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Коротко о НАТО

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Коротко о последних телодвижениях НАТО.

1. НАТО увеличит контингент войск в Ираке с 500 до 4000 человек. Несмотря на наличие решения парламента Ирака о выводе иностранных войск, НАТО показательно его игнорирует, заявляя, что вопрос о выводе войск еще не решен. В принципе это все что нужно знать об отношении НАТО к вопросу суверенитета Ирака и международному праву.
Само собой, данное решение скорее всего приведет к интенсификации нападений иранских прокси на американские и НАТОвские объекты.

2. НАТО пока не может определиться с тем, выводить свои войска из Афганистана или нет. Причина этого затруднения достаточно проста – США еще сами не определились, выполнять соглашение с Талибаном или нет, выводить свои войска или продолжить войну. Поэтому верные европейские собачки растерянно крутят головами, не до конца понимая, чего же хочет хозяин.
Талибан по этому поводу уже заявил, что если США не будут выполнять подписанные соглашения, то он возобновит атаки на войска США и НАТО, которые в последний год Талибан не трогал.

3. НАТО будет развивать свои способы борьбы с "недемократическими" странами – Россией и Китаем, которые не разделяют НАТОвских ценностей. Это противостояние должно лежать в числе основных принципов и идеологии альянса по мнению текущего генсека Столтенберга. В отличие от вопроса с Афганистаном, тут желание Гегемона вполне ясно, поэтому никаких колебаний по этому вопросу не будет.

4. Руководство НАТО настаивает на том, чтобы члены альянса увеличивали расходы на оборону. Хотя бы до тех самых 2%, которые требовал платить Трамп, попутно мечтая о 4%. На деле, как и ранее, часть членов альянса столько платить не будут, потому что в условиях экономического спада и коронавирусной эпидемии, рост оборонных расходов будет крайне сложно обосновывать. Поэтому рост расходов хоть и будет, но не столь значительным, как этого хотят США.

В целом, вполне ясно обозначен курс на продолжение Холодной войны против РФ и Китая, а вот с войнами в Ираке и Афганистане пока не определились.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6564162.html
Метки: Европа, Китай, нато, Россия, США, холодная война
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