успел, а ДПМ и РП-46 на базе того же «Дегтяря» были полумерой. Лишь после войны руководство уже Советской Армии, прекрасно помнившее уроки страшного конфликта, выдало задание на разработку отечественного единого пулемета. И не просто пулемета, а лучшего в мире. Так начался путь нашего героя.

Конкурс

Как водится, в объявленном конкурсе принимали участие уже опытные, прошедшие войну и, пожалуй, лучшие в мире советские оружейники. Ижевцы во главе с легендарным Михаилом Калашниковым тоже решили испытать свои силы и включились в конкурс, причем самыми последними из всех. Свои варианты предложил Гаранин, за ним Силин и Перерушев, были рассмотрены пулеметы Шилина и Грязева-Любимова-Касторнова. Очевидным фаворитом в этой гонке был вариант Никитина-Соколова. Но все эти проекты активно предлагались до той поры, пока в конкурс не вмешались ижевцы со своим ПК.

Вторая легенда Калашникова и лучший в мире пулемет: история ПК и его развития

Советский солдат с ПКМ в Афганистане Источник: pinterest.ru

ПК был представлен позже остальных участников конкурса и традиционно для Калашникова победил благодаря простой, а главное – надежной конструкции. После погружения в воду ПК привычно застрочил очередями, а вот его конкурент – другой финалист, представленный Никитиным и Соколовым, – не смог. Так дело и решилось. После долгих испытаний, которые велись с послевоенного 1947 года, в 1961 году в армии наконец появился первый отечественный единый пулемет ПК (индекс ГРАУ 6П6).

ПК и ПКМ

ПК сразу же заменил все бывшие в эксплуатации пулеметы винтовочного калибра. ПК был в руках у мотострелка, с ним прыгали десантники, он был в башне БТР или БРДМ, стоял и в танке в варианте ПКТ (танковый). Для ПК был разработан треножный станок, – и вот он уже станковый (ПКС). А ещё на бывших тогда на вооружении бронемашинах с открытым верхом он назывался ПКБ и устанавливался на специальный кронштейн «Установка».

Вторая легенда Калашникова и лучший в мире пулемет: история ПК и его развития

ПКМ на станке Источник: pinterest.ru

ПК был очень прост по конструкции. Автоматика работает с открытого затвора, огонь ведется только очередями, газоотвод имеет трехпозиционный регулятор, скорострельность 650 выстрелов в минуту. Пулемет питается нерассыпной стальной лентой, доставшейся в наследство от СГМ, предполагает патронные коробки двух видов – на 100 патронов в пехотном варианте и на 200-250 патронов для большой станковой установки. Прицел механический, открытый.

Вторая легенда Калашникова и лучший в мире пулемет: история ПК и его развития

В зенитном варианте Источник: pinterest.ru

В варианте ПКМ (модернизированный) был конструктивно улучшен сменный ствол, конструкторы снабдили его специальной рукоятью для переноски и замены, пламегасителем. Был разработан и облегченный станок Степанова. Это универсальный станок с креплением большого короба, который не надо снимать при переноске, а также он легко трансформируется в зенитный. Сам 9-килограммовый пулемет стал легче на 1,5 кг и приобрел крепление для различных прицелов, включая ночную оптику.

Вторая легенда Калашникова и лучший в мире пулемет: история ПК и его развития

ПКП «Печенег» и ПК Источник: pinterest.ru

В танковом варианте (ПКТ и ПКТМ) пулемет оснащается утяжеленным, а значит более живучим и менее греющимся стволом, специальным электро- и механическим спуском. Также он часто переделывается кустарно для применения в пешем строю.

ПКМ и его наследники в бою и в мире

Пулемет Калашникова во всех версиях до сих пор используется по всему миру. Официально он стоял или стоит на вооружении более чем в 100 государствах. Неофициально присутствует, пожалуй, в любой точке мира. Феноменальная надежность, легкость в освоении и простота в эксплуатации, высокая огневая мощь, сменный ствол и ремонтопригодность обеспечили этому пулемету фору ещё лет на 100 вперед (а то и больше).

Вторая легенда Калашникова и лучший в мире пулемет: история ПК и его развития

В версии булл-пап Источник: pinterest.ru

Зачастую в локальных конфликтах именно пулеметчик, вооруженный ПКМ, решал дело в пользу наших солдат в скоротечных огневых контактах с моджахедами в Афганистане и с бандитами в «зеленке» чеченских гор. Пара ПКМ у разведгруппе или отделения мотострелков выступает весомым аргументом при подавлении огнем любой позиции противника. ПКМ и его лицензионные югославские, китайские северокорейские, польские (всего 12 стран изготавливало различные варианты ПК) можно встретить в ходе любого локального конфликта современности. Даже в далеком Йемене маячат повстанцы с характерными пэкашными зелеными коробами.

Вторая легенда Калашникова и лучший в мире пулемет: история ПК и его развития

Бесшумный АЕК-999 «Барсук» Источник: pinterest.ru

Сейчас ПКМ прошел модернизацию в знаменитом КБ ЦНИИ ТОЧМАШ и называется 6П41 «Печенег». Сохранив 80% деталей своего «предка», «Печенег» стал устойчивее и эффективнее, легче и скорострельнее. Изменилось расположение сошек (вынесены вперед), ствол стал лучше охлаждаться (усовершенствована технология древнего «Льюиса»). Есть и вариант АЕК-999 «Барсук» – пулемет с глушителем, его короткие очереди не слышны уже на дальности 400 метров, что весьма неплохо для такой машины.

Вторая легенда Калашникова и лучший в мире пулемет: история ПК и его развития

ПКМ с тюнингом Источник: pinterest.ru

Многие современные фирмы выпускают наборы тюнинга и конверсионные наборы, при помощи которых ПКМ можно превратить в булл-пап, сделать гораздо компактнее. Или просто тюнинговать свой пулемет, сделав его удобнее, а значит эффективнее цевье, дополнительные рукояти, прицелы и даже ранец с рукавом ленты, вмещающей 1000 патронов.

Вторая легенда Калашникова и лучший в мире пулемет: история ПК и его развития

Ранец на 1000 патронов с рукавом Источник: pinterest.ru

Многие специалисты сходятся во мнении, что Михаил Тимофеевич и его соратники не просто создали лучший в мире единый пулемет, но даже превзошли себя как авторы своего прошлого творения – автомата. Так или иначе, ПК, ПКМ и ПКП «Печенег» уже заняли свое место в мировой истории оружия. А главное, они ещё не раз станут надежной опорой наших воинов в общевойсковом, разведывательном или засадном бою.

Обложка: pinterest.ru

Источник: https://nstarikov.ru/vtoraja-legenda-kalashnikova-i-luchshij-v-mire-pulemet-istorija-pk-i-ego-razvitija-113404

Метки: чит.клуб

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