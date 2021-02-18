Коротко на тему предложений поставить на Лубянке статую Александра Невского.Некоторые искренне недоумевают, причем здесь Александр Невский, где Лубянка, а где князь.Тут все предельно просто.Во время конкурса "Имя России" в 2008 году организаторы увидели, что товарищ Сталин уверенно побеждает в общероссийском опросе как главное имя России. После этого они решили что-то с этим делать. Сначал обвинили спамеров в голосовании за Сталина, а потом и вовсе обнулили голосование и начали заново. Решили сделать победителем Александра Невского (до этого была накрутка за Николая II, но ее быстро свернули) и начали за него накручивать голоса, лишь бы там не победил Сталин и сделали именем России Александра Невского. Заодно надули и Столыпина, а ранее накручиваемый Николай II не попал даже в десятку. В общем та еще клоунада была – конкурс по сути превратился в забавную борьбу со Сталиным.Идентичным образом боролись с ожидаемой победой Сталина в 2014-м году на конкурсе "Имя победы", откуда Сталина просто исключили (те самые добрые люди с ВГТРК, которые ныне ратуют за историческую достоверность).С Лубянкой аналогичная история. Видя настроения в обществе и настрой на возвращение Желеного Феликса на Лубянку (которое более вероятно, чем скажем 10 лет назад), снова Александра Невского используют как затычку по принципу "лишь бы не…"И если вспомнить, как был сфальсифицирован конкурс "Имя России", то совсем не удивлюсь, если и на этот раз Александра Невского будут пытаться использовать, на этот раз против Дзержинского.В общем, ничего у наших антисоветчиков не меняется, с фантазией у них не очень хорошо.При этом против самого князя Александра Невского или памятников ему лично я ничего не имею. Можно и должно ставить ему памятники в честь побед над иностранными агрессорами. Но причем тут Лубянка? Не стыдно так князя использовать?