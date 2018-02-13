Московские цари и князья по мнению иностранцев начала 18 века

В библиотеке университета Берна случайно нашел генеалогию Московских царей и князей , как она виделась в начале 18 века . Документ называется :< ![CDATA[]]>< ![CDATA[]]>LinkGenealogie des czars de Moscovie ou empereurs de la grande Russie : avec le blason de leurs armes et de leurs etats / selon Mr. Hubner. Link[Amsterdam] : [s.n.], [zwischen 1705 und 1739] . К сожалению скачать его оттуда нельзя . А смотреть можно только в очень небольшом окошке . С него я и буду делать снимки , рассказывая об этом документе .
< ![CDATA[]]> Во первых Рюрик тут написан только принцев/князем и , насколько я понял , стал княжить в NEUGARD в 840 году ( как и его братья справа и слева) . Однако не сходится с современной историографией . И опять же нет точной даты смерти . У Синеуса и Трувора после креста ( который как я понимаю означает смерть) стоит какая то надпись . Гугл определил этот язык как финский и перевел – “сан Поборники”. Опять же по краям этого документа нарисованы гербы княжеств , тогда входивших в Московию . Есть там и Новгород . Вот только пишется он по другому , чем в надписи от Рюрике .
Ошибка это , случайность или наоборот, говориться о разных городах, понять трудно . Но последнее очень вероятно . Новых городов было у нас великое множество . Тот же Нижний раньше назывался тоже просто Новгород .А в титуле Московских князей писали : Новгород, Низовые земли . Да чего далеко ходить , вот еще один Новгород в этом же документе .
Угадайте , это какой Новгород ? Ладно не буду мучить это Великий Новгород . А выше был как раз Нижний . Идем дальше, точнее выше . Там Игорь . Вещего Олега кстати нет, который управлял при Игоре княжество . Ну он вроде не родственник .Но нет и Ольги . Справа есть какой то Ольгус .Но мужик это или жена я так и не понял . Причем это скорее родственник Святослава . Но, насколько я понял , жены тут отдельно не показываются . Только если в описание к тому или иному царю или князю .
Что там написано у Игоря непонятно . Но явно он не занимал какой то трон . А дата “930″ вообще непонятно что означает . Тоже самое можно сказать и о Святославе . В тексте упоминаются Христиане и непонятная дата “971″ .Тогда как сейчас считают , что умер он в 972 году . А вот дальше идет уже Владимир .
Вот обратите внимание , выше его таблички стоит цифра 1 а справа нарисована корона .Я так понимаю , иностранцы его считали первым правителем земли Русской . Причем не принцем или князем, таких слов вроде в тексте нет .И опять NEUGARD . Ничего не говориться о принятии христианства . Все даты тоже не сходятся с современными представлениями . Следом идет, как я понимаю , Ярослав Мудрый .Вот он вроде бы уже принц . Упоминается Полоцк, которого вроде бы не должно быть вообще . Даты как всегда не бьют . Ну это нормально . Наши историки всегда лучше знали что там было тысячу лет назад . У его сына , Всеволода в таблице упоминается Переславль . Но вот в официальной биографии ничего такого и близко нет . Тут дат вообще никаких нет . Дальше идет, скорее всего, Владимир Мономах . Дата смерти не сходится . Но его уже считают таки третьим по списку правителем , monarque , монархом . Может из-за этого и прозвание образовалось ? А вот у следующего правителя дат вообще никаких нет .Это , скорее всего Всеволод Ольгович< ![CDATA[]]> . А может и нет . Вот что там написано в его табличке ? Кто он ? А с ним начинается эра правителей , от которых не осталось ничего кроме имени и титула . Дат нет вообще . Про Рюрика и Владимира , живших на 300 лет раньше , сведения имеются . А вот про этих правителей уже нет . Наверно еще не придумали тогда . Руки не дошли .
Георгий это у нас что Юрий Долгорукий ? Кстати тогда было имя Юрья а не Юрий . Так звали < ![CDATA[]]>например предка Лермонтова , который был из Польши < ![CDATA[]]>. А кстати у этого Георгия нет короны и порядкового номера . И вообще , получается у нас два столетия , что вообще правителей на Руси не было ? Но слово Москва уже появляется . И князей называют уже не принцами а Гранд Дюками . Может мы не правильно их собственно князьями называем . Тот же Владимир ,принесший на Русь христианство (< ![CDATA[]]> вот кстати почитайте как это было< ![CDATA[]]> ) был вообще каганом . Тогда титулам придавали очень серьезное значение и они всегда имели большую смысловую нагрузку , которую мы уже просто не знаем . Поэтому всех скопом князьями и называем . А эти “князья” может и слова то такого не знали . А вот следующего за ним Дмитрия опознать уже труднее . Судя по таблице < ![CDATA[]]>Правители Российского государства< ![CDATA[]]> , из Вики , там вроде бы в это время такого имени не было вообще . Да и кто эти Ярослав с Александром , похоже наши историки не знают . А нет , Александр это скорее всего Невский . Чего то мало нем сведений в табличке . Чего то он в 1244 году делал . А может и не он . Невский вроде бы никогда московским “дюком” не был. Дальше идет Данила Александрович , который вроде бы только пятый правитель Руси , и , насколько я понимаю из текста . установил свою резиденцию в Москве .
