Московские цари и князья по мнению иностранцев начала 18 века

В библиотеке университета Берна случайно нашел генеалогию Московских царей и князей , как она виделась в начале 18 века . Документ называется :< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>LinkGenealogie des czars de Moscovie ou empereurs de la grande Russie : avec le blason de leurs armes et de leurs etats / selon Mr. Hubner. Link[Amsterdam] : [s.n.], [zwischen 1705 und 1739] . К сожалению скачать его оттуда нельзя . А смотреть можно только в очень небольшом окошке . С него я и буду делать снимки , рассказывая об этом документе .