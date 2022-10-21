Тогда со стороны Запада за переворотом в Чехословакии стояли в первую очередь Великобритания и Израиль. Они хотели, чтобы чехи вышли из советского блока. Чехословакия была оружейной кузницей Восточной Европы, а Израиль как был, так и остаётся вечно воюющей, плетущей интриги страной. Но в июне 1967 года французский президент Шарль де Голль наложил эмбарго на торговлю оружием с Израилем.

Фёдор РАЗЗАКОВ, писатель, историк. Сегодняшняя ситуация дублирует зеркально ситуацию конца августа — начала сентября 1968 года, когда Советский Союз проводил специальную военную операцию на территории Чехословакии. Именно тогда стал явным водораздел между патриотами и либералами в советской культуре. Запад поддерживал, естественно, наших либералов. Ему было выгодно, чтобы ввод советских войск в Чехословакию был дискредитирован в глазах широких масс населения СССР.

"ЗАВТРА". Фёдор Ибатович, в памяти многих наших читателей — вереница невозвращенцев из числа творческой советской интеллигенции . Обласканные страной виолончелисты, балерины и певцы бросали всё и уезжали в капиталистический "рай". Похожий процесс мы наблюдаем и в наши дни. В его основе — отрицание не просто решений власти, а всей ментальности нашего народа. В чём причина этого явления?

"ЗАВТРА". И тогда взгляды израильтян обратились к Чехословакии?

Фёдор РАЗЗАКОВ. Да, к тому же там была сильна еврейская диаспора. В руководстве Чехословакии было немало евреев: вице-премьер Ота Шик, заведующий экономическим отделом ЦК Коммунистической партии Чехословакии Богумил Шимон, председатель Национального фронта Франтишек Кригель.



Кстати, с помощью этого фронта хотели ввести многопартийную систему и оттеснить коммунистов от власти, открыв дорогу социал-демократам, партия которых была запрещена в 1948 году. Гостелерадио у чехословаков возглавлял Иржи Пеликан, Союз писателей — Эдуард Гольдштюкер.



Все эти люди были ориентированы на Израиль.

Обстановка обострились после так называемой Шестидневной арабо-израильской войны 1967 года. Ни для кого не открою Америку, сказав, что и в среде советской творческой интеллигенции было много евреев.



И те, которые обозначились в 1968 году в качестве поддерживавших Запад и осуждавших ввод советских войск, были, опять же, в подавляющем большинстве евреями.

Знаковой фигурой здесь является Александр Галич (Гинзбург). Он и до августа 1968 года выступал против советского строя, прячась за хрущёвской десталинизацией.

"ЗАВТРА". У либеральной общественности всё вокруг Сталина всегда "крутилось".

Фёдор РАЗЗАКОВ. А после августа 1968-го это вышло на качественно новый виток. Как советская власть с этими людьми боролась? Слишком мягко, пытаясь отвечать им через печать (журналы "Октябрь", "Молодая гвардия", центральные газеты).



Процитирую одну из статей, которая вышла в 1968 году, после весеннего выступления Галича на фестивале авторской песни в новосибирском Академгородке.



Текст был опубликован 18 апреля 1968 года в газете "Вечерний Новосибирск", его автор — член Союза журналистов СССР, участник обороны Москвы Николай Мейсак. Начинается этот отрывок с нескольких строчек из прозвучавшей тогда песни сочинителя Галича: "Где полегла в 43-м пехота — без толку, зазря, / Там по пороше гуляет охота, трубят егеря…"

Дальше идёт текст Мейсака: "Какой стратег нашёлся через 25 лет! Легко быть стратегом на сцене, зная, что в тебя никто не запустит даже единственным тухлым яйцом (у нас не принят такой метод оценки выступлений некоторых ораторов и артистов).



Галич клевещет на мёртвых, а молодые люди в великолепном Доме учёных аплодируют. Чему аплодируете, ребята и девушки? Тому, что четверть века назад погибли отцы, если не ваши, то чьи-то другие? Он же подло врёт, этот "бард"!



Да, на войне, говорят, иногда стреляют. На войне, к сожалению, гибнет много людей. Гибнут по-разному: одни в атаке, другие — в горящем самолёте, третьи — нарвавшись на мину или под вражеской бомбёжкой.



