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Игра в одни ворота // Письма

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yHUAKtMnHS8
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 14350 12868
    Руса три часа назад

      Футбол в России заглотил капитализм. Теперь и там все покупается
      и продается, бабло рулит массовым зрелищем на футбольном поле.

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