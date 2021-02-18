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Интеллект не передается от отца к сыну! Интересные факты из мира генетики econet.ru

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0-_w2JJULn0
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 113 109
    kai 59 мин. назад

      Интеллект человека не зависит от генетики родителей. Интеллект есть продукт эволюции сознания человека. Мы приходим на этот план бытия с уровнем сознания и интеллекта, сформированными в предыдущих воплощениях. Физический план бытия есть школа жизни и главный фактор эволюции сознания. В этом и заключается смысл жизни на физическом плане.

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