Но кто, кроме Галича, возьмёт на себя смелость утверждать, что "солдаты погибли зазря"? Каждый сделал своё дело, каждый отдал Победе свою каплю крови. И нечего над этой святой кровью измываться.



Галичу солдат не жаль. Галичу надо посеять в молодых душах сомнение: "Они погибли зря, ими командовали бездарные офицеры и генералы". В переводе это означает: "На кой чёрт стрелять, ребята?! На кой чёрт идти в атаку?! Всё равно — напрасно! Бросай оружие!"



Вот как оборачивается эта песенка!



"Да что ты! — говорили мне иные, слушавшие Галича. — Это здорово! Он смелый! Он за правду!" Галич — певец правды?! Но ведь, говорят, "и правда бывает разная".



У Галича она связана с явным заходом на цель, с явной пропагандистской задачей. Знаем мы таких "страдальцев" о российских печалях. Послушали их под Москвой по своим армейским рациям.



Тогда остатки белогвардейской мрази учили нас "любить" Россию, стоном стонали, расписывая правду об ужасах большевизма.



А потом откровенно советовали: "Господа сибиряки, бросайте оружие! Германская армия всё равно вступит в Москву!"



Не вступила! А мир увидел нашу советскую правду, трудную, порой горькую, но прекрасную правду людей, мечтающих о земле без войн, без оружия, без угнетателей, без подлости.



Поведение Галича — не смелость, а, мягко выражаясь, гражданская безответственность. Он же прекрасно понимает, какие семена бросает в юные души!



Также стоило бы назвать и поведение некоторых взрослых товарищей, которые, принимая гостей, в качестве "главного гвоздя" потчуют их плёнками Галича и сюсюкают: "Вот здорово! Вот режет правду!"

Согласитесь, эти строки 1968 года сейчас очень актуальны! Я около года назад смотрел на "Ютюбе"* выпуск оппозиционного блогера Алексея Пивоварова**.



Он с киноактёром Алексеем Серебряковым, ещё одним характерным представителем либерал-интеллигенции, ходил по полю подо Ржевом, и рассуждали эти два человека о напрасности жертв.



Про героизм советских солдат там не было произнесено ни слова! Абсолютно галичевский подход. Он с тех времён не изменился. Только теперь это галичевское "зазря" бросают в адрес нашей спецоперации.

"ЗАВТРА". Есть ещё знаковая фигура этого ряда — Булат Окуджава.

Фёдор РАЗЗАКОВ. Разумеется, он тоже был представителем либерального движения, тоже поддержал прозападных чехословаков. Тогда же как хитро говорилось: мы-де не за Запад, а за чехословаков!



Булат Окуджава в напряжённые 1967—1968 годы песен почти не писал, занимался повестями.



Но как только 21 августа в Прагу вошли войска государств Варшавского договора, Окуджаву прорвало на "Песенку про старого гусака". Под гусаком он подразумевал Густава Гусака, который сменил Александра Дубчека на посту первого секретаря ЦК КПЧ.



Это аллюзивная песня. Вообще, либералы этим и отличались — старались по части намёков.

"ЗАВТРА". Уходили в эзопов язык.

Фёдор РАЗЗАКОВ. Да, всё у них было с фигой в кармане, и довольно тяжеловесной, как например, в отрывке из вышеупомянутой песенки:



"Лежать бы гусаку в жаровне на боку, /

Да, видимо, немного подфартило старику: /

Не то чтобы хозяин пожалел его всерьёз, /

А просто он гусятину на завтра перенёс. /



Но гусак перед строем гусиным ходит медленным шагом гусиным, /

Говорит им: "Вы видите сами — мы с хозяином стали друзьями!"



Под хозяином подразумевается, естественно, советская власть — Брежнев и его команда.



Далее по тексту:



"Старается гусак весь день и так и сяк, /

Чтоб доказать собравшимся, что друг его — добряк. /



Но племя гусака прошло через века, /

И знает, что жаровня не валяет дурака. /

Пусть гусак перед строем гусиным /

Машет крылышком псевдоорлиным, /



Но племя гусака прошло через века /

И знает, что жаровня не валяет дурака".



Окуджава как бы предупреждает Густава Гусака, чтобы тот не надеялся на Кремль. Но, как мы знаем, Брежнев Гусака не бросил.

Что же касается событий Пражской весны, то эта "революция" продолжилась Бархатной, 1989 года.