Следом за Данилой идут два Ивана , о которых опять таки известны только имена и титулы , причем титулы локальные , московские .Это как раз и не удивительно .< ![CDATA[]]> Я писали , что до конца 15 века у нас Летосчисления то и не было собственно вовсе < ![CDATA[]]>. А вот Дмитрий уже Гранд Дюк Руси и кажись Тартарии . Интересно . Только вот даты с официальной биографией< ![CDATA[]]> Дмитрия Донского< ![CDATA[]]> не сходятся . И опять же , кроме Калиты , все остальные прозвища русских царей и князей ( а кстати может Калита это и не прозвище ? Вон слева написан еще один Калита и год -1376 ) иностранцам в начале 18 века еще неизвестны . Не придумали еще наверно . За Донским идет < ![CDATA[]]>Василий< ![CDATA[]]> тоже Гранд Дюк Руси . Насколько я понял из текста он был женат на Анастасии, дочери Витольда, правителя Литвы . Нда , вот незадача , наши историки почему то думают , что ее звали Софья . Да и как то рано этот Василий умер , в 1399 году , вместо 1425 . И сбоку слева написан какой то Григорий, восьмой правитель Руси . Это вообще кто ? После Василия Гранд Дюка идет еще какой то Василий , но не правитель . И дальше вверх вроде бы крест стоит . Направо идет “Первая ветвь Царей”
Т.е. вроде бы “Рюриковичи” заканчиваются Ну собственно это не страшно . Тогда правителей все равно выбирали , сначала на вечевых сходах в княжествах а потом и на Советах Всей Земли, средневековых парламентах тогдашней Руси . Главное было наличие у претендента царской, княжеской крови . Как это определялось , я так и не могу до сих пор понять . Но для тогдашних жителей Руси это было понятно без всяких там документов, судя по всему . И так Первая ветвь Царей . Начинается она с Ивана Васильевича .Вас кстати не кажется , что есть довольно большой временной разрыв между ним , девятым правителем и предыдущим , непонятным Григорием , восьмым правителем ? Собственно это нормально . На мой взгляд до Ивана Васильевича у нас такого государства как Руси то и не было . О чем сейчас < ![CDATA[]]>чуть ли не в учебнике истории написали , я об этом уже писал < ![CDATA[]]>. И только вот с начала 16 века начался , как у нас любили говорить , собирание земель русских . А попросту их завоевание и превращение отдельных княжеств с вечевой демократией в какое то хлипкое подобие первого вроде бы государства . Почему вроде бы ? < ![CDATA[]]>Я об этом уже писал< ![CDATA[]]> . Посмотрим на эту новую ветвь поближе .
Судя по всему сейчас мы знаем этого Ивана как < ![CDATA[]]>Иван III Васильевич< ![CDATA[]]>.Только вот все таки царем его не называют . И вообще в хрониках 17-18 веков путают с Иваном Грозным . Опять же именно он , < ![CDATA[]]>Грозный освободил Русь от Татар< ![CDATA[]]> . Но это приписали именно вот этому Ивану . Почему не понятно . Ну а дальше идет Габриэль . Самое интересное , < ![CDATA[]]>что в моем предыдущем посте о том , как иностранцы себе представляли генеалогию русских царей < ![CDATA[]]>, тоже есть Габриэль /Гаврила и тоже прямо вот на этом месте . Тенденция однако . Правда вот тут он все таки написал еще как Василий Царь . Видно Гаврилу постепенно забывали и вычеркивали из истории . Помните выше , там тоже был правитель Гаврила , который нигде не числится в истории ? Проклятье какое то на этом имени . Чем интересно он так был неудобен, что его срочно переименовали ? Может быть нарушал стройную систему престолонаследования , когда по Романовской истории , трон передавался от отца к сыну . А тут было явно как то не так . Хотя в этой таблице Грозный и показан сынов Габриэля /Гаврилы .
Но вот прозвание “Грозный” в табличке отсутствует . И почему то написано слово – Принц . Это вот что значит ? Намек на опричнину и правление Семеона Бекбулатовича ? Ох там все было не так , как мы сейчас представляем . Уверен в этом . С Федром Ивановичем вроде бы все впорядке . И даже написано , что он был женат на дочери Бориса Годунова . Вот только та была вроде бы Ирина . А тут значится какое то другое имя . Перейдем , как написано в табличке ко Второй ветви Царей” но с пометкой de différentes mais ons . Что Гугл перевел как - но с различными дополнениями.
