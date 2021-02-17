Письмо студента
Письмо одного студента. Когда будете читать, попытайтесь представить, кто это мог бы написать – ответ в конце.
Письмо студента.
На затем студент и член ЛДПР вырос и сменил пластинку.
«Закон, формально направленный на борьбу с реабилитацией нацизма, угрожает стать самым простым способом отправить в тюрьму любого, кому не нравится Сталин или обеляющий его преступления Путин»
Комментарий на предложение "праздновать смерть Сталина" – "Отличная идея.Смерть упыря – это праздник".
И подобные мутации бывают. Наиболее часто такое можно было видеть на примере перевертышей позднесоветской эпохи, которые при Брежневе восхваляли партию и КПСС, а в Перестройку и после, заделались "демократами", резко позабыв о том, что годами писали про "всесилие партии" и "мудрости вождей". Тот же Сванидзе, например. В данном случае, занятный пример запоздавшей мутации. Впрочем, там само членство в ЛДПР о многом говорит.
По наводке Сергея Колясникова https://zergulio.livejournal.com/ (там полностью про фигуранта).
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