Именно Горбачёв в то время всех на "жаровню" и бросил! Например, Эриха Хонеккера, руководителя ГДР, которого Горбачёв, по сути, сдал. Хонеккера посадили в тюрьму Моабит, где он уже сидел в декабре 1935 года.



Тогда его сажали фашисты. Теперь — их "смена". Он отсидел там 169 дней, вышел на свободу и спустя полгода скончался.

"ЗАВТРА". А как вёл себя тогда Высоцкий?

Фёдор РАЗЗАКОВ. Высоцкий тоже поддержал чехословацкие "свободы", хотя, как он спел потом,



"…занозы не оставил Будапешт, /

А Прага сердце мне не разорвала".



Он принадлежал, конечно, к либеральному лагерю. Высоцкий незадолго до чехословацких событий написал песню, которая называлась "Песенка о джинне".



В газете "Советская Россия" 9 июня 1968 года появилась статья "О чём поёт Высоцкий", там эту песню расшифровали и выявили смысл, который автор в неё и вкладывал, — это была песня о русском духе как таковом.



Герой этой песни, алкоголик, купив бутылку вина, обнаруживает в ней джинна. Просит у него чудес. А джинн представляет собой не восточного духа, а "грубого мужика", "что-то непотребное".



Тут — явный плевок в адрес русских. Герой снижен, показан идиотом. И вывод: "Кроме мордобития — никаких чудес!" И в статье "Советской России" Г. Мушта и А. Бондарюк всё это вывели на чистую воду.



Казалось бы, легковесная песенка, но люди сведущие, которым на квартирах Высоцкий эту песню исполнял, прекрасно понимали, какого именно джинна он засадил в эту бутылку.



Высоцкий пел о том, что у русских патриотов не может быть идеи, которая приведёт Россию к позитивным преобразованиям. И мы увидели, как перестройка переросла в перестрелку.



Кто в этом виноват? Патриоты, которые сдерживали её наступление, или всё-таки либералы, которые своим пропагандистским запалом помогали Западу?

Не секрет, что Михаил и Раиса Горбачёвы были ярыми поклонниками "Театра на Таганке". В мемуарах Горбачёв так и пишет о своих догенсековских годах:



"Как только мы выбирались в Москву, первым делом шли в "Театр на Таганке".



Не во МХАТ и не в Малый театр, заметьте. Вот именно такой человек и должен был прийти к власти.



А не, к примеру, секретарь ЦК КПСС, способнейший ленинградец Григорий Васильевич Романов, который Высоцкого на дух не переносил.

"ЗАВТРА". Нельзя не вспомнить и о Евтушенко.

Фёдор РАЗЗАКОВ. Конечно! Процитирую дневник Корнея Чуковского от 2 ноября 1968 года, то есть через несколько месяцев после чехословацких событий:



"Вечером — от 6 до 11 Евтушенко. Для меня это огромное событие… Говорит, что со времени нашего вторжения в Чехию его словно прорвало — он написал бездну стихов. Прочитал пять прекрасных стихотворений.



Одно — о трёх гнилых избах, где живут старичок-брехунок и две старухи. Перед этой картиной — изображение насквозь прогнившей Москвы, её фальшивой мерзостной жизни.



Потом о старухе, попавшей в валютный магазин и вообразившей, что она может купить за советские деньги самую роскошную снедь, что она уже вступила в коммунизм. А потом её из коммунизма выгнали, ибо у неё не было сертификатов. Потом о войсках, захвативших Чехословакию.



Поразительные стихи и поразителен он. Большой человек большой судьбы".

Этого "большого человека" прорвало на целый цикл стихов, оказывается. Часть из них посвящена непосредственно чехословацким событиям и той "мерзостной жизни", в которой советский народ пребывал.



Показательно описание бабульки, которую выгнали из валютного магазина "Берёзка", потому что у неё не было сертификатов. Здесь наглядная "технология" впрягающихся "за народ" либералов. Хотя Евтушенко был уж вовсе никакой не народный поэт.



На минуточку, он побывал за границей 120 раз! В Великобритании нашёл себе одну из жён.



Но маска "за народ" объединяла его и с Высоцким, и с Окуджавой. ("Мы за вас! Если мы придём к власти, то не будет, как при коммунистах, которые гнали старушек из валютного магазина", — такая примитивная "агитка" у них была.)



В перестройку мы и убедились, за какой именно народ они ратовали. Высоцкий и Галич этого уже не увидели, кстати.