Сначала идут Борис Годунов .
Странно немного , почему только он и Калита удостоились “фамилии” ? Пропустим Василия Шуйского а также Владислава , сына Польского Короля , < ![CDATA[]]>о котором я уже писал < ![CDATA[]]>и перейдем сразу к Лже Дмитриям . Только посмотрев эту таблицу я с удивлением узнал , сколько же их было на самом деле . Причем они все есть в Википедии, зайдите посмотрите . И ВСЕ они в этой табличке признаются настоящими царями , хоть и пишутся с приставкой “псевдо”.Даже вон Четвертый , у которого не стоит порядковый номер и нет значка короны . Это самая большая загадка Смутного времени . Я уверен , все они были людьми царского рода . Можно обьявить себя царем , но стать им можно только после того , как это признает население и властные элиты . И , насколько я понимаю , со всеми Лже Дмитриями это происходило . По крайней мере двум из них присягали и целовали крест большая часть знати и простого люда , что являлось по тем временам фактическим признанием права на трон . Но Смутное время оно на то и смутное , что никто из них по разным причинам не смог на нем усидеть . Но это уже другой вопрос . Самозванцами их объявили уже Романовы , что бы ни у кого не возникало сомнения в легитимности их самодержавия . По сути ведь Михаил Романов сел на трон с< ![CDATA[]]> большими нарушениями процедуры и нарушил свою же присягу царю московскому Владиславу < ![CDATA[]]>. Так что царь то он не настоящий . О чем Романовы очень и очень потом хотели забыть . Для чего и корежили историю как только могли . Ну вы сами видите . Перейдем к “Третьей Ветви Царей”.
Она начинается с Георгия Романова .И опять мне приходится задавать вопрос – а это кто ? Отцом Никиты Романовы был Роман Юрьевич Захарьин-Кошкин.Да он был отцом Анастасии , жены Ивана Грозного , о чем в этой таблице есть запись , вот она справа . Чем же Романовым не угодило имя Георгий , что они переименовали своего предка ? < ![CDATA[]]>Кстати там с их родословной тоже не все в порядке< ![CDATA[]]> . Не понятно , так кто они собственно Романовы или Захарьины ? У Федора Никитича написана жена Мария , вот с отчеством или фамилией не понятно . И какое она отношение имеет к Ивану Грозному ?Но в официальной истории матерью Михаила Федоровича значится Ксения . И логично в эту табличку записать именно ее . Опять же < ![CDATA[]]>в статье о Филарете< ![CDATA[]]> упоминаний о жене кажись вообще нет . Ой там дело темное , уууу……… С самим царем Михаилом Федоровичем вроде бы вопросов нет . А вот с его сыном Алексеем Михайловичем опять начинаются вопросы . Первая жена написана -Мария . А вот вторая значится как , если я правильно прочитал , царица Наталья Кирилловна . Причем тут она значится дочерью боярина . А вот по официальной истории Кирилл Полуэктович был мелкопоместным дворянином . Обычно все таки стремятся возвысить свой род а тут историки почему то наоборот , сильно понизили род Нарышкиных . Они кстати из Крыма . Может быть Романовы не хотели освещать эту часть истории России ?< ![CDATA[]]> Ведь у нас процентов 90 тогдашних дворян были не местные , не славяне< ![CDATA[]]> . Идем дальше .
Двадцать вторым по счету правителем Руси значится Федор Алексеевич . А вот Петр Алексеевич только 24 и только в 1689 году . И в табличке написано , что то о регентстве боярина Федора Абрамовича . Но Ромодановский , если речь идет о нем , был Юрьевичем . Позволю себе сделать< ![CDATA[]]> ссылку на одно исследование< ![CDATA[]]> . Там по этому периоду подобран просто фантастический материал . Мне аж завидно стало . Я знаю как трудно это делается . С большинством выводов там я не согласен . Но мысли о том , что Наталья Нарышкина не была матерью Петра Первого и сам он стал царем только уже после смерти Ивана , находят свое подтверждение в этом документе . Тогда было еще одно смутное время , правду о котором потом Романовы сильно сильно покорежили . Вообще конечно тут надо все переводить сплошняком , причем опытным переводчиками , что бы вытащить на свет хотя бы какие то крохи правды . История никогда не была наукой . А только лишь средством для властей оправдать те или иные свои действия . Поэтому ее переписывали всегда и везде . И вот такую вот промежуточную правку мы и видим в этом документе . Надеюсь вам было интересно . Хочется все таки узнать и понять , что там было на самом деле.
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