"ЗАВТРА". Зато Окуджава увидел.

Фёдор РАЗЗАКОВ. Не просто увидел, а приветствовал расстрел Белого дома в октябре 1993 года! Подписал знаменитое "Письмо сорока двух". И Евтушенко в той же самой компании оказался. И ведь сейчас "артисты" то же самое проделывают, когда якобы "горой за народ".

"ЗАВТРА". И одна из самых выгодных тем тут — коррупция.

Фёдор РАЗЗАКОВ. Да. Спасать от коррупции, диктатуры… Ещё любят выставлять себя знатоками правды о Великой Отечественной войне. Эта их правда, однако, всё та же, о которой пел невоевавший Галич. Всё было "зазря".



Помните на телеканале "Дождь"*** то знаменитое обсуждение:



"А может, стоило Ленинград сдать и не сопротивляться? Французы же сдали Париж — и ничего. И ни одно здание, представляющее историческую ценность, не было разрушено"…



У этого всего ноги растут из советского дозволенного либерализма, из хрущёвских лет. При Брежневе его только слегка придавливали. А в перестройку он встал в полный рост, отряхнулся и, в принципе, победил.

"ЗАВТРА". Почему так произошло?

Фёдор РАЗЗАКОВ. Дело в том, что Советский Союз в 60-е годы стал на путь продажи газа и нефти на Запад.



Мировые рынки были захвачены Рокфеллерами (нефть, газ, зерно) и Ротшильдами (банковские структуры). Советский Союз вынужден был пойти с Западом на некоторые компромиссы.



Постепенно уступки росли, и в 1973 году филиал банка Рокфеллера был открыт в центре Москвы — для операций с зерном и нефтью.

Здесь надо вспомнить роман Всеволода Кочетова "Чего же ты хочешь?", который вышел в 1970 году в формате книги, но лишь 100-тысячным тиражом и на территории Белорусской ССР. Тираж был кем-то скуплен (читай, пущен под нож).



Этот роман-памфлет оказался пророчеством о том, как элиты развалят Советский Союз. Публиковался он и в номерах "Октября". Кочетов — один из лучших и, пожалуй, самый бескомпромиссный писатель Советской России.

А вот "прямолинейный и последовательный" (как говорили либералы) Галич в Мюнхене стал подвизаться в цээрушной конторе — на радиостанции "Свобода"***. Еврей стал работать вместе с нацистами.



А нацисты, зная, что на радиостанции много евреев, приходили на работу, угадайте, в каком виде?

"ЗАВТРА". В нацистской форме?

Фёдор РАЗЗАКОВ. Именно: надевали нацистскую форму. И единственное, чем ответил Галич, — перестал с ними здороваться. Он не ушёл с радиостанции в знак протеста, а ведь эти деятели во время Второй мировой войны сжигали в печах его соплеменников.



Он не ушёл, а просто… перестал здороваться! И по служебной свободовской лестнице продвинулся до начальника корпункта в Париже.



И спустя несколько месяцев, в конце 1977 года, погиб у себя в квартире, коснувшись оголённого контакта при подключении аппаратуры.

"ЗАВТРА". Беспринципный Галич поступал по своим же строкам: "Ни гневом, ни порицанием / Давно уж мы не бряцаем: / Здороваемся с подлецами, / Раскланиваемся с полицаем…"

Фёдор РАЗЗАКОВ. Абсолютно точно. И самое интересное тут, что в 1968 году, когда произошли чехословацкие события, он написал песню о Януше Корчаке, польском педагоге, еврее, — герое, который вместе с двумястами воспитанниками добровольно пошёл в газовую камеру Треблинки.



А спустя шесть лет Галич уже работал в одной упряжке с нацистами.

А сейчас что мы видим? Не секрет, что штат радио "Свобода" и закрытого ныне "Эха Москвы"***, продолжающего экстремистскую деятельность на "Ютюбе", состоит преимущественно из евреев.



И все они (вот удивительное совпадение!) поддерживают неонацистский режим украинских и западных элит! Конечно, другая часть евреев в этом позоре не участвует. Но мы и не слышим особенно их голосов. За редкими исключениями, как, например, на "Вести ФМ".

Вот вам ещё одна характерная судьба — актёр Юлиан Панич. Он родился в Украинской ССР в 1931 году, в 1972-м эмигрировал, но на исторической родине, в Израиле, ему не нашлось работы по профессии, только работу таксиста предложили.



И он, естественно, уехал. И вот в ФРГ, на радио "Свобода", ему предложили для пробы начитать отрывок из "Архипелага ГУЛАГа".



Прочитал и в результате втянулся еврей Юлиан Панич в вещание фашистского радио. Таких примеров масса. И сегодня такие Паничи да Галичи на той же самой стороне! Случайность это или нет?

Дело в том, что Советский Союз, став сырьевой державой, патриотов поддерживал где-то с 1968 по 1972 год, насмотревшись на события Пражской весны. Тогда Политбюро поняло, что надо что-то менять.



Они посмотрели, как ведут себя евреи Галич, Высоцкий и Окуджава, и стали их журить через прессу.



Только журить, речи о тюрьмах и прочих "чистках" уже не было. Того же Галича журили непрерывно — с 1968 по 1974 год. А он всё писал и распространял свои песни на катушках и кассетах.



Его умоляли: "Ну, не надо! Вы же всё-таки член Союза кинематографистов, член Союза писателей (до 1972 года). Сценарист, хоть и бывший. У вас же премия КГБ за фильм "Государственный преступник"! Давайте договоримся!"



Он не захотел. И "за кордоном" ещё бо́льшим "подрывником" стал. Выходит, мы дали возможность врагу уехать в другую страну и стать нам ещё бо́льшим врагом.

"ЗАВТРА". Это понятно со стороны экономической, ведь в СССР артисты, писатели и прочие имели "полный пансион", а на Западе кому они нужны? Им там платили только за клевету на нашу страну.

Фёдор РАЗЗАКОВ. Да, только это было востребовано. Теперь вспомним братьев Стругацких. Эти советские фантасты тоже поддержали именно Запад в чехословацких событиях.



Кстати, к вопросу о "полном пансионе"… Просто прочту отрывочек из письма Бориса Стругацкого брату Аркадию. Письмо из Ленинграда в Москву. Вот что он сообщал: "За это время получил деньги из "Молодой гвардии", 340 рублей". Зарплата средняя по стране тогда была 150 рублей.



Продолжим цитату: "Да, жалкий альманашек! Тираж-то, тираж легко подсчитать, объём его 11 листов, цена 40 копеек, тираж — 3000. Это значит, что полная выручка — 1200 рублей. Авторам надо выплатить по минимальной ставке 1100 рублей".



Дальше, в другом письме, он же: "Некрасов прочтёт рукопись, заявит, что это плевок в лицо советской власти и потребует бредовых корректур. Правда, к тому времени мы уже получим наши 60% и сможем поплёвывать!"



А порядок был наигуманнейший: если рассматриваемое произведение не подходило по каким-то критериям, аванс авторам оставляли.

Такая же система была и в советском кинематографе. Там тоже сценарист мог написать антисоветчину — ей хода не давали, но не лишали автора аванса. То есть полная сумма была бы, положим, четыре-пять тысяч рублей, а аванс — две тысячи.



Вот и сравните: 2000 рублей и средняя зарплата в 150 рублей. Поэтому так они и жили — "поплёвывая" на советскую власть, и открыто, не боясь, через почту в этом признавались!



Советское государство это в чём-то поощряло. Обижать либералов было нельзя — Запад будет недоволен. Поправка Джексона — Вэника 1974 года к Закону о торговле США вводилась именно под соусом нашей якобы дискриминации евреев.

"ЗАВТРА". Пеняли, что мы не выпускаем их в Израиль и другие государства.

Фёдор РАЗЗАКОВ. А с какой стати мы должны были выпускать граждан, которым дали бесплатно лучшее в мире образование, особенно если они уезжали в страны НАТО?

Но 70-е годы в целом стали апогеем наших партнёрских отношений с Западом. Это было время "разрядки", Хельсинкских соглашений, потепления отношений с Америкой.



И когда сегодня читаешь дневники либералов тех лет, понимаешь, что не изменилось почти ничего.



Александр Твардовский, главный редактор журнала "Новый мир" — оплота либерального движения в 60-х, пишет 13 сентября 1969 года:



"Третьего дня мучительно, почти до изнеможения перенёс и осуществил отцовский долг по восстановлению Оли (дочка Твардовского. — Ф.Р.) в правах на поликлинику (Кремлёвская поликлиника. — Ф.Р.). Хотя бы на время родов.



Звонил Чазову (главе IV главного управления при Минздраве. — Ф.Р.) Дважды ездил на "вертушку". Приоткрыв дверь большого кабинета, увидел гнусную физиономию Мелентьева. Одного этого было бы довольно для упадка сил".

Надо заметить, что Юрий Серафимович Мелентьев был тогда первым заместителем заведующего отделом культуры ЦК КПСС и поддерживал так называемую "русскую партию". Поэтому для Твардовского он был ненавистен.



Но хочется тут же спросить: а почему ты, Твардовский, такой принципиальный, льнёшь к Кремлёвской поликлинике? Шёл бы как честный, "неполживый" коммунист в рядовую поликлинику по месту жительства, был бы с простым народом, дорогой народный поэт.



А сколько переизданий к тому времени выдержала поэма "Василий Тёркин"! Тоже хороший гонорар.



Почему было не уйти достойно, спокойно от раскланиваний с "ненавистными" Мелентьевыми? Однако нет, надо было жить с ними, кормиться с их руки, ненавидеть их, подкладывая им шпильки в текстах и кадровых интригах.

Представляете себе психологию таких людей?! Но сейчас ведь мы наблюдаем аналогичную картину!



Они столуются, ставят мерзкие спектакли и пышные русофобские исторические сериалы за госсчёт, и Министерство культуры это субсидирует.



Чиновники от культуры в позднем СССР тоже благодушествовали, мол, ничего страшного, подумаешь, песню написали, но люди-то они все хорошие и талантливые, мы их знаем!

"ЗАВТРА". Но почему эти люди идеологически всегда на стороне противника?

Фёдор РАЗЗАКОВ. Этими вопросами мало кто занимается. Вот представители патриотического движения тоже видели все недостатки советской системы. Но они не делали из этого бизнес и не держали фигу в кармане.



Классический пример — Шолохов. Или Михаил Ножкин. Его, в отличие от Высоцкого, на Западе не раскручивали, ведь он был русским и настоящим патриотом России, автором песни "А я в Россию, домой хочу!" из ненавистного для либералов фильма "Освобождение" (1968–1971 гг.).

Но продолжим… В 1970 году сняли с поста Анатолия Никонова, главного редактора журнала "Молодая гвардия", за публикацию романа Ивана Ефремова "Час Быка". Тоже, кстати, интересная история.



Русского писателя Ивана Ефремова называют английским шпионом, проводят у него дома обыск. "Час Быка", а именно описание планеты Торманс, председатель КГБ Андропов посчитал нападками на советский строй. Хотя автор говорил, что подразумевал маоистский Китай.

"ЗАВТРА". Ефремов был ещё и выдающимся палеонтологом.

Фёдор РАЗЗАКОВ. Вскоре после этих нападок писатель умирает.



А, например, братьев Стругацких вообще не трогают! Высоцкий с 1973-го свободно во Францию мотается!



С кем он там только ни встречался! Казалось бы, берите его, ведь известно, что он был на диссидентском юбилейном рауте с Андреем Синявским и в окружении лиц нацистской "Свободы"!



Я несколько книг написал про Высоцкого и, знаете, давно задавался вопросом: почему он, написав больше тридцати военных песен, никогда их не исполнял на концертах? Почему не выступал с ними 9 Мая?

Есть факт, что вместе с актёрами "Театра на Таганке" у Гидалия (Геннадия) Рахлина, директора ленинградского магазина "Поэзия", 9 мая 1967 года был устроен импровизированный концерт. Высоцкий спел несколько песен. Но ни одной военной не прозвучало!



Получается, либеральный лагерь уже тогда дистанцировался от этого великого праздника! Сейчас это открыто именуется у них "победобесием", а тогда говорили о "государственной вакханалии".

"ЗАВТРА". Госпропаганда, к которой они не хотят иметь отношение! Только к деньгам от государства.

Фёдор РАЗЗАКОВ. А теперь посмотрим на Высоцкого и праздник 7 Ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. Он и в этих торжествах никогда замечен не был. Однако 26 октября 1977 года, на день позже 60-летия Октября по старому стилю, он спел в Париже пять песен. Его вместе с группой пролиберальных советских авторов (Константин Симонов, Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Виталий Коротич) пригласила выступить французская компартия. Деньги выделяла Москва. Две из этих пяти песен были, знаете, какие? "Спасите наши души" и "Расстрел горного эха"… "Спасите наши души" — это явно про то, как мы здесь, в Советском Союзе, "загибаемся".

"ЗАВТРА". "От удушья"!

Фёдор РАЗЗАКОВ. И он эту мысль до французов таким вот образом донёс. А песня "Расстрел горного эха" ещё более откровенна: "горному эху" в рот всунули кляп и после какой-то ночной "кровавой злой потехи" расстреляли.



В какой стране этот бред, где расстреляли? Естественно, в Советском Союзе! Вот в какие мероприятия любили "вписываться" либералы.

А с 1977-го валом пошли большие ангажементы. Высоцкий стал выступать не во Дворцах культуры, а во Дворцах спорта на публике до 10 тысяч человек. В день порой давал несколько концертов.



То есть за две недели получал 11 тысяч рублей! И это власть позволила ему стать таким человеком. А могли бы, как Галича. Собирал бы он во Франции такую аудиторию? Про гонорары я вообще молчу.

А тут у него и съёмки в кино, и театр. Советская власть в 1964 году решила создать пресловутый "Театр на Таганке".



Без этого театра никакого Высоцкого как явления не было бы и в помине. Он остался бы певцом блатных песен. Его раскрутила именно советская власть, а не всенародная якобы любовь.

Глупо выглядят те, кто считает элиты позднего СССР, генсека Брежнева, стариков Политбюро выжившими из ума, оторванными от реальности людьми. Они никогда не утрачивали чувства реальности!



В них был жив фронтовой дух, сознание величия дела, к которому они имели прямое отношение. Поэтому они разрешали либералам вкушать плоды мирной жизни и полагали, что держат руку на пульсе.

Но аллюзии и иллюзии рано или поздно должны были закончиться. И должно было прийти время, когда эта публика "попёрла" с открытым забралом.



Игра в одни ворота пошла. Например, журнал "Огонёк" Виталия Коротича распространялся тиражом 2 миллиона экземпляров, а "Молодая гвардия" — всего 100 тысяч. Казалось бы, запрета нет патриотам печататься, но их журналы надо было выискивать по определённым киоскам. А "Огонёк" лежал везде, за копейки.

Эта игра в одни ворота закладывалась там, в 1968-м. Если бы у нас был сделан своевременный вывод из чехословацких событий, то какие-то шансы к 80-м годам мы бы ещё имели.



А поскольку всё шло по нисходящей, дамоклов меч не пощадил "русскую партию". И этот меч висит по-прежнему над всеми нами.

"ЗАВТРА". Что нужно сделать сейчас, в условиях специальной военной операции, чтобы не повторять ошибок прошлого?

Фёдор РАЗЗАКОВ. Тогдашняя Чехословакия и нынешняя Украина чем-то похожи. Однако это поверхностное сходство.



Дело в том, что Советский Союз был очень сильным государством, он был на пике своего могущества.



Поэтому Римский клуб и был создан в 1968 году. Советский Союз всех ему сопротивляющихся при желании мог порвать на куски, а сейчас мы наблюдаем последний рывок Запада в стремлении поработить Россию.



И если кто-то в наших политических элитах полагает, что мы ещё можем успеть вписаться в новый глобальный западный проект, то он жестоко ошибается. Мы не впишемся ни в какой западный проект.



Всю нашу элиту выключат из игры полностью! Вместо неё, по сценарию, всегда приходит своя западная элита, гауляйтеры. "Людоеды" в цивильных пиджаках — вот что такое Запад.

"ЗАВТРА". Кое-кто по-прежнему грезит о спокойствии, глядя на то, например, как спецслужбист Филипп Бобков прожил спокойную долгую жизнь, как и многие "красные директора", дети которых тоже сейчас делают неплохую карьеру.

Фёдор РАЗЗАКОВ. Долголетие Бобкова во многом объяснимо тем, что он курировал диссидентов.



При нём и готовилась так называемая конвергенция начала 90-х. Но сейчас Запад не просто хочет поставить здесь колониальную администрацию, он ведёт против нас войну на уничтожение!



"Людоеды" в цивильных костюмах, видимо, решили приступить к "окончательному решению" русского вопроса. А потому мы не имеем права не победить!

Редкое фото: Анатолий Чубайс и Булат Окуджава отмечают уничтожение СССР

Сергей Харцызов



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